Festival exibe clássicos da sétima arte em cinema de Vitória

Grandes obras da história do cinema estão de volta às telas de exibição do dia 31 de outubro até o dia 7 de novembro. A primeira edição do Festival Remaster, Clássicos do Cinema Brasileiro acontece em Vitória simultaneamente a Recife, Teresina, Fortaleza, Manaus e São Luis.

Filmes que foram sucesso de crítica e marcaram época, aclamados no Brasil e no exterior, fazem parte da programação. As versões remasterizadas foram produzidas até o início do século XXI.

Luz del Fuego, filme dirigido por David Neves em 1982 foi o escolhido para abrir o festival no dia 31 com exibição gratuita. Na obra, Lucélia Santos dá vida à naturista capixaba. No elenco ainda estão Walmor Chagas e José de Abreu.

Como curador, perguntei se poderia fazer uma substituição de uma das obras que estavam na lista. Eles falaram da possibilidade de Luz del Fuego, que é um filme que tem essa ligação com o Espírito Santo. Acho que esse referencial na primeira vez da mostra no Espírito Santo é super legal, diz Talmon Junior, curador do Cine Jardins, onde será exibido o festival.

FILMES

Entre outros clássicos da programação estão Vidas Secas (1963), de Nelson Pereira dos Santos, baseado no livro de Gracilano Ramos, e o documentário Os Doces Bárbaros (1977), de Jom Tob Azulay.

Vidas Secas é uma obra emblemática do cinema e da literatura brasileira. Assalto ao Trem Pagador é uma obra prima. Quando me ofereceram a mostra eu achei que estava ganhando um presente. Acho muito bom o festival vir pra cá porque são filmes realmente de uma avalia e importância da historia do cinema brasileiro, diz Talmon.

Para ele, o festival é uma forma de preservar o legado do cinema brasileiro, exibindo suas grandes pérolas nesta nova versão.

Espero que quem venha assistir se delicie com obras de uma forma com que as pessoas não estão acostumadas. As pessoas acham que só é possível se deliciar com o doce, não com o amargo. Mas o amargo também é aprendizado, finaliza Talmon.

PROGRAMAÇÃO

FESTIVAL REMASTER  CLÁSSICOS DO CINEMA BRASILEIRO

Quando: 31 de outubro a 7 de novembro

Onde: Cine Jardins. R. Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, 262, Jardim da Penha, Vitória.

Ingressos: segunda a quinta: R$ 16 (inteira), sexta a domingo R$ 24 (inteira)

Informações: 3026-8099

31 de Novebro

Luz del Fuego - 21h - Entrada Franca (não será necessário convite)

Com direção de David Neves e no elenco Lucélia Santos, Walmor Chagas e Joel Barcellos.

1º de novembro

Stelinha - 17h

Drama de 1990 dirigido por Miguel Faria Jr., com roteiro de Rubem Fonseca. No elenco, Lília Cabral e Marcos Palmeira.

Assalto Ao Trem Pagador - 19h15

Produção baseada no assalto contra o trem de pagamentos da Estrada de Ferro Central do Brasil.

2 de novembro

O Homem da Capa Preta -16h45

Obra baseada na vida de Tenório Cavalcanti, político reacionário e polêmico da Baixada Fluminese, no Rio de Janeiro dos anos 50.

Bar Esperança - 19h

Comédia brasileira de 1983 dirigida por Hugo Carvana. A obra figura na lista dos 100 melhores filmes brasileiros de todos os tempos feita pela Associação Brasileira de Críticos de Cinema (Abraccine) .

3 de novembro

Vidas Secas - 17h

Baseado no livro homônimo de Graciliano Ramos. O drama de 1963 é , dirigido por Nelson Pereira dos Santos.

Stelinha - 19h





4 de novembro

Bar Esperança - 16h50

O Homem da Capa Preta - 19h05

5 de novembro

Os Doces Bárbaros - 17h

Documentário que registra a comemoração dos dez anos de carreira dos cantores baianos Caetano Veloso, Gilberto Gil, Maria Bethânia e Gal Costa.

Assalto Ao Trem Pagador - 19h

6 de novembro

Stelinha - 16h55

Os Doces Bárbaros - 19h05

7 de novembro

Vidas Secas - 17h

Bar Esperança - 19h



