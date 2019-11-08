Fim de semana de festas e shows no ES; confira a agenda de 8 a 10/11

SEXTA (08/11)
- FLUENTE
- O que: Festa Born to dar
- Quando: às 21h
- Onde: Av Saturnino Rangel Mauro, 505, Vitória
- Quanto: R$ 25
- Informações: (27) 3311-5216
- STONE
- O que: Festa Inferninho
- Quando: às 22h
- Onde: Rua Rômulo Samorini, nº 33, Vitória
- Quanto: Gratuita (para os 50 primeiros), R$ 10 (até ás 23h), R$ 15 (após 23h
- Informações: (27) 3019-8178
- FESTIVAL CANELA VERDE
- O que: shows de Duets e Sheep & Parafina
- Quando: às 18h
- Onde: Parque da Prainha, Av. Beira-Mar, 297, Vila Velha
- Quanto: Gratuito
- NOITE DE CINEMA DE RUA
- O que: Exibição do filme "O que é isso, Companheiro?"
- Quando: às 19h.
- Onde: Praça Getulio Vargas, Rua Otaviano Fereira, 556, Baixo Guandu, Baixo Guandu
- Quanto: Gratuito
- THE WINDOWS (THE DOORS)
- Quando: às 22h
- Onde: Santino's Pub, R. Castelo Branco, 650 - Praia da Costa, Vila Velha
- Quanto: R$ 15
- NOITE DE BLUES
- Quando: às 21h
- Onde: BlackBox Studio, Av Leitao da Silva, 1379, Vitória
- Quanto: gratuito
- RESENHA DA 027
- O que: Com Rodrigo do CN
- Quando: às 23h
- Onde: Soud Night Bar, Rua Colatina . Bairro Vila Capixaba, Cariacica
- Quanto: Gratuita (para mulheres); R$ 15 (para homens até 0h).
- METAL NIGHT
- O que: Com The Wizard, Drstein e Soldiers
- Quando: às 22h
- Onde: Correria, Avenida José Julio de Souza, Vila Velha
- Quanto: Entrada gratuita
- XÁ DA ÍNDIA
- O que: Especial Chico Science & Nação Zumbi
- Quando: às 22h
- Onde: Liverpub Vitória, Rua Joaquim Lírio, 820, Triângulo das Bermudas, Praia do Canto, Vitória
- Quanto: R$ 20 (das 22h às 23h), R$ 25 (das 23h à 0h) e R$ 30 (depois de 0h).
- VITRINE MUSIC BAR
- O que: Festa Sexta Fire
- Quando: às 22h
- Onde: R. José Pena Medina, 380 - Praia da Costa, Vila Velha
- Quanto: R$10 (até 23h/ com nome na lista), R$15 (nome na lista/ após 23h até 00h), R$ 25 (sem nome na lista ou após 0h)
- BAR ABERTURA (PRAIA DO CANTO)
- O que: Com Pura Aparência
- Quando: às 21h
- Onde: R. Joaquim Lírio, 820 - Praia do Canto, Vitória.
- Quanto: Couvert gratuito
- BAR ABERTURA (JARDIM CAMBURI)
- O que: Com Three Way
- Quando: às 21h
- Onde: Av. Ranulfo Barbosa dos Santos, 720 - Jardim Camburi, Vitória
- Quanto: Couvert gratuito
- MARCUS MACEDO
- O que: Estilo variado
- Quando: às 20h30
- Onde: Restaurante Coco Bambu, Shopping Praia da Costa - Rua Dr Olivio Lira, 353 - Praia da Costa, Vila Velha
- Quanto: R$ 5 (couvert)
- WANTED PUB
- O que: com Toca o Berrante Aê
- Quando: às 21h.
- Onde: Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória
- Quanto: R$ 15 (Até 23h); R$ 25 (de 23h a 0h); R$ 40 (após 0h)
- WOOD'S VITÓRIA
- O que: Kevin Fiorani
- Quando: 23h
- Onde: Av. Dante Michelini, 301, Vitória.
- Quanto: R$ 40
- ROOFTOP
- O que: Com Alec
- Quando: às 18h
- Onde: Rua Joaquim Lírio, 820, Shopping The Point Plaza, COBERTURA.
