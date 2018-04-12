Festival Sérgio Sampaio segue no fim de semana em Vitória

Apresentação de Sérgio Sampaio exibido na TV Gazeta Crédito: Reprodução/TV Gazeta

O Centro Cultural Sesc Glória, no Centro de Vitória recebe a 12ª edição do Festival Sérgio Sampaio . Neste ano, o evento, que começou na terça-feira (10) e segue nesta sexta-feira (13) e sábado (14), traz o tema "Um Compositor Popular" e contará com a participação até da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (Oses).

Depois do show de Fábio do Carmo e Lucius Kalic, realizado na última terça-feira, o Festival Sérgio Sampaio, criado em torno do nome e da obra do artista nascido em Cachoeiro de Itapemirim, também traz o cantor, compositor e violonista Jards Macalé. Ele participou ativamente da vanguarda do movimento musical brasileiro a partir da Era dos Festivais, um dos momentos de maior efervescência da MPB.

Jards, que marcou presença no Balaio do Sampaio  álbum póstumo em homenagem ao artista capixaba  estará no Bate-papo Musical nesta sexta-feira (13), data de nascimento (em 1947) do compositor cachoeirense. Para conversar com Macalé, a convidada é Mônica Vermes, professora da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e pesquisadora de música popular brasileira. Para acompanhar e participar da conversa, participará também João Sampaio, filho de Sérgio.

Já no sábado (14), o palco do Teatro Glória receberá a Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (Oses) para uma participação histórica. Cantoras e cantores de destaque na atual cena musical do Estado, juntamente do Duo Zebedeu e instrumentistas convidados, perfilarão com a Oses.

Após a programação no Sesc Glória nos dias 13 e 14 de abril, os bares da Rua Gama Rosa, no Centro de Vitória, participarão, em conjunto, da homenagem ao Velho Bandido: a partir das 22h, Grappino Rango Bar, Casa de Bamba e Doca 183 reunirão em seus palcos (com couvert único) cantoras e cantores da noite capixaba apresentando um repertório exclusivamente pinçado do capixaba. É a sampaiada na Gama Rosa que já chega ao seu terceiro ano.

PROGRAMAÇÃO

13 de abril (sexta-feira)  20h

Centro Cultural Sesc Glória  Avenida Jerônimo Monteiro, Centro

Bate-papo Musical  com Jards Macalé e Mônica Vermes. Participação de João Sampaio

Ingressos à venda na bilheteria do Teatro Glória a partir de 4 de abril: R$10,00 (inteira), R$5,00 (meia) e R$6,00 (conveniados)

22h  Rua Gama Rosa, Centro

Grappino Rango Bar, Casa de Bamba e Doca 183  Sampaiada na Gama Rosa com intérpretes convidados cantando Sampaio nos três bares do Centro de Vitória

Couvert único: R$5,00

14 de abril (sábado)  20h

Centro Cultural Sesc Glória  Grande show com a Orquestra Sinfônica do Estado do Espírito Santo, Duo Zebedeu, instrumentistas convidados e cantoras e cantores de destaque no cenário musical capixaba

22h  Rua Gama Rosa, Centro