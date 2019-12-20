Fla x Liverpool: final do Mundial terá até chope de graça em bares do ES

Chegou o grande dia! Trinta e oito anos de espera para os flamenguistas que mais pareceram uma eternidade. Depois de faturarem os campeonatos Brasileiro e Libertadores, o time rubro-negro se prepara para a final do Mundial de Clubes, que acontece neste sábado, a partir das 14h30.
Se você quer curtir o jogo num bar, é bom se preparar. Os espaços terão promoções e até distribuição de chope, como é o caso da Casa do Cervejeiro, em Vitória.
Sabendo que a demanda será alta, a maioria dos estabelecimentos já está trabalhando com reservas sabendo que a procura será alta. Alguns até estão reduzindo o ritmo depois do último jogo.
"Está lotando muito. Só não vou colocar mais promoções porque o jogo passado lotou demais e teve gente até na rua. Está bombando, graças a Deus", conta o empresário Jeferson Peter, o proprietário da JP Petistcaria, em Soteco, Vila Velha.
Não só ele está neste ritmo. O bar Abertura vai cobrar entradas dos clientes que quiserem acompanhar a partida. O valor do ingresso ainda não foi definido, mas terá direito a show na sequência.
Na unidade da Praia do Canto, o Samba de Esquina é a atração. Jardim Camburi terá apresentação do Entre Amigos e Jardima da Penha do grupo Meu Samba.
Mas os donos de estabelecimentos continuam animados e muitos farão promoções para curtir o jogão contra o Liverpool. Confira os locais abaixo.
PROMOÇÕES
- CAPIXABA GRILL
- Promoção: Amstel de R$ 9,90 por R$ 6,90 o dia todo
- Endereço: Av. Carlos Gomes de Sá, 395, Mata da Praia, Vitória
- Funcionamento: das 11h à 0h
- Informações: (27) 99628-0524
- FESTIVAL ASSADORES
- Promoção: chope artesanal pilsen de 500ml de todas as cervejarias participantes do festival pelo preço de 300ml. Se tiver gol do Flamengo, rodada dupla de chope pilsen 300ml durante 10 minutos. Comidas em promoção: pasteis tradicionais do Senhor dos Pasteis (R$ 5); batata do Naninho (R$ 15); Churros tradicional (R$ 5); Steak shake do Mandando Brasa (R$ 22); Duplo de salsicha alemã do Vinotage (R$ 25); kafta de corteiro do Nomad (R$ 20); e porção de linguiça artesanal e batata do Luis (R$ 20).
- Endereço: na Prainha, em Vila Velha
- Funcionamento: a partir das 13h
- ROOFTOP DA PRAIA
- Promoção: open bar de cerveja, caipivodca e drinks com gin por: R$ 100 (até 14h), R$ 120 (até 16h30). Depois, o local funciona normalmente com entrada a R$ 20 (das 17h às 18h), R$ 30 (das 18h às 19h) e R$ 40 (a partir das 19h)
- Endereço: Rua Joaquim Lírio, 820, na cobertura do Shopping The Point Plaza
- Funcionamento: das 13h às 2h
- BRADUS CERVEJARIA
- Promoção: dose dupla de chope, caipirinha de limão, gin tônica nacional e caipivodca artesanal até 21h
- Endereço: R. Quinze de Novembro, 697, Centro, Vila Velha
- Funcionamento: a partir das 14h
- EMBRAZADO
- Promoção: cerveja Cacildis a R$ 10, com show de Leandro Sapucahy. Entrada: R$ 30 (meia)
- Endereço: Rua Joaquim Lírio, 871, Triângulo das Bermudas, Praia do Canto, Vitória.
- Funcionamento: a partir das 13h
- RECANTO GAÚCHO
- Promoção: Cervejas Devassa e Ecobier a R$ 8,99
- Endereço: Av. Ranulfo Barbosa dos Santos, 111 - Jardim Camburi, Vitória
- Funcionamento: a partir das 10h
- Informações: (27) 3237-1162
- GUSTUS SPORT BAR (VV)
- Promoção: Chope de R$ 11,90 por R$ 7,90 e balde de longneck (paga cinco cervejas e leva seis)
- Endereço: R. Castelo Branco, 855, Centro de Vila Velha
- Funcionamento: a partir das 12h
- Informações: (27) 3208-9864
- POP UP STORE
- Promoção: a cada gol do Flamengo uma rodada de chope Pilsen 300ml será servida para quem estiver assistindo ao jogo no espaço. No espaço, também haverá uma degustação gratuita de cervejas belgas e alemãs, das 11h às 13h, comandada pelo sommelier Hudson Ruela.
- Endereço: Rua Chapot, 364, Praia do Canto, Vitória
- Funcionamento: a partir das 11h
- Informações: (27) 99579-1434
- CASA DO CERVEJEIRO
- Promoção: serão servidos 30 litros de chope Pilsen gratuitos, das 13h30 às 14h30, ou seja, uma hora antes do jogo, para quem estiver consumindo no espaço.
- Endereço: Hortomercado - R. Licínio dos Santos Conte, 51 - Lojas 23/24 - Enseada do Suá, Vitória.
- Funcionamento: a partir das 13h30
- CARRETÃO BAR
- Promoção: Open bar (com cerveja, suco natural, refrigerante e água) mais dois espetinhos com parrilla a R$ 70
- Endereço: Av. Des. Dermeval Lyrio, 280 - Mata da Praia, Vitória
- Funcionamento: a partir das 14h
- Informações: (27) 99942-3938
- JP PETISCARIA
- Promoção: camarão no coco de R$ 109,90 por R$ 79,90. Dose dupla de batidinha a cada gol do Flamengo.
- Endereço: Av. Min. Salgado Filho, 1741, Soteco, Vila Velha
- Funcionamento: a partir das 11h
- Informações: (27) 99247-6456
- OUTSIDER SPORT BAR
- Promoção: tábuas de carnes com guarnições (arroz, forofa, batata rústica, vinagrete e pão de alho) a R$ 70; batidinha de frutas tropicais a R$ 5; e chopp Haineken 555ml por R$ 12. Entrada somente com reservas.
- Endereço: Rua Maria Eleonora Pereira, 550, Jardim da Penha, Vitória
- Funcionamento: a partir das 12h
- Informações: (27) 99617-9456
- OVERTIME
- Promoção: Quem estiver com a camisa do time, a cada gol do time referido, ganha uma batidinha a escolha do cliente (graviola, maracujá, gengibre, canela, e frutas vermelhas, coco e pitanga)
- Endereço: R. Comissário Octávio Queiroz, 150, Jardim da Penha, Vitória
- Funcionamento: A partir das 14h
- Informações: (27) 3376-1026
- VITRINE MUSIC BAR
- Promoção: dose dupla de Caipi (até 15h) por R$16,90. Balde de Bud 5 unid. (até 15h) por R$ 39.
- Endereço: R. José Pena Medina, 380 - Praia da Costa, Vila Velha
- Funcionamento: a partir das 14h
- Informações: (27) 99705-1616
- BARLAVENTO
- Promoção: Combo prato do mês (Mousseline de mandioca, camarão crocante na panko, pesto de coentro e salsa mediterrânea) com drink da semana por R$59,90; e
- 30% de desconto em todos os drinks. Promoções válidas das 12h às 17h.
- Endereço: Av. Dante Michelini, Quiosque 1, Orla da Praia de Camburi, Vitória
- Funcionamento: (27) 99824-0486