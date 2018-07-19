Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
CINEMA

Filme sobre Suzane von Richthofen tem produção anunciada

'Muita gente tem ideias pré-concebidas, mas as pessoas não sabem o motivo que levou a filha a matar os pais', diz diretor
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jul 2018 às 21:39

Publicado em 18 de Julho de 2018 às 21:39

Suzane von Richthofen foi condenada a prisão pela morte dos pais, em 2002 Crédito: Arquivo
Um filme sobre a história do caso Suzane Von Richthofen, jovem que assassinou os próprios pais em 2002, com o auxílio de seu namorado à época, Daniel Cravinhos, e seu irmão, Christian Cravinhos, teve produção anunciada e conta com estreia prevista para o primeiro semestre de 2019.
"A Menina que Matou Os Pais", como deve se chamar, terá Maurício Eça, conhecido por ter dirigido os dois filmes que a novela infantil "Carrossel" ganhou no Brasil, como diretor.
Ele justifica a escolha do tema: "O filme que iremos contar é um thriller psicológico de suspense, onde discutiremos os motivos que levaram ao fato, entrando em detalhes e discussões nunca antes debatidos sobre o caso."
Suzane Richthoffen nos dias de hoje em sua saída temporária para o Dia das Mães Crédito: Reprodução | TV
"O filme traz um tema que muita gente conhece e tem ideias pré-concebidas, mas as pessoas não sabem o mais importante, que é o motivo que levou a filha e seu namorado a matarem seus pais", complementa Maurício, que ainda afirma que a produção busca "entender a mente de cada um dos dois assassinos".
Em 2002, Suzane von Richthofen e os irmãos Daniel e Christian Cravinhos assassinaram o casal Manfred e Marísia, pais de Suzane, que foi condenada a 39 anos e 6 meses de prisão pela Justiça.
Além da direção de Maurício Eça, o filme terá roteiro assinado pela criminóloga Ilana Casoy e o escritor Raphael Montes. A produção será feita pela Santa Rita Filmes e Galeria Distribuidora.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Dia Mundial da Voz: 6 cuidados essenciais para manter a saúde vocal
Mulher usando protetor solar em bastão
Protetor solar em bastão: veja os pontos de atenção ao usar
Imagem de destaque
Cesky terrier: conheça as características dessa raça de cachorro 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados