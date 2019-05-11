Flip 2019 confirma presença de rapper e romancista Gael Faye

Nascido no Burundi e radicado na França, o rapper e romancista Gael Faye é a 14ª presença confirmada na Flip 2019. Seu livro de estreia, Meu pequeno país, foi vencedor do prêmio Goncourt des Lycéens em 2016. Uma adaptação cinematográfica da obra está em curso.
Meu pequeno país é uma ficção, mas baseia-se nas experiências de vida de Faye. A história é narrada por um garoto de pai francês e mãe ruandesa que, assim como o autor, precisou sair do seu país natal por conta da guerra civil e do genocídio em Ruanda, que resultaram na morte de 800 mil pessoas.
A 17ª edição da Flip acontece de 10 a 14 de julho, em Paraty (RJ), e tem o escritor Euclides da Cunha como autor homenageado. Estão confirmados os nomes de Walnice Nogueira Galvão, Kristen Roupenian, Kalaf Epalanga, Sheila Heti, Grada Kilomba, Carmen Maria Machado, Karina Sainz Borgo, Ismail Xavier, Ayelet Gundar-Goshen, Marilene Felinto, Ayobami Adebayo, Miguel Gomes e Jarid Arraes.