- Quanto: Valores a partir de R$ 20
- BARRERITO CHOPPERIA
- O que: Com Rian & Rodrigo; Thayana Oliver
- Quando: às 19h
- Onde: Rua das Cruzadas, 6 Campo Grande Cariacica
- Quanto: R$ 10
- Informações: 99810-4312
- CASA DE BAMBA
- O que: com Quinteto Preto
- Quando: às 18h
- Onde: R. Gama Rosa, 154 - Centro, Vitória
- Quanto: R$ 10 (couvert)
- Informações: (27) 3222-3074
- BRADUS
- O que: Com Segredo de Estado
- Quando: às 20h
- Onde: R. Quinze de Novembro, 697 - Centro de Vila Velha
- Quanto: R$ 20
- HANGAR GASTROBAR
- O que: Com Allan Venturin, Lilian Ferr e DJ Malini
- Quando: às 21h.
- Onde: Hangar Gastrobar - Av. Brauna, 1168, Colina de Laranjeiras - Serra
- Quanto: R$ 15
- PRANDO SOLO
- O que: André Prando em voz e violão
- Quando: às 21h
- Onde: Conselheiro Cambronne Bar, Av. Rio Branco, 1630, Praia do Canto, Vitória
- Quanto: Entrada gratuita
- EMBRAZADO
- O que: Com Leqsamba, Dj Paulinho, Dj Luuh e Dj Thiago
- Quando: às 22h
- Onde: Rua Joaquim Lírio, 871 - Triângulo das Bermudas, Praia do Canto/Vitória
- Quanto: R$ 30
- MASTERPLACE MALL
- O que: Banda L-20
- Quando: Sexta (08/11), às 18h30
- Onde: Av. Nossa Senhora da Penha, 2150. Barro Vermelho, Vitória.
- Quanto: Couvert gratuito
- Informações: (27) 3019-6336.
- O COELHO E OS CARTOLAS CANTO DE CARTOLAS
- O que: Musical produzido por Fábio Coelho, com direção cênica de Luan Tófano.
- Quando: às 20h
- Onde: Teatro Rubem Braga. Av. Beira-Rio, 237 - Guandú, Cachoeiro de Itapemirim
- Quanto: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia)
- Informações: (28) 3155-5356
- LANÇAMENTO DO SAMBA ENREDO DA BOA VISTA PARA CARNAVAL 2020
- Quando: às 22h
- Onde: Quadra da Boa Vista em Itaquari Cariacica
- Quanto: R$ 10 ( 1° lote); R$ 15 (2° lote)
- EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA LÁDO ALTO
- O que: LáDo Alto é o nome da exposição fotográfica dos alunos do 6º período de Jornalismo da Universidade Vila Velha.
- Quando: das 9h às 12h
- Onde: Casa da Stael, Rua Sete de setembro, 263, Centro de Vitória
- Quanto: entrada gratuita
- ÓPERA "CARMEN", DE GEORGE BIZET
- Quando: às 20h
- Onde: Centro Cultural Sesc Glória (Av. Jerônimo Monteiro, Centro de Vitória)
- Quanto: entrada franca
- Informações: (27) 3232-4750
SÁBADO (09/11)
- ZÉ GERALDO NO TAMAR VITÓRIA ES
- Quando: Sábado (09/11), às 18h
- Onde: Centro de visitantes do Projeto TAMAR Vitória
- Quanto: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia-entrada)
- SHOW DO IMAGINASAMBA
- O que: Aniversário de dois anos do Grupo Primeira Classe terá shows de Imaginasamba, Samba Retrô, Samba Júnior, Sué e banda, Dudu Fantasia, DJ Jean du PCB, DJ Cabeça de Pradin, DJ Nenenzão e Projeto Pagode a Vera
- Quando: às 18h
- Onde: Quadra da Novo Império. Av. Santo Antônio - Caratoíra, Vitória
- Quanto: R$ 30 (pista/1° lote); R$ 50 (camarote)
- BAR ABERTURA (JARDIM DA PENHA)
- O que: Com Douglas Richa
- Quando: às 21h
- Onde: Av. Anísio Fernandes Coelho, 89 - Jardim da Penha, Vitória
- Quanto: Couvert gratuito
- SINFONIA DA MATA
- O que: Seresta
- Quando: às 21h
- Onde: Área de Lazer Clube Arci, IBES, Vila Velha
- Quanto: R$ 20
- Informações: 27 9 9774-3554
- SHOTS BAR
- O que: André Prando
- Quando: às 21h
- Onde: Av. Ranulpho Barbosa dos Santos, Jardim Camburi, Vitória
- Quanto: Couvert gratuito
- Informações: (27) 3029-3059
- CHEGADA DO PAPAI NOEL NO BOULEVARD
- Quando: às 18h30
- Onde: Boulevard Shopping Vila Velha, Rodovia do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha
- Quanto: Evento gratuito
- Informações: (27) 2233-5000
- 2º MOTO ROCK
- O que: com banda Egocentrize e Nagomah
- Quando: às 11h
- Onde: Marechal Floriano
- Quanto: gratuito
- 2° ENCONTRO DE MULHERES NA RODA DE SAMBA
- O que: Mulheres sambistas de todo o país irão protagonizar o "Segundo Encontro Nacional de Mulheres na Roda de Samba", que reunirá musicistas, cantoras, compositoras e produtoras.
