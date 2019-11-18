Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Agenda

Festival no interior, cinema e música movimentam o ES até quinta (21/11)

Entre as atrações da agenda da semana estão shows, mostras de cinema e balada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 nov 2019 às 17:48

Publicado em 18 de Novembro de 2019 às 17:48

MANGUE ESCOLA Crédito: Divulgação

SEGUNDA (18/11)

  • DOCUMENTÁRIO "O PESO DA BASE"
  • O que:  Estréia do documentário 'O Peso da Base - Uma história de mulheres negras", seguido de debate com os diretores Maressa Monteiro e Paula Santiago.
  • Quando: às 19h
  • Onde: MUCANE - Museu Capixaba do Negro. Av. República, 121, Vitória
  • Quanto: Entrada franca
  • Informações: (27) 3222-4560

  • LANÇAMENTO DO DOCUMENTÁRIO "MANGUE ESCOLA"
  • O que: Exibição seguida de debate
  • Quando: às 17h
  • Onde: Cine Metrópolis. venida Fernando Ferrari, 514 - Universidade Federal do Espírito Santo
  • Quanto: Entrada franca
  • Informações: (27) 3335-2376

  • ORQUESTRA NAS ESCOLAS
  • O que: Apresentação da série de concertos da OSES (Orquestra Sinfônica do Espírito Santo)
  • Quando: às 19h
  • Onde: EEEFM, Jacaraípe. Rua Guacira, 713, Jardim Atlântico, Serra
  • Quanto: Entrada gratuita

  • MARCUS MACEDO
  • Quando: às 12h e às 20h
  • Onde: Coco Bambu Vila Velha. Shopping Praia da Costa Rua, Av. Dr. Olivio Lira, 353 - Praia da Costa, Vila Velha
  • Quanto: couvert gratuito
  • Informações: 3141-9100

TERÇA (19/11)

  • IV ENCONTRO CAPIXABA DE LITERATURA
  • O que:  Contação de historia, dança, teatro, musica, bate papo com escritor, sarau, exposição de artes e artesanato.
  • Quando: às 14h
  • Onde: Avenida Mario Gurgel, 5353 - São Francisco, Cariacica
  • Quanto: Entrada franca

  • MASTERPLACE MALL
  • O que: apresentação de Pedro Neto
  • Quando: às 18h
  • Onde: Praça Gastronômica do Masterplace Mall - Av. Nossa Senhora da Penha, 2150. Barro Vermelho, Vitória
  • Quanto: Evento Gratuito
  • Informações: (27) 3019-6336.

  • "MÚSICA NA MATURIDADE" (FAMES)
  • O que: Alunos do projeto de extensão da Fames vão apresentar resultados dos trabalhos desenvolvidos neste ano
  • Quando: às 20h
  • Onde: no Teatro Glória - Av. Jerônimo Monteiro, 428 - Centro, Vitória
  • Quanto: R$ 10 (inteira), R$ 5 (meia-entrada e comerciários) e R$ 6 (conveniados e comerciantes)
  • Informações: (27) 3232-4750

  • LANÇAMENTO DO SITE MÚSICA NA REDE
  • O que: com concertos de bandas, corais e orquestra de violões nas escolas e Orquestra Sinfônica Jovem
  • Quando: às 19h
  • Onde: Teatro Ufes - Av. Fernando Ferrari, 514 - Goiabeiras, Vitória
  • Quanto: gratuito
  • Informações: (27) 3335-2953
PÓ DE SER EMORIÔ é atração na Casa de Bamba Crédito: Divulgação

QUARTA (20/11)

  • NOSSAS VOZES - MOSTRA CINEMATOGRÁFICA
  • O que: Exibição de curtas-metragens seguida de debate
  • Quando: às 19h
  • Onde: Cine Metrópoles. venida Fernando Ferrari, 514 - Universidade Federal do Espírito Santo
  • Quanto: Entrada franca
  • Informações: (27) 3335-2376

  • IV ENCONTRO CAPIXABA DE LITERATURA
  • O que: Contação de historia, dança, teatro, musica, bate papo com escritor, sarau, exposição de artes e artesanato.
  • Quando: às 14h
  • Onde: Avenida Mario Gurgel, 5353 - São Francisco, Cariacica
  • Quanto: Entrada franca

  • PÓ DE SER EMORIÔ: UMA NOITE EM CONSCIÊNCIA NEGRA
  • O que: apresentação músicas de seu disco homônimo, lançado no ano de 2014, juntamente com algumas surpresas que tornarão esta grande noite ainda mais apaixonante a todas e todos presentes.
  • Quando: às 18h
  • Onde: Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Bairro Centro, Cidade Vitória.
  • Quanto: R$ 20 (apenas 100 lugares)

  • BARRERITO CHOPPERIA
  • O que: Richard Viana
  • Quando: 19h
  • Onde:  Rua das Cruzadas, 6  Campo Grande, Cariacica
  • Quanto: R$ 5
  • Informações: 99810-4312

  • RURALTUR
  • O que: Acolhida no Paiol do Nono: Cantarola e Polenta Móvel
  • Quando: 19h
  • Onde: Polentão / Venda Nova do Imigrante  ES
  • Quanto: gratuito
André Prando Crédito: Bernardo Firme

QUINTA (21/11)

