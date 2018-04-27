Festival Varilux de Cinema Francês chega a Grande Vitória em junho

A maratona de filmes franceses já tem data marcada e acaba de colocar o seu site no ar. De 7 a 20 de junho, cerca de 61 cidades brasileiras, com Vitória e Vila Velha entre elas, recebem o Festival Varilux de Cinema Francês de 2018. O evento, que no ano passado conquistou o ranking de maior festival de cinema francês do mundo ultrapassando o da Austrália, Alliance Française French Film Festival, levou 180 mil pessoas aos cinemas apontando um crescimento de 15% em relação ao ano anterior.

Em 2018 serão 21 longas-metragens da nova safra da cinematografia francesa, entre eles um clássico e um documentário a serem confirmados em breve. O público terá a oportunidade de assistir aos mais novos trabalhos de cineastas, astros e estrelas já consagrados e também de premiados jovens talentos que imprimem diversidade e originalidade ao cinema francês.

Pela primeira vez, o Festival, em parceria com a UnifranceFilms, apresentará uma seleção de sete curtas-metragens franceses, demonstrando dessa forma a diversidade e a criatividade da narrativa audiovisual da França. O Varilux promoverá também, pela segunda vez, uma Mostra de Realidade Virtual com curadoria do cineasta e especialista francês Fouazi Louahem, que também ministrará uma e Masterclass de Realidade Virtual.

Além da exibição dos filmes, as atividades paralelas contemplam debates com os integrantes da delegação, ações e sessões educativas, laboratório franco-brasileiro de roteiros sob a coordenação de François Sauvagnargues, especialista de ficção e diretor geral do FIPA (Festival Internacional de Programação Audiovisual)  que está com inscrições abertas - e também um encontro entre profissionais franceses e brasileiros do audiovisual.

FILMES NA PROGRAMAÇÃO

(Obs: os títulos brasileiros ainda estão sendo definidos)

50 são os novos 30 Crédito: Divulgação

50 SÃO OS NOVOS 30

Marie Francine

De Valérie Lemercier

Com Valérie Lemercier, Patrick Timsit, Hélène Vincent

2017 - Comédia  1h35

Distribuição no Brasil: Cineart

Classificação indicativa: 12 anos

Sinopse:

Velha demais para o marido, demitida do emprego, Marie-Francine deve voltar a morar na casa dos pais... aos 50 anos! Apesar de infantilizada por eles, é numa pequena lojinha de cigarros eletrônicos da qual vai tomar conta, que ela vai conhecer Miguel que, sem ousar confessar, está na mesma situação que ela.

A Noite Devorou o Mundo Crédito: Divulgação

A NOITE DEVOROU O MUNDO

La nuit a dévoré le monde

De Dominique Rocher

Com Anders Danielsen Lie, Golshifteh Farahani, Denis Lavant plus

2018 - Horror  1h34

Distribuição no Brasil: California Filmes

Sinopse:

Ao se levantar de manhã num apartamento onde, de véspera, houve uma grande festa, Sam deve se render à evidência: ele está sozinho e mortos-vivos invadiram as ruas de Paris. Aterrorizado, ele vai ter que se proteger e se organizar para continuar a viver. Mas será que Sam é mesmo o único sobrevivente?

Adaptação do livro homônimo de Martin Page.

Nos Vemos no Paraíso Crédito: Divulgação

NOS VEMOS NO PARAÍSO

Au revoir lá-haut

De Albert Dupontel

Com Nahuel Perez Biscayart, Albert Dupontel, Laurent Lafitte, Niels Arestrup, Emilie Dequenne

2017  Comédia dramática  1h57

Distribuição no Brasil: Pandora Filmes

Sinopse:

Em novembro de 1918, alguns dias antes do Armistício, Édouard Péricourt salva a vida de Albert Maillard. Ambos não têm nada em comum, a não ser a guerra, e são obrigados a se unir para sobreviver. Anos depois, Albert e Édouard decidem montar uma fraude nos monumentos aos mortos. Também planejam uma farsa para desmascarar o Tenente Pradelle, que tenta fazer fortuna com corpos das vítimas da guerra.