- Quando: às 14h
- Onde: Mercado São Sebastião (Av. Paulino Muller s/n - Jucutuguara)
- Quanto: Gratuito
- TRIBUTO QUEEN
- O que: Banda Soul Queen
- Quando: às 19h
- Onde: Spellunca Music Bar, Domingos Alcino Dadalto, 328 - Jardim Itapemirim, Cachoeiro De Itapemirim
- Quanto: R$ 15
- FESTICE 2º FESTIVAL DE TEATRO
- Produção: Asdrubal Avelar
- Quando: às 19h
- Onde: Teatro Rubem Braga. Av. Beira-Rio, 237 - Guandú, Cachoeiro de Itapemirim
- Quanto: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)
- Informações: (28) 3155-5356
- KÁTIA ROCHA, CANÇÕES DE MILTON NASCIMENTO
- O que: Lançamento de EP
- Quando: às 20h
- Onde: Palácio da Cultura Sônia Cabral (Praça João Clímaco, s/n, Centro de Vitória)
- Quanto: Entrada franca
- FLUENTE
- O que: Festa Luz Del Fuego (às 14h30) e Festa "Só As Bichanas" (às 21h)
- Onde: Av Saturnino Rangel Mauro, 505, Vitória
- Quanto: Entrada gratuita, na primeira festa e R$ 30 na festa das 21h.
- Informações: (27) 3311-5216
- STONE
- O que: Festa We are Young (E eu que já fui indie)?
- Quando: às 22h
- Onde: Rua Rômulo Samorini, nº 33, Vitória
- Quanto: Gratuita (para os 50 primeiros), R$ 10 (até ás 23h), R$ 15 (após 23h)
- Informações: (27) 3019-8178
- FESTIVAL CANELA VERDE
- O que: com shows de Back to the Past e Like a Boss Bluesband
- Quando: às 18h
- Onde: Parque da Prainha, Av. Beira-Mar, 297, Vila Velha
- Quanto: Gratuito
- VITRINE MUSIC BAR
- O que: Boteco do Rodrigo Balla
- Quando: às 22h
- Onde: R. José Pena Medina, 380 - Praia da Costa, Vila Velha
- Quanto: R$10 (até 23h/ com nome na lista), R$15 (nome na lista/ após 23h até 00h), R$ 25 (sem nome na lista ou após 0h)
- BAR ABERTURA (PRAIA DO CANTO)
- O que: Com Manda Marques.
- Quando: às 21h
- Onde: R. Joaquim Lírio, 820 - Praia do Canto, Vitória.
- Quanto: Couvert gratuito
- BAR ABERTURA (JARDIM CAMBURI)
- O que: Com Douglas Richa
- Quando: às 21h
- Onde: Av. Ranulfo Barbosa dos Santos, 720 - Jardim Camburi, Vitória
- Quanto: Couvert gratuito
- WANTED PUB
- O que: Noite do Chapéu
- Quando: às 21h.
- Onde: Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória
- Quanto: R$ 15 (Até 23h); R$ 25 (de 23h a 0h); R$ 40 (após 0h)
- ROOFTOP
- Quando: às 17h
- Onde: Rua Joaquim Lírio, 820, Shopping The Point Plaza, COBERTURA.
