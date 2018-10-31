Festival exibe clássicos da sétima arte em cinema de Vitória

Grandes obras da história do cinema estão de volta às telas de exibição do dia 31 de outubro até o dia 7 de novembro. A primeira edição do Festival Remaster, Clássicos do Cinema Brasileiro acontece em Vitória simultaneamente a Recife, Teresina, Fortaleza, Manaus e São Luis.
Filmes que foram sucesso de crítica e marcaram época, aclamados no Brasil e no exterior, fazem parte da programação. As versões remasterizadas foram produzidas até o início do século XXI.
Luz del Fuego, filme dirigido por David Neves em 1982 foi o escolhido para abrir o festival no dia 31 com exibição gratuita. Na obra, Lucélia Santos dá vida à naturista capixaba. No elenco ainda estão Walmor Chagas e José de Abreu.
Como curador, perguntei se poderia fazer uma substituição de uma das obras que estavam na lista. Eles falaram da possibilidade de Luz del Fuego, que é um filme que tem essa ligação com o Espírito Santo. Acho que esse referencial na primeira vez da mostra no Espírito Santo é super legal, diz Talmon Junior, curador do Cine Jardins, onde será exibido o festival.
FILMES
Entre outros clássicos da programação estão Vidas Secas (1963), de Nelson Pereira dos Santos, baseado no livro de Gracilano Ramos, e o documentário Os Doces Bárbaros (1977), de Jom Tob Azulay.
Vidas Secas é uma obra emblemática do cinema e da literatura brasileira. Assalto ao Trem Pagador é uma obra prima. Quando me ofereceram a mostra eu achei que estava ganhando um presente. Acho muito bom o festival vir pra cá porque são filmes realmente de uma avalia e importância da historia do cinema brasileiro, diz Talmon.
Para ele, o festival é uma forma de preservar o legado do cinema brasileiro, exibindo suas grandes pérolas nesta nova versão.
Espero que quem venha assistir se delicie com obras de uma forma com que as pessoas não estão acostumadas. As pessoas acham que só é possível se deliciar com o doce, não com o amargo. Mas o amargo também é aprendizado, finaliza Talmon.
PROGRAMAÇÃO
FESTIVAL REMASTER CLÁSSICOS DO CINEMA BRASILEIRO
Quando: 31 de outubro a 7 de novembro
Onde: Cine Jardins. R. Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, 262, Jardim da Penha, Vitória.
Ingressos: segunda a quinta: R$ 16 (inteira), sexta a domingo R$ 24 (inteira)
Informações: 3026-8099
31 de Novebro
Luz del Fuego - 21h - Entrada Franca (não será necessário convite)
Com direção de David Neves e no elenco Lucélia Santos, Walmor Chagas e Joel Barcellos.
1º de novembro
Stelinha - 17h
Drama de 1990 dirigido por Miguel Faria Jr., com roteiro de Rubem Fonseca. No elenco, Lília Cabral e Marcos Palmeira.
Assalto Ao Trem Pagador - 19h15
Produção baseada no assalto contra o trem de pagamentos da Estrada de Ferro Central do Brasil.
2 de novembro
O Homem da Capa Preta -16h45
Obra baseada na vida de Tenório Cavalcanti, político reacionário e polêmico da Baixada Fluminese, no Rio de Janeiro dos anos 50.
Bar Esperança - 19h
Comédia brasileira de 1983 dirigida por Hugo Carvana. A obra figura na lista dos 100 melhores filmes brasileiros de todos os tempos feita pela Associação Brasileira de Críticos de Cinema (Abraccine) .
3 de novembro
Vidas Secas - 17h
Baseado no livro homônimo de Graciliano Ramos. O drama de 1963 é , dirigido por Nelson Pereira dos Santos.
Stelinha - 19h
4 de novembro
Bar Esperança - 16h50
O Homem da Capa Preta - 19h05
5 de novembro
Os Doces Bárbaros - 17h
Documentário que registra a comemoração dos dez anos de carreira dos cantores baianos Caetano Veloso, Gilberto Gil, Maria Bethânia e Gal Costa.
Assalto Ao Trem Pagador - 19h
6 de novembro
Stelinha - 16h55
Os Doces Bárbaros - 19h05
7 de novembro
Vidas Secas - 17h
Bar Esperança - 19h