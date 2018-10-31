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Cinema

Festival exibe clássicos da sétima arte em cinema de Vitória

A primeira edição do Festival Remaster no Espírito Santo exibe filmes como 'Vidas Secas', 'Luz del Fuego' e 'Doces Bárbaros'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 out 2018 às 22:53

Publicado em 30 de Outubro de 2018 às 22:53

Grandes obras da história do cinema estão de volta às telas de exibição do dia 31 de outubro até o dia 7 de novembro. A primeira edição do Festival Remaster, Clássicos do Cinema Brasileiro acontece em Vitória simultaneamente a Recife, Teresina, Fortaleza, Manaus e São Luis.
Filmes que foram sucesso de crítica e marcaram época, aclamados no Brasil e no exterior, fazem parte da programação. As versões remasterizadas foram produzidas até o início do século XXI.
Luz del Fuego, filme dirigido por David Neves em 1982 foi o escolhido para abrir o festival no dia 31 com exibição gratuita. Na obra, Lucélia Santos dá vida à naturista capixaba. No elenco ainda estão Walmor Chagas e José de Abreu.
Como curador, perguntei se poderia fazer uma substituição de uma das obras que estavam na lista. Eles falaram da possibilidade de Luz del Fuego, que é um filme que tem essa ligação com o Espírito Santo. Acho que esse referencial na primeira vez da mostra no Espírito Santo é super legal, diz Talmon Junior, curador do Cine Jardins, onde será exibido o festival.
FILMES
Entre outros clássicos da programação estão Vidas Secas (1963), de Nelson Pereira dos Santos, baseado no livro de Gracilano Ramos, e o documentário Os Doces Bárbaros (1977), de Jom Tob Azulay.
Vidas Secas é uma obra emblemática do cinema e da literatura brasileira. Assalto ao Trem Pagador é uma obra prima. Quando me ofereceram a mostra eu achei que estava ganhando um presente. Acho muito bom o festival vir pra cá porque são filmes realmente de uma avalia e importância da historia do cinema brasileiro, diz Talmon.
Para ele, o festival é uma forma de preservar o legado do cinema brasileiro, exibindo suas grandes pérolas nesta nova versão.
Espero que quem venha assistir se delicie com obras de uma forma com que as pessoas não estão acostumadas. As pessoas acham que só é possível se deliciar com o doce, não com o amargo. Mas o amargo também é aprendizado, finaliza Talmon.
PROGRAMAÇÃO
FESTIVAL REMASTER  CLÁSSICOS DO CINEMA BRASILEIRO
Quando: 31 de outubro a 7 de novembro
Onde: Cine Jardins. R. Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, 262, Jardim da Penha, Vitória.
Ingressos: segunda a quinta: R$ 16 (inteira), sexta a domingo R$ 24 (inteira)
Informações: 3026-8099
31 de Novebro
Luz del Fuego - 21h - Entrada Franca (não será necessário convite)
Com direção de David Neves e no elenco Lucélia Santos, Walmor Chagas e Joel Barcellos.
1º de novembro
Stelinha - 17h
Drama de 1990 dirigido por Miguel Faria Jr., com roteiro de Rubem Fonseca. No elenco, Lília Cabral e Marcos Palmeira.
Assalto Ao Trem Pagador - 19h15
Produção baseada no assalto contra o trem de pagamentos da Estrada de Ferro Central do Brasil.
2 de novembro
O Homem da Capa Preta -16h45
Obra baseada na vida de Tenório Cavalcanti, político reacionário e polêmico da Baixada Fluminese, no Rio de Janeiro dos anos 50.
Bar Esperança - 19h
Comédia brasileira de 1983 dirigida por Hugo Carvana. A obra figura na lista dos 100 melhores filmes brasileiros de todos os tempos feita pela Associação Brasileira de Críticos de Cinema (Abraccine) .
3 de novembro
Vidas Secas - 17h
Baseado no livro homônimo de Graciliano Ramos. O drama de 1963 é , dirigido por Nelson Pereira dos Santos.
Stelinha - 19h
 
4 de novembro
Bar Esperança - 16h50
O Homem da Capa Preta - 19h05
5 de novembro
Os Doces Bárbaros - 17h
Documentário que registra a comemoração dos dez anos de carreira dos cantores baianos Caetano Veloso, Gilberto Gil, Maria Bethânia e Gal Costa.
Assalto Ao Trem Pagador - 19h
6 de novembro  
Stelinha - 16h55
Os Doces Bárbaros - 19h05
7 de novembro
Vidas Secas - 17h 
Bar Esperança - 19h
 
 

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