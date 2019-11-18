Festival no interior, cinema e música movimentam o ES até quinta (21/11)

SEGUNDA (18/11)
- DOCUMENTÁRIO "O PESO DA BASE"
- O que: Estréia do documentário 'O Peso da Base - Uma história de mulheres negras", seguido de debate com os diretores Maressa Monteiro e Paula Santiago.
- Quando: às 19h
- Onde: MUCANE - Museu Capixaba do Negro. Av. República, 121, Vitória
- Quanto: Entrada franca
- Informações: (27) 3222-4560
- LANÇAMENTO DO DOCUMENTÁRIO "MANGUE ESCOLA"
- O que: Exibição seguida de debate
- Quando: às 17h
- Onde: Cine Metrópolis. venida Fernando Ferrari, 514 - Universidade Federal do Espírito Santo
- Quanto: Entrada franca
- Informações: (27) 3335-2376
- ORQUESTRA NAS ESCOLAS
- O que: Apresentação da série de concertos da OSES (Orquestra Sinfônica do Espírito Santo)
- Quando: às 19h
- Onde: EEEFM, Jacaraípe. Rua Guacira, 713, Jardim Atlântico, Serra
- Quanto: Entrada gratuita
- MARCUS MACEDO
- Quando: às 12h e às 20h
- Onde: Coco Bambu Vila Velha. Shopping Praia da Costa Rua, Av. Dr. Olivio Lira, 353 - Praia da Costa, Vila Velha
- Quanto: couvert gratuito
- Informações: 3141-9100
TERÇA (19/11)
- IV ENCONTRO CAPIXABA DE LITERATURA
- O que: Contação de historia, dança, teatro, musica, bate papo com escritor, sarau, exposição de artes e artesanato.
- Quando: às 14h
- Onde: Avenida Mario Gurgel, 5353 - São Francisco, Cariacica
- Quanto: Entrada franca
- MASTERPLACE MALL
- O que: apresentação de Pedro Neto
- Quando: às 18h
- Onde: Praça Gastronômica do Masterplace Mall - Av. Nossa Senhora da Penha, 2150. Barro Vermelho, Vitória
- Quanto: Evento Gratuito
- Informações: (27) 3019-6336.
- "MÚSICA NA MATURIDADE" (FAMES)
- O que: Alunos do projeto de extensão da Fames vão apresentar resultados dos trabalhos desenvolvidos neste ano
- Quando: às 20h
- Onde: no Teatro Glória - Av. Jerônimo Monteiro, 428 - Centro, Vitória
- Quanto: R$ 10 (inteira), R$ 5 (meia-entrada e comerciários) e R$ 6 (conveniados e comerciantes)
- Informações: (27) 3232-4750
- LANÇAMENTO DO SITE MÚSICA NA REDE
- O que: com concertos de bandas, corais e orquestra de violões nas escolas e Orquestra Sinfônica Jovem
- Quando: às 19h
- Onde: Teatro Ufes - Av. Fernando Ferrari, 514 - Goiabeiras, Vitória
- Quanto: gratuito
- Informações: (27) 3335-2953
QUARTA (20/11)
- NOSSAS VOZES - MOSTRA CINEMATOGRÁFICA
- O que: Exibição de curtas-metragens seguida de debate
- Quando: às 19h
- Onde: Cine Metrópoles. venida Fernando Ferrari, 514 - Universidade Federal do Espírito Santo
- Quanto: Entrada franca
- Informações: (27) 3335-2376
- IV ENCONTRO CAPIXABA DE LITERATURA
- O que: Contação de historia, dança, teatro, musica, bate papo com escritor, sarau, exposição de artes e artesanato.
- Quando: às 14h
- Onde: Avenida Mario Gurgel, 5353 - São Francisco, Cariacica
- Quanto: Entrada franca
- PÓ DE SER EMORIÔ: UMA NOITE EM CONSCIÊNCIA NEGRA
- O que: apresentação músicas de seu disco homônimo, lançado no ano de 2014, juntamente com algumas surpresas que tornarão esta grande noite ainda mais apaixonante a todas e todos presentes.
- Quando: às 18h
- Onde: Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Bairro Centro, Cidade Vitória.