Adaptação do romance de Pierre Lemaître, premiado pelo Prix Goncourt em 2013.

Carnívoras, filme francês Crédito: Divulgação

CARNÍVORAS

Carnivores

De Jérémie, Yannick Renier

Com Leila Bekhti, Zita Hanrot, Hiam Abbass

2018  Comédia dramática  1h38

Distribuição no Brasil: Bonfilm

Sinopse:

Mona sempre sonhou em ser atriz. Ao sair do Conservatório, ambiciona um futuro brilhante pela frente, mas é Sam, sua irmã mais nova, que logo se torna uma atriz famosa. Sem recursos, Mona é obrigada a morar com Sam, que, fragilizada por uma filmagem difícil, propõe que Mona se torne sua assistente. Aos poucos, Sam vai negligenciando seus papéis de atriz, de esposa e de mãe e acaba se perdendo. Mona acredita que deve se apossar dos papéis que Sam abandona.

Custódia, filme Crédito: Divulgação

CUSTÓDIA

Jusqu´à la garde

De Xavier Legrand

Com Denis Ménochet, Léa Drucker, Mathilde Auneveux

2019  Drama/Suspense  1h33

Distribuição no Brasil: Supo Mungam Films

Sinopse:

O casal Besson se divorcia. Para proteger o filho de um pai que ela acusa de violências, Miriam exige a guarda exclusiva. A juíza encarregada do caso decide pela guarda compartilhada, pois considera o pai desrespeitado. Refém entre seus pais, Julien vai fazer de tudo para impedir que o pior aconteça.

O último suspiro Crédito: Divulgação

O ÚLTIMO SUSPIRO

Dans la brume

De Daniel Roby

Com Romain Duris, Olga Kurlyenko, Fantine Harduin

2018  Ficção científica  1h29

Distribuição no Brasil: California Filmes

Sinopse:

No dia em que uma névoa estranha e mortal submerge em Paris, os sobreviventes encontram refúgio nos andares superiores dos edifícios e nos telhados da capital. Sem informação, sem eletricidade, sem água ou comida, uma pequena família tenta sobreviver a esse desastre. Mas as horas passam e uma coisa é clara: a ajuda não virá e será necessário tentar a sorte na névoa.

Diane, filme Crédito: Divulgação

DIANE

Diane a les épaules

De Fabien Gorgeart

Com Clotilde Hesme, Fabrizio Rongione, Thomas Suire

2017 - Comédia  1h27

Distribuição no Brasil: Bonfilm

Sinopse:

Sem hesitação, Diane aceitou carregar o filho de Thomas e Jacques, seus melhores amigos. É nessas circunstâncias, não muito ideais, que ela se apaixona por Fabrizio.

A EXCÊNTRICA FAMÍLIA DE GASPARD Crédito: Divulgação

A EXCÊNTRICA FAMÍLIA DE GASPARD

Gaspard va au mariage

De Antony Cordier

Com Félix Moati, Laetitia Dosch, Christa Théret, Marine Foïs, Johan Heldenbergh, Guillaume Gouix

2018 - Comédia - 1h43

Distribuição no Brasil: Bonfilm

Sinopse:

Depois de ficar afastado durante anos, Gaspard, com 25 anos, se reencontra com a família após o anúncio do casamento do pai. Acompanhado de Laura, uma moça extravagante, que aceita fingir ser sua namorada durante o casamento, ele se sente pronto para pisar, novamente, no zoológico familiar e rever os animais que o viram crescer. Mas entre um pai mulherengo, um irmão sensato demais e uma bela irmã, ele não tem consciência de que está prestes a viver os últimos dias de sua infância.

