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Teatro

Fim de semana de espetáculos para a criançada curtir em casa

Peças 'O Rei de Quase Tudo' e 'Pluft, o Fantasminha' serão encenadas pela internet para a turminha curtir em casa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 out 2020 às 09:01

Publicado em 22 de Outubro de 2020 às 09:01

Espetáculos
Espetáculos "Pluft, o Fantasminha" e "O Rei de Quase Tudo" serão encenados pela internet Crédito: Guto Muniz e Maria Barros
A alegria da criançada está garantida no fim de semana. Duas peças infantis serão apresentadas de graça para o lazer de pais e filhos. "O Rei de Quase Tudo" e "Pluft, o Fantasminha" serão transmitidas pelo Facebook e YouTube.
A primeira peça faz parte da 12ª edição do Circuito Cultural Unimed Vitória e será transmitida no sábado (24), às 17h, pelas plataformas digitais da WB Produções. Ela conta a história de um rei com vontade de ser o Rei de Tudo, mas por mais que tivesse bens, terras e até a lua, continuava sendo o Rei de Quase Tudo, porque há certas coisas que jamais poderão pertencer a uma pessoa, mesmo sendo um rei.
De acordo com a produção, o espetáculo é ágil e divertido, pois traz à cena números de mágica e palhaçaria e dialoga com questões ambientais de preservação, hábitos de consumo e reciclagem.
"O espetáculo é livremente inspirado no livro infantil com o mesmo título, que mostra como as brincadeiras infantis são importantes na vida das crianças e coloca em cheque os contos de reinados. Claro, tudo com muita descontração e alegria", detalha o diretor Edson Nascimento.
Espetáculo
Espetáculo "O Rei de Quase Tudo" Crédito: Maria Barros/Grupo Rerigtiba
Premiada no 20º Festival Nacional de Teatro de Guaçuí(ES), esta será a primeira vez que a peça será realizada em formato de live. "Novos desafios nos instigam e alimentam nossa criatividade. Estaremos pela primeira vez apresentando o espetáculo no formato live. Vai ser uma experiência única e estamos ansiosos por esse momento", destaca a atriz Sara Lyra.
A live do espetáculo O Rei de Quase Tudo ficará disponível após a apresentação no Youtube da WB Produções, podendo atingir muitas pessoas no mundo todo.

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PLUFT, O FANTASMINHA

O segundo espetáculo é "Pluft, o Fantasminha". Fazendo parte do Diversão em Cena, da ArcelorMittal, a peça será apresentada no domingo (25), às 16h, no Facebook do projeto e no YouTube da Fundação ArcelorMittal.
Espetáculo
Espetáculo "Pluft, o Fantasminha" Crédito: Guto Muniz/Foco In Cena
O enredo gira ao redor da amizade entre Pluft e a pequena Maribel, que se encontram no sótão de uma casa abandonada. A menina foi sequestrada pelo pirata Perna de Pau - que quer usá-la para achar o tesouro deixado pelo seu avô, o falecido Capitão Bonança Arco-íris - e espera pela ajuda dos atrapalhados marinheiros Sebastião, João e Juliano, amigos do velho capitão.
Sucesso desde 1955, quando foi escrito por Maria Clara Machado, o espetáculo até ganhará uma adatação para os cinemas neste ano. Dirigido por Rosane Svartman, ele conta com nomes como Arthur Aguiar, Juliano Cazarré e Lucas Salles no elenco.
Enquanto a história não chega nas telonas, a criançada pode curtir em casa a produção.

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