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Produção capixaba

Filme capixaba que discute transexualidade será exibido na Ufes

'Transvivo' será exibido nesta quarta-feira (11). Ideia é gerar discussões acerca do tema com o que é mostrado na narrativa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jul 2018 às 18:57

Publicado em 06 de Julho de 2018 às 18:57

Documentário Transvivo Crédito: Divulgação/Transvivo
O Brasil é o país que mais mata transexuais no mundo e só por meio da educação e comunicação é que se consegue combater essa estatística. Pensando nisso, a diretora e roteirista Tati Franklin decidiu apostar em "Transvivo", documentário feito no Espírito Santo que acompanha dois homens transexuais que estão passando pelo processo de transição de gênero. Durante a história, diálogos entre os dois são registrados, bem como é feito um jogo de câmeras para deixar os ângulos ao gosto dos retratados.
Embora tenha sido lançado no ano passado e já tenha até ganhado prêmios em festivais no Espírito Santo e em outros Estados, o filme ganhou um edital do Governo do Estado no fim do ano passado e será relançado com um outro corte de tempo nesta quarta-feira (11), no Cine Metropolis, na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), às 19h.
"Nós começamos com a pesquisa dele em 2016 e de lá para cá todo o processo só foi crescendo", conta Tati, de 25 anos, que completa: "Acho que toda a história tem gerado uma discussão legal e agora também queremos fechar exibições em escolas da Grande Vitória".
Na produção, Murilo e Izah (personagens) participam com a própria diretora do filme nas conversas, sendo a voz de Tati que narra o início e fim da obra. O documentário, de acordo com a diretora, também deixa claro que o conflito de gênero não se trata de uma doença ou qualquer outra patologia.
"Trata-se, apenas, de pessoas que não se identificam com o sexo que nasceram", destaca. É como diz Murilo, em uma das cenas em que protagoniza: "A minha identidade não interfere na sua vida de forma nenhuma".
Tudo que eles e outras milhares de pessoas trans querem e lutam a cada dia é o direito pessoal de lhes ser permitido serem eles mesmos, como Tati esclarece.
SERVIÇO
Exibição do filme "Transvivo" na Ufes
Onde: Cine Metrópolis (Universidade Federal do Espírito Santo, Goiabeiras, Vitória)
Quando: 11 de julho (quarta-feira), às 19h
Entrada franca

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