GAUGUIN - VIAGEM AO TAITI Crédito: Divulgação

GAUGUIN  VIAGEM AO TAITI

Gauguin  Voyage de Tahiti

De Edouard Deluc

Com Vincent Cassel, Tuheï Adams, Malik Zidi plus

2017 - Biografia/Drama  1h41

Distribuição no Brasil: Mares Filmes

Sinopse:

No ano de 1891, Gauguin se exila no Taiti. Ele quer reencontrar sua pintura livre, selvagem, longe dos códigos morais, políticos e estéticos da Europa civilizada. Ele se infiltra na selva, encarando a solidão, a pobreza, a doença. Lá, Gauguin conhece Tehura, que se tornará sua esposa e tema das suas telas mais importantes.

A Aparição, filme Crédito: Divulgação

A APARIÇÃO

Lapparition

De Xavier Giannoli

Com Vincent Lindon, Galatea Bellugi, Patrick d'Assumção

2018  Drama  2h17

Distribuição no Brasil: Mares Filmes

Sinopse:

Jacques, grande repórter de um jornal francês, recebe um misterioso telefonema do Vaticano. Em um pequeno vilarejo no sudeste da França, uma jovem de 18 anos afirma ter visto a aparição da Virgem Maria. Os rumores logo se espalham, e o fenômeno toma tal dimensão que milhares de peregrinos vão se reunir no local das supostas aparições. Jacques, que não tem nada a ver com esse mundo, aceita fazer parte de uma comissão de investigação encarregada de esclarecer esses eventos.

Troca de Rainhas, filme Crédito: Divulgação

TROCA DE RAINHAS

Lechange des princesses

De Marc Dugain

Com Lambert Wilson, Olivier Gourmet, Anamaria Vartomei

2017  Histórico  1h40

Distribuição no Brasil: Pandora Filmes

Sinopse:

Ano de 1721. Uma ideia audaciosa germina na mente de Felipe de Orléans, regente da França... Luís XV de 11 anos, logo se tornará rei, e, uma troca de princesas permitiria consolidar a paz com a Espanha, após anos de guerra, que deixaram os reinos enfraquecidos. Então, Felipe casa a filha, Mlle de Montpensier, de 12 anos, com o herdeiro do trono da Espanha, e Luís XV se casa com a Infanta da Espanha, Anna Maria Victoria, de 4 anos. Mas a entrada precipitada dessas jovens princesas na corte francesa, sacrificadas no altar dos jogos dos poderes, vai acabar com a sua tranquilidade.

Adaptação do livro histórico de Chantal Thomas, L´Echange des Princesses (2013).

O Orgulho, filme Crédito: Divulgação

O ORGULHO

Le Brio

De Yvan Attal

Com Daniel Auteuil, Camélia Jordana, Yasin Houicha

2017 - Comédia dramática - 1h35

Distribuição no Brasil: Pandora Filmes

Sinopse:

Neila Salah cresceu na periferia e sonha em se tornar advogada. Inscrita na grande universidade parisiense de Assas, ela confronta, desde o primeiro dia, Pierre Mazard, professor conhecido por suas provocações e deslizes. Para se desculpar por sua conduta desrespeitosa, Pierre aceita preparar Neila para o prestigioso concurso de eloquência. Cínico e exigente, Pierre pode se tornar o mentor que Neila precisa. Mas é necessário que ambos superem seus preconceitos.

Marvin, filme Crédito: Divulgação

MARVIN

Marvin/ La belle education

De Anne Fontaine

Com Finnegan Oldfield, Grégory Gadebois, Vincent Macaigne

2017  Comédia dramática  1h53

Distribuição no Brasil: Mares Filmes

Sinopse:

Marvin Bijou está em fuga: Primeiro de seu vilarejo em Vosges, depois, da família, da tirania do pai, da renúncia da mãe e, por último, da intolerância, rejeição, humilhações as quais era exposto por tudo que faziam dele um rapaz diferente. Fora de lá, ele descobre o teatro e aliados que, finalmente, vão permitir que sua história seja contada por ele mesmo.

