Fora da folia, Ivete Sangalo faz 'seu próprio carnaval' em Salvador

Ivete Sangalo não aguentou ficar muito tempo longe do carnaval. O retorno da cantora ao trabalho, após o nascimento das gêmeas Marina e Helena, será antes do previsto. Isso porque Veveta puxará um trio elétrico, em Salvador, no dia 29 de abril, fazendo quase que uma folia própria.

Ela fará o percurso Orlando Tapajós, que parte do Centro Espanhol (Ondina) em direção ao Farol da Barra, na capital baiana. Na chegada ao farol, Ivete deve apresentar um show ao público. A saída do trio será às 17h30.

O anúncio foi feito pelo prefeito ACM Neto, no final da manhã desta sexta-feira (13), em coletiva de imprensa. "Vamos poder compensar um pouquinho a falta dela no carnaval. Poderia ser em qualquer lugar [a volta de Ivete], mas não teria o mesmo brilho como sendo aqui, em Salvador", disse o prefeito, esclarecendo que o evento é uma comemoração aos 469 anos da cidade, celebrado no último dia 29 de março.

A ação não tem investimento de verbas públicas e é patrocinada por uma cervejaria, segundo divulgou o prefeito. Porém, um esquema de segurança será montado com o apoio da Polícia Militar e da Guarda Civil. Segundo ACM Neto, um esquema de trânsito também será montado para a ocasião.

Vale lembrar que, na época do aniversário da cidade, Ivete publicou em seu Instagram um vídeo homenageando Salvador. Confira abaixo: