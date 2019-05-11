Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
LITERATURA

Flip 2019 confirma presença de rapper e romancista Gael Faye

Livro de estreia do autor, Meu pequeno país, está passando por adaptação cinematográfica

Publicado em 

10 mai 2019 às 21:24

Publicado em 10 de Maio de 2019 às 21:24

10/05/2019 - O rapper e romancista Gael Faye Crédito: Instagram/@gaelfaye
Nascido no Burundi e radicado na França, o rapper e romancista Gael Faye é a 14ª presença confirmada na Flip 2019. Seu livro de estreia, Meu pequeno país, foi vencedor do prêmio Goncourt des Lycéens em 2016. Uma adaptação cinematográfica da obra está em curso.
Meu pequeno país é uma ficção, mas baseia-se nas experiências de vida de Faye. A história é narrada por um garoto de pai francês e mãe ruandesa que, assim como o autor, precisou sair do seu país natal por conta da guerra civil e do genocídio em Ruanda, que resultaram na morte de 800 mil pessoas.
A 17ª edição da Flip acontece de 10 a 14 de julho, em Paraty (RJ), e tem o escritor Euclides da Cunha como autor homenageado. Estão confirmados os nomes de Walnice Nogueira Galvão, Kristen Roupenian, Kalaf Epalanga, Sheila Heti, Grada Kilomba, Carmen Maria Machado, Karina Sainz Borgo, Ismail Xavier, Ayelet Gundar-Goshen, Marilene Felinto, Ayobami Adebayo, Miguel Gomes e Jarid Arraes.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados