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BEM BOLADO

Festival internacional de ciência acontece em três bares de Vitória

O Festival Pint of Science 2018 vai acontecer de 14 a 16 de maio e discutir, meio ambiente, tecnologia e saúde

Publicado em 11 de Maio de 2018 às 01:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 mai 2018 às 01:16
Cerveja acompanhada de muito papo é o mote do Pint of Science Crédito: Pixabay/Antociano
Todo mundo sabe que uma mesa de bar é local de papos de todo tipo, dos rasos até discussões políticas e sociais. Que tal misturar ciência a esse ritual? Essa é a proposta do Pint of Science, evento mundial de divulgação científica que chegou ao Brasil em 2015 e que nesta 4º edição ocorrerá pela primeira vez em Vitória.
De segunda (14) a quarta (16), o festival vai reunir cientistas e a sociedade para um bate papo sobre  meio ambiente, tecnologia e saúde. Na Capital capixaba, o evento será realizado nos  bares Abertura (Jardim da Penha), Salsa da Praia (Praia do Canto) e Bar do João (Santa Martha), a partir das 19h, e será coordenado por Laércio Ferracioli, professor do Departamento de Física da UFES. Os professores Werther Krohling e Marcelo Fetz também integram a equipe que comandará o evento na capital capixaba.
"Nesse momento da atualidade em que falsas informações sobre tratamentos milagrosos ou ideias sem comprovação científica ganham repercussão nas redes sociais, a desinformação se propaga muito rápido e de forma muito fácil. As pessoas tendem a acreditar na primeira coisa que leem. Um evento como o Pint of Science traz uma referência para o público, pois promove o contato com cientistas que trazem informações confiáveis e precisas", destaca Laércio Ferracioli, ressaltando a importância de um evento de divulgação científica dessa natureza.
Durante o festival, os pesquisadores conversam com o público de forma descontraída, respondem perguntas e não há formalidades como inscrição ou emissão de certificados. Também não é preciso pagar entrada, apenas o que for consumido nos estabelecimentos que sediam o evento.  
O objetivo do festival é criar um canal de comunicação direto entre cientistas e sociedade, explica Natalia Pasternak Taschner, coordenadora do festival no país: "As pessoas querem saber, têm sede de ciência, e os cientistas querem falar".
PROGRAMAÇÃO
Nesta segunda-feira (14), serão conversados sobre Bioindicadores Ambientais Aquáticos (Abertura), Ilha de Trindade e Arquipélago Martins Vaz  Pedaços de Vitória no Azul Atlântico (Bar do João) e O Ciclo das Águas nas Cidades do Futuro (Salsa da Praia). Na terça-feira (15), os temas serão Sinais Cerebrais para Comando de Equipamentos (Abertura), Real Science e Fake Science na Nossa Vida (Bar do João) e Febre Amarela Silvestre  Desafio Científico (Salsa da Praia).
No último dia do Pint of Science em Vitória, serão discutidos Quando o Rio Virou Lama  o Maior Desastre Ambiental no Brasil aos Olhos da Ciência (Abertura), A Luz que Curva: 100 Anos do Eclipse Solar que confirmaram Albert Einstein e ainda É Possível Reverter o Envelhecimento? (Salsa da Praia).
O FESTIVAL
O festival surgiu em Londres em 2013, a partir de um congresso em que os participantes resolveram tirar os cientistas dos laboratórios e os colocarem em contato com a população, discutindo temas relevantes e que estavam na ordem do dia da ciência. Hoje, ele acontece simultaneamente em 21 países e em mais de 50 cidades do Brasil.
Uma das metas dos organizadores é esclarecer como a ciência funciona e mostrar a beleza existente em sua capacidade de investigar e explicar o mundo. É um desafio ensinar conceitos em uma conversa no bar, mas, se conseguirmos encantar as pessoas, despertar sua curiosidade, elas buscarão o conhecimento. É esse encantamento que procuramos despertar no Pint of Science, afirma a coordenadora.
SERVIÇO
Pint of Science
Quando: de segunda (14) a quarta-feira (16), a partir das 19h
Onde: nos bares do João (Santa Martha), Abertura (Jardim da Penha) e Salsa da Praia (Praia do Canto)
Entrada franca
Programação
DIA 14
Bar do João :Ilha de Trindade e Arquipélago Martins Vaz  Pedaços de Vitória no Azul Atlântico
Bar Abertura: Bioindicadores Ambientais Aquáticos
Salsa da Praia: O Ciclo das Águas nas Cidades do Futuro
DIA 15
Bar do João: Real Science e Fake Science na Nossa Vida
Bar Abertura: Sinais Cerebrais para Comando de Equipamentos
Salsa da Praia: Febre Amarela Silvestre  Desafio Científico
DIA 16
Bar do João: A Luz que Curva: 100 Anos do Eclipse Solar que confirmaram Albert Einstein
Bar Abertura: Quando o Rio Virou Lama  o Maior Desastre Ambiental no Brasil aos Olhos da Ciência
Salsa da Praia: É Possível Reverter o Envelhecimento? 
É Possível Reverter o Envelhecimento? 
 

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