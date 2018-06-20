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Cinema

Filme sobre AnaVitória ganha primeiro trailer

Comédia romântica estrelada por elas mesmas contará a história da dupla

Publicado em 20 de Junho de 2018 às 15:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jun 2018 às 15:07
A dupla AnaVitória Crédito: Galeria Distribuidora/Vitrine Filmes
A história de Ana Clara Caetano e Vitória Falcão, a dupla AnaVitória, vai virar filme. O longa Ana e Vitória é uma comédia romântica musical, que mostrará como as duas se conheceram e ganharam destaque na cena musical.
O longa contará com músicas inéditas e participações especiais, como as cantoras Jade Baraldo, Nina Fernandes e a rapper Gabz. O filme tem direção e roteiro de Matheus Souza e chega aos cinemas no dia 2 de agosto.
O elenco conta ainda com Bruce Gomlevsky (Deus É Brasileiro, Chico Xavier), Erika Mader (Somos Tão Jovens, Apenas o Fim), Thati Lopes (Porta dos Fundos) e apresenta Clarissa Müller, influenciadora digital, que além de atuar, também faz participações cantando.

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