O Amante Duplo Crédito: Divulgação

O AMANTE DUPLO

L´amant double

De François Ozon

Com Marine Vacth, Jérémie Renier, Jacqueline Bisset

2017  Drama/Suspense  1h47

Distribuição no Brasil: California Filmes

Sinopse:

Chloé, uma jovem frágil, se apaixona por seu psicoterapeuta. Alguns meses depois, eles vão morar juntos, mas ela descobre que seu amante lhe escondeu um outro lado de sua identidade.

Promessa ao Amanhecer Crédito: Divulgação

PROMESSA AO AMANHECER

La promesse de Laube

De Eric Barbier

Com Pierre Niney, Charlotte Gainsbourg

2017  Comédia dramática  2h10

Distribuição no Brasil: Bonfilm

Sinopse:

De sua infância difícil na Polônia, passando por sua adolescência sob o sol de Nice, até suas proezas como aviador durante a Segunda Guerra Mundial, Romain Gary viveu uma vida extraordinária. Mas essa ânsia por viver mil vidas e se tornar um grande homem, ele deve a Nina, sua mãe. É o amor louco dessa mãe cativante e excêntrica que fará dele um dos maiores romancistas do século XX. Mas esse amor materno, sem limites, também será seu fardo por toda vida.

Adaptação do livro de Romain Gary, La promesse de l´aube, um dos relatos mais comoventes já escritos sobre o amor materno.

Filme Razzia, com Maryam Touzani Crédito: Divulgação

RAZZIA

De Nabil Ayouch

Com Maryam Touzani, Arieh Worthalter, Abdelilah Rachid

2018  Drama  1h59

Distribuição no Brasil: California Filmes

Sinopse:

Em Casablanca, entre o passado e o presente, cinco destinos estão inconscientemente interligados. Diferentes rostos, diferentes trajetórias, diferentes lutas, mas a mesma busca pela liberdade. E o som de uma revolta que cresce.

A Raposa Má Crédito: Divulgação

A RAPOSA MÁ

Le grand méchant renard et autres contes

De Benjamin Renner, Patrick Imbert

Com as vozes de Céline Ronte, Boris Rehlinger, Guillaume Bouchède

2017  Animação  1h20

Distribuição no Brasil: Bonfilm

Sinopse:

Aqueles que pensam que o campo é um lugar calmo e tranquilo se enganam. Lá há animais particularmente agitados: uma raposa que pensa ser uma galinha, um coelho que se faz de cegonha e um pato que quer substituir o Papai Noel. Se quiserem tirar férias, mudem de caminho!

Ganhador do César do Melhor Filme de Animação em 2018.

O Retorno do Herói Crédito: Divulgação

O RETORNO DO HERÓI

Le retour du héros

De Laurent Tirard

Com Jean Dujardin, Mélanie Laurent, Noémie Merlant

2018  Comédia  1h30

Distribuição no Brasil: Mares Filmes

Sinopse:

Elisabeth é alinhada, séria e honesta. O capitão Neuville é covarde, desleal e sem escrúpulos. Ela o detesta. Ele a despreza. Mas fazendo dele um herói de opereta, ela se torna, sem querer, responsável por uma farsa que logo a arrebatará

TOUT LE MONDE DEBOUT Crédito: Divulgação

TOUT LE MONDE DEBOUT

De Franck Dubosc

Com Franck Dubosc, Alexandra Lamy, Elsa Zylberstein

2018  Comédia  1h47

Distribuição no Brasil: California Filmes

Sinopse:

Jocelyn, bem-sucedido homem de negócios, é um sedutor e mentiroso inveterado. Apesar de cansado de si mesmo, acaba seduzindo uma jovem bonita, fingindo ser deficiente, até o dia em que ela lhe apresenta sua irmã, que é realmente deficiente.

SERVIÇO

Festival Varilux de Cinema Francês 2018

Quando: 7 a 20 de junho