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CINEMA

Filme sobre história de banda satânica Mayhem ganha seu 1º teaser

'Lords of Chaos' retrata grupo ligado ao incêndio de igrejas na Noruega

Publicado em 26 de Dezembro de 2018 às 18:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 dez 2018 às 18:55
26/12/2018 - Parte do cartaz de 'Lords of Chaos' Crédito: Instagram / @lordofchaosthemovie
A distribuidora Vice Films divulgou, no último dia 24, o teaser do filme Lords of Chaos (Lordes do Caos, em tradução livre). A obra será lançada no dia 8 de fevereiro, nos Estados Unidos.
Além disso, dois cartazes de Lords of Chaos já haviam sido divulgados. Com um estilo sombrio e em preto e branco, o primeiro pôster mostra o rosto de um jovem maquiado e fã de metal satânico. O segundo, traz uma igreja queimada - isso porque o filme conta a história do grupo norueguês de black metal Mayhem, da década de 1980, e de seus participantes, conhecidos por seu envolvimento em incêndios de igreja e também em um assassinato.
Lords of Chaos é dirigido pelo sueco Jonas Akerlund. Ele também está sob o comando de Polar, uma adaptação cinematográfica da série de quadrinhos homônima, com lançamento previsto para 2019.
Assista ao teaser abaixo e confira as imagens dos cartazes:

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