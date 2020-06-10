Festival solidário no ES reúne música, gastronomia e atividades online

A DJ Monia Lombardi é uma das atrações do festival Crédito: Bruno Castro/Divulgação

Solidariedade. Essa é a receita que muitos capixabas estão apostando para vencer as dificuldades impostas pela pandemia do novo coronavírus. No próximo sábado (13), por exemplo, acontece a live beneficente "Doe Esperança".

O festival online - que contará com uma série de doações - reunirá música, gastronomia e atividades de bem-estar, com quase 15 horas de transmissão pela internet. A programação começa às 8h e segue até as 23h, sempre com exibições pelo YouTube e Instagram.

Não é exagero dizer que variedade é a "alma da festa", que será transmitida diretamente do Barlavento, na Praia de Camburi, em Vitória. Abrindo as atividades, haverá aula de Yoga, em um momento relax, com Dante Negreiros, além de treinos e exercícios funcionais.

Os gourmets também não foram esquecidos. Prepare-se para aprender duas receitas especias assinadas pelo chef Diego Henrique, do Barlavento. Os ingredientes estarão disponíveis nas redes sociais para que o público possa preparar o prato durante a transmissão.

O bartender Borracha, do Barlavento, vai ensinar a fazer drinques Crédito: Monique Janutt/Divulgação

Empolgado com a live de sábado, Diego revela que, para a ocasião, vai ensinar dois dos carro-chefes do Barlavento: o Paneleiras e o Palácio Anchieta. "O primeiro é uma interpretação minha para a moqueca capixaba, com um peixe grelhado e purê de banana-da-terra. Já o Palácio, conta com uma variedade de mariscos, servido com uma massa na manteiga de limão-siciliano", responde, dando água na boca do repórter.

"Acredito que a live vai incentivar o público em isolamento social a cozinhar cada vez mais", brinca.

A comilança não vai ditar a tarde sozinha. Os amantes de uns bons drinques (como diria Luiza Marilac) poderão aprender com o bartender Borracha uma mistura exclusiva de coquetelaria.

SOLTA O SOM!

A partir das 15h, a tarde (e a noite) é uma criança, bebê! Chegou a vez das atrações musicais. Arraste os móveis da sala e se preare para dançar com os DJs Bunny e Josh, Monia Lombardi e Jess Benevides. Antes disso, Amaro Lima e Arnaldo Jr, do grupo Melanina Carioca, se apresentarão no formato voz e violão.

O cantor Amaro Lima Crédito: Instagram/@realamarolima

Os sertanejos da Wanted Band também marcam presença. Eles recebem como convidados gente talentosa, como a Banda Comichão. Como se vê, haverá música para todas as tribos, basta se agendar.

CAMPANHAS

O "Doe Esperança" tem como objetivo incentivar a doação de sangue e arrecadar alimentos, material de limpeza e higiene, álcool em gel e máscaras através de um ponto físico instalado próximo ao Quiosque 1, na Praia de Camburi. Por lá, também será coletado ração para cães e gatos.

Também haverá venda de rifas, cujo valor arrecadado será revertido para a compra de cestas básicas a serem doadas para as instituições apoiadas pelo evento.

"Há a possibilidade de fazer doações em dinheiro, via PicPay. A verba arrecadada também será transformada em cestas básicas. Além disso, doações de empresas e autônomos serão muito bem-vindas", adianta Mateus Carvalho, da Booa Produções, que organiza o evento ao lado do Barlavento e Wanted Pub.

Carvalho adianta ainda que a ação solidária pode ter continuações. "Dependendo de como a pandemia vai se estender, pensamos em fazer outras lives, com outras temáticas. A ideia é juntar forças, em uma corrente solidária para ajudar aos capixabas mais necessitados", defende.

Pedro Paulo Moyses, diretor comercial do Barlavento e um dos organizadores do projeto, também defende o caráter social do encontro online. "Vários grupos já se uniram com a gente, abraçando os ideais do 'Doe Esperança'. Inclusive, vamos abrir as transmissões com muitas doações já feitas, o que considero uma vitória", comemora.

Entre as instituições a serem beneficiadas, estão: Banco de alimentos da Prefeitura de Vitória, Afecc, Lar dos Idosos, Hemoes, CUFA, Vira Lata/Vira Luxo (voltada para pets), entre outras.

LIVE "DOE ESPERANÇA"