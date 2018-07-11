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CINEMA

Filme sobre origem do vilão Coringa começa a ser filmado em setembro

A produção vai ter um tom bem mais sombrio e experimental do que outros filmes de super-heróis

Publicado em 11 de Julho de 2018 às 17:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jul 2018 às 17:06
A Warner Bros. Pictures deu sinal verde para o filme que contará a história de origem do vilão Coringa entrar em produção. Segundo a revista The Hollywood Reporter, o estúdio aprovou a produção assim que Joaquin Phoenix finalizou seu contrato para dar vida à essa versão do arqui-inimigo do Batman.
Dirigido e coescrito por Todd Phillips, conhecido pela trilogia "Se Beber, Não Case", as filmagens começarão em setembro. Segundo a revista, a premissa do filme será explorar a história de um homem que foi descartado pela sociedade e mostrar as consequências disso.
Ao contrário de outros filmes sobre super-heróis, a Warner Bros. liberou um orçamento bem menor para dar à produção um tom sombrio de filme independente e mais autoral. Ainda não há data de lançamento oficial para o filme, mas as fontes ouvidas pela revista acreditam que ele possa estar pronto no fim de 2019.

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