- Quanto: R$ 20 (apenas 100 lugares)
- BARRERITO CHOPPERIA
- O que: Richard Viana
- Quando: 19h
- Onde: Rua das Cruzadas, 6 Campo Grande, Cariacica
- Quanto: R$ 5
- Informações: 99810-4312
- RURALTUR
- O que: Acolhida no Paiol do Nono: Cantarola e Polenta Móvel
- Quando: 19h
- Onde: Polentão / Venda Nova do Imigrante ES
- Quanto: gratuito
QUINTA (21/11)
- FORRÓ DO CORRERIA
- O que: Show de Luiz Marreta
- Quando: às 21h30
- Onde: Correria Music Bar. Avenida José Julio de Souza, Vila Velha
- Quanto: R$ 5 (até 23h); R$ 10 (após 23h)
- Informações: (27) 98116-3325
- KARAOKÊ LIVERPUB
- O que: Karaokê com mais de 1000 músicas no repertório
- Quando: às 20h
- Onde: Liverpub Vitória. Rua Joaquim Lírio, 820, Triângulo das Bermudas, Praia do Canto,Vitória
- Quanto: R$ 5 (das 20h às 21h); R$ 15 (após 21h)
- Informações: (27) 99944-1204
- FLASH CLOSE
- O que: festa Quinta no Lab
- Quando: às 21h
- Onde: Laboratório do Álcool. Avenida Anísio Fernandes Coelho, 1527, Jardim da Penha, Vitória
- Quanto: Gratuita (para os 30 primeiros); R$ 10 (após os 30 primeiros)
- Informações: (27) 99886-3193
- LUVBOX NO TORO
- O que: Com André Prando e Mudo
- Quando: às 20h
- Onde: Toro. R. Doutor Eurico de Aguiar, 957, Vitória
- Quanto: R$ 15
- BEER BLUES 2019
- O que: Festival Capixaba de Cachaça e Cervejas Artesanais com muito blues e comidas nos mais diversos Food Trucks
- Quando: às 18h
- Onde: Praça do Papa. Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 495 - Enseada do Suá, Vitória
- Quanto: Entrada gratuita
- IV ENCONTRO CAPIXABA DE LITERATURA
- O que: Contação de historia, dança, teatro, musica, bate papo com escritor, sarau, exposição de artes e artesanato.
- Quando: às 14h
- Onde: Avenida Mario Gurgel, 5353 - São Francisco, Cariacica
- Quanto: Entrada franca
- FLUENTE
- O que: Festa "Bota pra Quebrar"
- Quando: às 21h
- Onde: Av Saturnino Rangel Mauro, 505, Vitória
- Quanto: gratuita (para os 100 primeiros), R$ 15 (após os 100 primeiros)
- MASTERPLACE MALL
- O que: Show de Geh Santos
- Quando: às 18h
- Onde: Praça Gastronômica do Masterplace Mall - Av. Nossa Senhora da Penha, 2150. Barro Vermelho, Vitória.
- Quanto: Evento gratuito
- Informações: (27) 3019-6336.
- BARRERITO CHOPPERIA
- O que: Quinta do Gole com Breno & Bernardo, Felipe Brava e DJ Gabriel Pratti
- Quando: às 19h
- Onde: Rua das Cruzadas, 6 Campo Grande, Cariacica
- Quanto: gratuita (até às 22h), R$ 5 (após 22h)
- Informações: 99810-4312
- PELE
- O que: Espetáculo estrelado por cadeirantes
- Quando: às 20h
- Onde: Teatro do Sesi - R. Tupinambás, 240 - Jardim da Penha, Vitória
- Quanto: gratuito
- Informações: 99608-7996
- RURALTUR
- O que: feira de turismo rural
- Quando: a partir das 16h
- Onde: Polentão / Venda Nova do Imigrante
- Programação:
- 16h Abertura da Feira
- 16h30 Chegada da Expedição Tropeira c/ apresentação de viola e degustação de produtos típicos. (Espaço região)
- 17h Jurandy do Sax que toca o Bolero de Ravel ao Pôr do Sol Paraíba
- 18h30 Grupo de Dança Infantil de Brejetuba, em homenagem aos produtores de café. (Brejetuba)
- 19h Solenidade de abertura
- 19h -Apresentação de Concertina
- 20h Folia de Reis Afonso Claudio
- 20h30 Cortejo da cultura alemã Domingos Martins
- 21h Orquestra Composta por adolescentes, adultos e jovens Ibatiba
- 21h30 Roda de Viola Ibatiba
- 22h Encerramento das atividades
- POP&JAZZ ORQUESTRA - IFES
- O que: orquestra formada por alunos e ex-alunos do Ifes
- Quando: às 19h
- Onde: área verde Avenida Senador Moacyr Dalla, em Colatina
- Quanto: gratuito
- CLUBE BIG BEATLES E PADRE ANDERSON
- O que: grupo canta músicas dos Beatles e conta com participação do Padre Anderson
- Quando: às 21h
- Onde: Teatro da Ufes - Av. Fernando Ferrari, 514, campus universitário, Goiabeiras, Vitória
- Quanto: R$ 25 (meia) e R$ 50 (inteira), à venda na bilheteria do teatro e no site tudus.com.br
- Informações: (27)3335-2935