  • FORRÓ DO CORRERIA
  • O que: Show de Luiz Marreta
  • Quando: às 21h30
  • Onde: Correria Music Bar. Avenida José Julio de Souza, Vila Velha
  • Quanto: R$ 5 (até 23h); R$ 10 (após 23h)
  • Informações: (27) 98116-3325

  • KARAOKÊ LIVERPUB
  • O que: Karaokê com mais de 1000 músicas no repertório
  • Quando: às 20h
  • Onde: Liverpub Vitória. Rua Joaquim Lírio, 820, Triângulo das Bermudas, Praia do Canto,Vitória
  • Quanto: R$ 5 (das 20h às 21h); R$ 15 (após 21h)
  • Informações: (27) 99944-1204

  • FLASH CLOSE
  • O que: festa Quinta no Lab
  • Quando: às 21h
  • Onde: Laboratório do Álcool. Avenida Anísio Fernandes Coelho, 1527, Jardim da Penha, Vitória
  • Quanto: Gratuita (para os 30 primeiros); R$ 10 (após os 30 primeiros)
  • Informações: (27) 99886-3193 

  • LUVBOX NO TORO
  • O que: Com André Prando e Mudo
  • Quando: às 20h
  • Onde: Toro. R. Doutor Eurico de Aguiar, 957, Vitória
  • Quanto: R$ 15

  • BEER BLUES 2019
  • O que:  Festival Capixaba de Cachaça e Cervejas Artesanais com muito blues e comidas nos mais diversos Food Trucks
  • Quando: às 18h
  • Onde: Praça do Papa. Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 495 - Enseada do Suá, Vitória
  • Quanto: Entrada gratuita

  • IV ENCONTRO CAPIXABA DE LITERATURA
  • O que: Contação de historia, dança, teatro, musica, bate papo com escritor, sarau, exposição de artes e artesanato.
  • Quando: às 14h
  • Onde: Avenida Mario Gurgel, 5353 - São Francisco, Cariacica
  • Quanto: Entrada franca

  • FLUENTE
  • O que: Festa "Bota pra Quebrar"
  • Quando: às 21h
  • Onde: Av Saturnino Rangel Mauro, 505, Vitória
  • Quanto: gratuita (para os 100 primeiros), R$ 15 (após os 100 primeiros)

  • MASTERPLACE MALL
  • O que: Show de Geh Santos
  • Quando: às 18h
  • Onde: Praça Gastronômica do Masterplace Mall - Av. Nossa Senhora da Penha, 2150. Barro Vermelho, Vitória.
  • Quanto: Evento gratuito
  • Informações: (27) 3019-6336.

  • BARRERITO CHOPPERIA
  • O que: Quinta do Gole com Breno & Bernardo, Felipe Brava e DJ Gabriel Pratti
  • Quando: às 19h
  • Onde: Rua das Cruzadas, 6  Campo Grande, Cariacica
  • Quanto: gratuita (até às 22h), R$ 5 (após 22h)
  • Informações: 99810-4312

  • PELE 
  • O que: Espetáculo estrelado por cadeirantes
  • Quando: às 20h
  • Onde: Teatro do Sesi - R. Tupinambás, 240 - Jardim da Penha, Vitória
  • Quanto: gratuito
  • Informações: 99608-7996

  • RURALTUR
  • O que: feira de turismo rural
  • Quando: a partir das 16h
  • Onde: Polentão / Venda Nova do Imigrante
  • Programação: 
  • 16h Abertura da Feira
  • 16h30  Chegada da Expedição Tropeira c/ apresentação de viola e degustação de produtos típicos. (Espaço região)
  • 17h  Jurandy do Sax que toca o Bolero de Ravel ao Pôr do Sol  Paraíba
  • 18h30  Grupo de Dança Infantil de Brejetuba, em homenagem aos produtores de café. (Brejetuba)
  • 19h  Solenidade de abertura
  • 19h -Apresentação de Concertina
  • 20h  Folia de Reis  Afonso Claudio
  • 20h30  Cortejo da cultura alemã  Domingos Martins
  • 21h  Orquestra Composta por adolescentes, adultos e jovens  Ibatiba
  • 21h30  Roda de Viola  Ibatiba
  • 22h  Encerramento das atividades

  • POP&JAZZ ORQUESTRA - IFES
  • O que: orquestra formada por alunos e ex-alunos do Ifes
  • Quando: às 19h
  • Onde: área verde Avenida Senador Moacyr Dalla, em Colatina
  • Quanto: gratuito

  • CLUBE BIG BEATLES E PADRE ANDERSON
  • O que: grupo canta músicas dos Beatles e conta com participação do Padre Anderson
  • Quando: às 21h
  • Onde: Teatro da Ufes - Av. Fernando Ferrari, 514, campus universitário, Goiabeiras, Vitória
  • Quanto: R$ 25 (meia) e R$ 50 (inteira), à venda na bilheteria do teatro e no site tudus.com.br
  • Informações: (27)3335-2935

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
'Brasil é o país da comédia, das historinhas novelescas, fazer terror não é fácil': a escritora brasileira finalista de um dos mais importantes prêmios do mundo
Imagem de destaque
Saiba quem vai assumir a Secretaria de Esportes no governo do ES
Imagem de destaque
O que Trump pode fazer militarmente se Irã não responder a seu ultimato

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados