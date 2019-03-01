'Fofolia': Tem carnaval para as crianças na Grande Vitória; veja agenda

Crianças e integrantes do Bloco Tô Baby, que sai no domingo Crédito: Ricardo Medeiros

O carnaval está batendo à porta e, com ele, o alerta de fofura! Isso porque tem programação para a criançada em todos os dias de folia na Grande Vitória. Ou seja, a festa não é só para adultos, mas para pequenos também. Tem opção de blocos e bailinhos em parque, praças ruas e até shopping.

Neste sábado (2), o bloco Regionalzinho vai animar as crianças no Parque Moscoso, no Centro de Vitória. Já em Jardim Camburi, também na Capital, é o tradicional Tô Baby que agita a criançada no domingo de carnaval.

Andressa Galvão é uma das organizadoras do Tô Baby e explica o que o difere dos demais. Organizamos tudo pensando no que uma mãe com bebê precisaria para curtir o carnaval, por isso, colocamos um espaço família com trocador e cadeiras de amamentação para a comodidade das mamães e bebês. Teremos show com músicos e ainda uma banda de marchinha para arrastar os foliões mirins atrás do trio elétrico, promete.

Já em Vila Velha, por exemplo, na segunda-feira (4), o Canelinhas da Praia  alusão ao título canela-verde, dado a quem nasce no município  anima a Praça Agenor Moreira, em Itapoã, e promete juntar cerca de 2 mil foliões.

As pessoas participam muito! O bloco saiu ano passado pela primeira vez e, de lá para cá, a adesão do público só aumenta, comemora Lorenzo DIsep, organizador do bloco.

Bloco Canelinhas sai na segunda-feira Crédito: Ricardo Medeiros

Veja abaixo a programação completa para crianças:

Vila Velha

Canelinhas da praia

Quando: Segunda, a partir das 10h

Onde: Praça Agenor Moreira, mais conhecida como Alexandre Martins Filho, em Itapoã.

Vitória

Regionalzinho

Quando: sábado, a partir das 15h

Onde: Parque Moscoso, Centro.

Tô Baby

Quando: Domingo, 16h

Onde: Praça Nilze Mendes, Rua Carlos Lindenberg, Jardim Camburi.

Bloquinho da Ilha

Quando: Dia 17 de março, às 13 horas

Onde: Embrazado, Triângulo das Bermudas, na Praia do Canto. Ingressos em Mave Ricks, La Vitta e Superticket.

Projeto Tamar

Quando: sábado, domingo, segunda e terça-feira, a partir das 14h

Onde: Projeto Tamar, Praça do Papa

Shoppings

Vitória

Bailinho de Carnaval Macakids

Quando: sexta, sábado, domingo, segunda e terça-feira. A partir das 16h

Onde: Shopping Vitória

Bailinho kids

Quando: Sábado, a partir das 13h

Onde: Shopping Jardins

Vila Velha

Mamãe, Posso ir?

Quando: sábado, domingo, segunda e terça-feira. A partir das 15h

Onde: Boulevard Shopping . Rodovia do Sol, 5000, Itaparica

Bailinho de Carnaval

Quando: sábado, domingo e segunda-feira, sempre a partir das 16h

Onde: Shopping Vila Velha. Avenida Luciano das Neves, Centro

Recreação

Quando: sábado, domingo e segunda-feira, a partir das 16h

Onde: Shopping Praia da Costa. Localizado na Avenida Dr. Olívio Lira, na Praia da Costa

Serra

Matinê do Mestre

Quando: sábado e domingo, a partir das 15h

Onde: Shopping Mestre Álvaro, bairro Eurico Sales.

Bailinho de Carnaval

Quando: Segunda e terça-feira, a partir das 15h