Filme capixaba 'Os Incontestáveis' estreia no circuito nacional

Nos trezentos e sessenta quilômetros que separam a região de Terra Vermelha, em Vila Velha, do distrito de Cotaxé, em Ecoporanga, pode caber um punhado de aventuras  e outro tanto de desventuras, a bem da verdade. Agora pense nesse pedaço todo de chão sendo percorrido em um Opala 73 sem muita manutenção (leve em conta alguns desvios e mudanças de rota).

Pode parecer demais (ou o suficiente), mas a história ainda pode engrossar. A bordo do Opala vão os irmãos Belmont e Maurício, ou apenas Bel e Mau, em busca de um Maverick 77 que pertenceu ao pai da dupla, e que ainda povoa as lembranças dos dois (mais de Bel do que do irmão, na verdade).

Trama

O filme em questão é Os Incontestáveis, primeiro longa-metragem do diretor capixaba Alexandre Serafini, que estreia nesta quinta-feira (9) no circuito nacional. O road movie é regado a conhaque, muitas tiradas ácidas, rock e psicodelia, e foi escrito em parceria com o escritor e dramaturgo Saulo Ribeiro, que lançou o livro homônimo em junho deste ano.

Cheio de ressentimento do pai, que abandonou a família ainda quando os filhos eram pequenos, Bel é o irmão mais velho, interpretado por ninguém menos que Fábio Mozine. Embora sem experiência com atuação à frente das câmeras, Mozine é uma das figuras mais emblemáticas da música independente no país e dedicou-se com afinco à missão de conferir cada trejeito ranzinza e até mesmo chucro ao personagem.

Ao seu lado em todo o percurso, desde o ponto de partida em Terra Vermelha, vai Will Just (guitarrista da banda de rock The Muddy Brothers), na pele de Mau. Um pouco menos canastrão, o caçula se ocupa em rebater a amargura do irmão durante boa parte do tempo, o que ajuda a garantir o humor ácido à trama. Os diálogos e as demais referências do longa, assim como no livro, são fiéis às manias capixabas.

Tive um tempo de trabalho com os dois antes das gravações. O bom de contar com pessoas próximas é isso, também. O Mozine e o Will são músicos, têm uma experiência dramática, digamos assim. Não exatamente de interpretação, mas têm uma noção. Tivemos muitos ensaios, afinamos os pontos que queríamos e eles contribuíram muito para construir os personagens, explica Serafini.

Jornada

Os dois saem com poucas pistas a respeito do saudoso Maverick e, entre uma parada e outra, acumulam uma série de histórias  muito graças à inconsequência da dupla, que pode funcionar como uma certa ode à estupidez humana.

A graça da trama é, de fato, acompanhar qual o limite dos irmãos na jornada em que se transforma a procura pelo carro  que os dois nem sequer sabem se está em boas condições ou não. Ao que tudo indica, Bel e Mau buscam mais resolver uma questão pessoal do que tomar de volta um bem material que um dia pertenceu à família.

Nas figuras dos anti-heróis, é possível notar um machismo que vêm à tona como num típico filme rodado à beira da estrada, com cenas em que mulheres não passam de objetos, e episódios de bebedeiras e extravagâncias que ora remetem a uma atmosfera oitentista, ora atemporal.

Por outro lado, o longa ainda dá uma pincelada no conflito que permeou a região de Cotaxé em décadas passadas, quando um posseiro de terras assumiu o papel de liderança camponesa e originou uma disputa por demarcações de terras conhecidas como região do Contestado.

Embora abordado de forma mais superficial que no livro por razões óbvias, o tema fica no ar e é capaz de despertar o interesse do espectador em saber um pouco mais da história local.

Essas pessoas (personagens) estão em busca de algum sentido. Pode ser uma identidade, um carro, uma relação com a própria história do lugar. É algo marcante, conclui o diretor, que participou de festivais internacionais em mais de dez países e chegou a receber o prêmio de melhor longa-metragem latino-americano em 2017, durante o Festival de Cine de La Serena, no Chile.

Os Incontestáveis

Aventura. (Brasil, 2017. 83 minutos).

Direção: Alexandre Serafini.

Elenco: Fábio Mozine, Will Just, Tonico Pereira, Fernando Teixeira.

Lançamento nesta quinta-feira, às 21h, no Cine Jardins (Jardim da Penha) com presença do diretor. A partir de sexta-feira, sessões às 21h15. Também será exibido no Sesc Glória (Centro de Vitória), nos dias 16, 17, 18, 19, 21 e 22 de agosto, sempre às 18h30.