- Quanto: Valores a partir de R$ 20
- BARRERITO CHOPPERIA
- O que: Alan Venturin; Rômulo Aranttes
- Quando: às 19h
- Onde: Rua das Cruzadas, 6 Campo Grande Cariacica
- Quanto: R$ 15
- Informações: 99810-4312
- CASA DE BAMBA
- O que: Banda 522
- Quando: às 19h
- Onde: R. Gama Rosa, 154 - Centro, Vitória
- Quanto: R$ 10 (couvert)
- Informações: (27) 3222-3074
- BRADUS CERVEJARIA
- O que: Com Di Araki.
- Quando: às 17h.
- Onde: R. Quinze de Novembro, 697 - Centro de Vila Velha
- Quanto: R$ 10.
- HANGAR GASTROBAR
- O que: Com Felipe Ribeiro, Mikaely Lahass
- Quando: às 21h.
- Onde: Hangar Gastrobar - Av. Brauna, 1168, Colina de Laranjeiras - Serra
- Quanto: R$ 20
- EMBRAZADO
- O que: Com Du Avesso, Balada do Maycon, Sheep Dj e Dj Fabricio V
- Quando: às 19h
- Onde: Rua Joaquim Lírio, 871 - Triângulo das Bermudas, Praia do Canto/Vitória
- Quanto: R$ 30
- BAR ABERTURA (JARDIM DA PENHA)
- O que: Com Douglas Richa. Domingo - Pedro Costa
- Quando: às 21h
- Onde: Av. Anísio Fernandes Coelho, 89 - Jardim da Penha, Vitória
- Quanto: Couvert gratuito
- EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA LÁDO ALTO
- O que: LáDo Alto é o nome da exposição fotográfica dos alunos do 6º período de Jornalismo da Universidade Vila Velha.
- Quando: das 9h às 12h
- Onde: Casa da Stael, Rua Sete de setembro, 263, Centro de Vitória
- Quanto: entrada gratuita
- TEATRO - BITUCA - MILTON NASCIMENTO PARA CRIANÇAS
- O que: A história de Milton Nascimento, um dos artistas brasileiros mais consagrados, é o tema do musical Bituca Milton Nascimento para as Crianças.
- Quando: às 16h
- Onde: Teatro Universitário da Ufes, Avenida Fernando Ferrari, 514 Goiabeiras - Vitória/ES
- Quanto: R$ 20 (Inteira), R$ 10 (meia)
DOMINGO (10/11)
- HOSTEL VILLA VIRTUDES
- O que: Luan Rodrigues, Marco Tulio, André Prando
- Quando: Domingo (10/11), às 18h
- Onde: Ladeira Salvador Souza, 21 - Centro, Guarapari
- Quanto: Entrada gratuita
- Informações: (27) 99312-6808
- GABRIELA BROWN e LUMAZIN NA GUAVA
- Quando: às 16h
- Onde: GUAVA (Rua Orlando Caliman, 466A, Jardim Camburi, Vitória, ES)
- Quanto: R$ 10 (lista amiga até 17h); R$ 15 (sem lista amiga ou após 17h)
- TEATRO - NOITE ENCANTADA O SHOW
- Produção: Personalidades Cia Teatral
- Quando: às 17h
- Onde: Teatro Municipal Rubem Braga. Av. Beira-Rio, 237 - Guandú, Cachoeiro de Itapemirim
- Quanto: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)
- Informações: (28) 3155-5356
- ROMEU E JULIETA(FESTIVAL NACIONAL DE TEATRO)
- Sinopse: É a história de dois jovens de famílias rivais que se apaixonam e tentam unir inimigos em nome do amor.
- Quando: às 16h
- Onde: Palácio da Cultura Sônia Cabral (Praça João Clímaco, s/n, Centro de Vitória)
- Quanto: Entrada franca
- UM RECITAL PARA MIGUEL MARVILLA (FESTIVAL NACIONAL DE TEATRO)
- Sinopse: É um espetáculo teatral da atriz, poeta e mestre em Estudos Literários, Suely Bispo, que faz uma homenagem ao escritor Miguel Marvilla (1969-2009), poeta brasileiro nascido em Marataízes, considerado um dos maiores poetas da história do Espírito Santo. Em 2019, faz 10 anos da morte do escritor.
