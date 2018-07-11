Filme sobre origem do vilão Coringa começa a ser filmado em setembro

A Warner Bros. Pictures deu sinal verde para o filme que contará a história de origem do vilão Coringa entrar em produção. Segundo a revista The Hollywood Reporter, o estúdio aprovou a produção assim que Joaquin Phoenix finalizou seu contrato para dar vida à essa versão do arqui-inimigo do Batman.

Dirigido e coescrito por Todd Phillips, conhecido pela trilogia "Se Beber, Não Case", as filmagens começarão em setembro. Segundo a revista, a premissa do filme será explorar a história de um homem que foi descartado pela sociedade e mostrar as consequências disso.