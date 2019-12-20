Fla x Liverpool: final do Mundial terá até chope de graça em bares do ES

Caneca de chope do Flamengo Crédito: Divulgação

Chegou o grande dia! Trinta e oito anos de espera para os flamenguistas que mais pareceram uma eternidade. Depois de faturarem os campeonatos Brasileiro e Libertadores, o time rubro-negro se prepara para a final do Mundial de Clubes, que acontece neste sábado, a partir das 14h30.

Se você quer curtir o jogo num bar, é bom se preparar. Os espaços terão promoções e até distribuição de chope, como é o caso da Casa do Cervejeiro, em Vitória.

Sabendo que a demanda será alta, a maioria dos estabelecimentos já está trabalhando com reservas sabendo que a procura será alta. Alguns até estão reduzindo o ritmo depois do último jogo.

"Está lotando muito. Só não vou colocar mais promoções porque o jogo passado lotou demais e teve gente até na rua. Está bombando, graças a Deus", conta o empresário Jeferson Peter, o proprietário da JP Petistcaria, em Soteco, Vila Velha.

Não só ele está neste ritmo. O bar Abertura vai cobrar entradas dos clientes que quiserem acompanhar a partida. O valor do ingresso ainda não foi definido, mas terá direito a show na sequência.

Na unidade da Praia do Canto, o Samba de Esquina é a atração. Jardim Camburi terá apresentação do Entre Amigos e Jardima da Penha do grupo Meu Samba.

Mas os donos de estabelecimentos continuam animados e muitos farão promoções para curtir o jogão contra o Liverpool. Confira os locais abaixo.

PROMOÇÕES