- Quando: às 19h
- Onde: Palácio da Cultura Sônia Cabral (Praça João Clímaco, s/n, Centro de Vitória)
- Quanto: Entrada franca
- TEATRO 'NOS TEMPOS DE GUNGUNHANA'
- Sinopse: Era uma vez um guerreiro da tribo Tsonga chamado Umbangananamani, que foi casado com uma linda mulher da tribo Macua, chamada Malice. Não tiveram filhos. Mas tentaram muito. Este é o mote que dá início ao grande karingana ou conto tradicional sobre a vida de um simples guerreiro, mas que rapidamente se vai transformar numa sequência de outros pequenos karinganas em que se relatam aspectos curiosos ligados ao reino de Gungunhana. Mas este karingana, não tem nada a ver com Gungunhana! Voltemos então à história: Karingana wa Karingana!
- Quando: às 19h30
- Onde: Palácio da Cultura Sônia Cabral (Praça João Clímaco, s/n, Centro de Vitória)
- Quanto: Entrada franca
- ENSAIO BOTEQUIM
- O que: Cheers Of The Samba
- Quando: às 16h
- Onde: R. Joaquim Lírio, 778 - Praia do Canto, Vitória
- Quanto: R$ 20
- ÓPERA "CARMEN", DE GEORGE BIZET
- Quando: às 18h
- Onde: Centro Cultural Sesc Glória (Av. Jerônimo Monteiro, Centro de Vitória)
- Quanto: entrada franca
- Informações: (27) 3232-4750
- BITUCA - MILTON NASCIMENTO PARA CRIANÇAS
- O que: A história de Milton Nascimento, um dos artistas brasileiros mais consagrados, é o tema do musical Bituca Milton Nascimento para as Crianças.
- Quando: às 16h
- Onde: Teatro Universitário da Ufes, Avenida Fernando Ferrari, 514 Goiabeiras - Vitória/ES
- Quanto: R$ 20 (Inteira), R$ 10 (meia)
- EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA LÁDO ALTO
- O que: LáDo Alto é o nome da exposição fotográfica dos alunos do 6º período de Jornalismo da Universidade Vila Velha.
- Quando: das 9 às 12h
- Onde: Casa da Stael, Rua Sete de setembro, 263, Centro de Vitória
- Quanto: entrada gratuita
- BAR ABERTURA (JARDIM DA PENHA)
- O que: Com Pedro Costa
- Quando: às 21h
- Onde: Av. Anísio Fernandes Coelho, 89 - Jardim da Penha, Vitória.
- Quanto: Couvert gratuito
- CASA DE BAMBA
- O que: Com Vinicius Herkehoff
- Quando: às 12h.
- Onde: R. Gama Rosa, 154 - Centro, Vitória
- Quanto: R$ 10 (couvert)
- Informações: (27) 3222-3074
- FLUENTE
- O que: Com Arrastapé da Ilha
- Quando: às 18h.
- Onde: Av Saturnino Rangel Mauro, 505, Vitória
- Quanto: R$ 20 (até 19h30), R$ 25 (até 20h30), R$ 30 (após 20h30).
- Informações: (27) 3311-5216
- FESTIVAL CANELA VERDE
- O que: com SambaSoul e bateria da MUG
- Quando: às 12h
- Onde: Parque da Prainha, Av. Beira-Mar, 297, Vila Velha
- Quanto: Gratuito
- VITRINE MUSIC BAR
- O que: Com Um Domingo Lindo
- Quando: às 18h.
- Onde: R. José Pena Medina, 380 - Praia da Costa, Vila Velha
- Quanto: R$ 10 (nome na lista até 20h), R$ 20 (sem nomes na lista).
- BAR ABERTURA (JARDIM CAMBURI)
- O que: Com Grupo Bendito Fruto
- Quando: às 13h
- Onde: Av. Ranulfo Barbosa dos Santos, 720 - Jardim Camburi, Vitória
- Quanto: Couvert gratuito
- ROOFTOP
- O que: Com Axé Raiz
- Quando: às 17h
- Onde: Rua Joaquim Lírio, 820, Shopping The Point Plaza, COBERTURA.
- Quanto: Valores a partir de R$ 20
- BARRERITO CHOPPERIA
- O que: com SambAdm, Breno & Bernardo, Rabannada DJ, DJ JR
- Quando: às 17h.
- Onde: Rua das Cruzadas, 6 Campo Grande Cariacica
- Quanto: R$ 20
- Informações: 99810-4312.