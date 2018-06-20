Filme sobre AnaVitória ganha primeiro trailer

A dupla AnaVitória Crédito: Galeria Distribuidora/Vitrine Filmes

A história de Ana Clara Caetano e Vitória Falcão, a dupla AnaVitória, vai virar filme. O longa Ana e Vitória é uma comédia romântica musical, que mostrará como as duas se conheceram e ganharam destaque na cena musical.

O longa contará com músicas inéditas e participações especiais, como as cantoras Jade Baraldo, Nina Fernandes e a rapper Gabz. O filme tem direção e roteiro de Matheus Souza e chega aos cinemas no dia 2 de agosto.