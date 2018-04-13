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Fora da folia, Ivete Sangalo faz 'seu próprio carnaval' em Salvador

Cantora, que estava grávida no carnaval, fará um circuito de Ondina ao Farol da Barra no fim do mês para comemorar o aniversário da cidade, realizado em março

Publicado em 13 de Abril de 2018 às 17:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 abr 2018 às 17:00
Ivete Sangalo não aguentou ficar muito tempo longe do carnaval. O retorno da cantora ao trabalho, após o nascimento das gêmeas Marina e Helena, será antes do previsto. Isso porque Veveta puxará um trio elétrico, em Salvador, no dia 29 de abril, fazendo quase que uma folia própria.
Ela fará o percurso Orlando Tapajós, que parte do Centro Espanhol (Ondina) em direção ao Farol da Barra, na capital baiana. Na chegada ao farol, Ivete deve apresentar um show ao público. A saída do trio será às 17h30.
O anúncio foi feito pelo prefeito ACM Neto, no final da manhã desta sexta-feira (13), em coletiva de imprensa. "Vamos poder compensar um pouquinho a falta dela no carnaval. Poderia ser em qualquer lugar [a volta de Ivete], mas não teria o mesmo brilho como sendo aqui, em Salvador", disse o prefeito, esclarecendo que o evento é uma comemoração aos 469 anos da cidade, celebrado no último dia 29 de março.
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A ação não tem investimento de verbas públicas e é patrocinada por uma cervejaria, segundo divulgou o prefeito. Porém, um esquema de segurança será montado com o apoio da Polícia Militar e da Guarda Civil. Segundo ACM Neto, um esquema de trânsito também será montado para a ocasião.
Vale lembrar que, na época do aniversário da cidade, Ivete publicou em seu Instagram um vídeo homenageando Salvador. Confira abaixo:
 

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