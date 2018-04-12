Festival Sérgio Sampaio segue no fim de semana em Vitória

O Centro Cultural Sesc Glória, no Centro de Vitória recebe a 12ª edição do Festival Sérgio Sampaio . Neste ano, o evento, que começou na terça-feira (10) e segue nesta sexta-feira (13) e sábado (14), traz o tema "Um Compositor Popular" e contará com a participação até da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (Oses).
Depois do show de Fábio do Carmo e Lucius Kalic, realizado na última terça-feira, o Festival Sérgio Sampaio, criado em torno do nome e da obra do artista nascido em Cachoeiro de Itapemirim, também traz o cantor, compositor e violonista Jards Macalé. Ele participou ativamente da vanguarda do movimento musical brasileiro a partir da Era dos Festivais, um dos momentos de maior efervescência da MPB.
Jards, que marcou presença no Balaio do Sampaio álbum póstumo em homenagem ao artista capixaba estará no Bate-papo Musical nesta sexta-feira (13), data de nascimento (em 1947) do compositor cachoeirense. Para conversar com Macalé, a convidada é Mônica Vermes, professora da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e pesquisadora de música popular brasileira. Para acompanhar e participar da conversa, participará também João Sampaio, filho de Sérgio.
Já no sábado (14), o palco do Teatro Glória receberá a Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (Oses) para uma participação histórica. Cantoras e cantores de destaque na atual cena musical do Estado, juntamente do Duo Zebedeu e instrumentistas convidados, perfilarão com a Oses.
Após a programação no Sesc Glória nos dias 13 e 14 de abril, os bares da Rua Gama Rosa, no Centro de Vitória, participarão, em conjunto, da homenagem ao Velho Bandido: a partir das 22h, Grappino Rango Bar, Casa de Bamba e Doca 183 reunirão em seus palcos (com couvert único) cantoras e cantores da noite capixaba apresentando um repertório exclusivamente pinçado do capixaba. É a sampaiada na Gama Rosa que já chega ao seu terceiro ano.
PROGRAMAÇÃO
13 de abril (sexta-feira) 20h
Centro Cultural Sesc Glória Avenida Jerônimo Monteiro, Centro
Bate-papo Musical com Jards Macalé e Mônica Vermes. Participação de João Sampaio
Ingressos à venda na bilheteria do Teatro Glória a partir de 4 de abril: R$10,00 (inteira), R$5,00 (meia) e R$6,00 (conveniados)
22h Rua Gama Rosa, Centro
Grappino Rango Bar, Casa de Bamba e Doca 183 Sampaiada na Gama Rosa com intérpretes convidados cantando Sampaio nos três bares do Centro de Vitória
Couvert único: R$5,00
14 de abril (sábado) 20h
Centro Cultural Sesc Glória Grande show com a Orquestra Sinfônica do Estado do Espírito Santo, Duo Zebedeu, instrumentistas convidados e cantoras e cantores de destaque no cenário musical capixaba
22h Rua Gama Rosa, Centro
Sampaiada na Gama Rosa