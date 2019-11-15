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Festival de Música Erudita continua com concertos e óperas em Vitória

O evento segue até o dia 30 de novembro, tendo como destaque a apresentação da ópera 'O Barbeiro de Sevilha'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 nov 2019 às 14:00

Publicado em 15 de Novembro de 2019 às 14:00

Elenco da montagem "De Amores e Versos" Crédito: Divulgação
Com casa cheia em todas as sessões durante o primeiro fim de semana, o 7º Festival de Música Erudita do Espírito Santo acontece em Vitória até 30 de novembro, com recitais, óperas, cursos e mesas redondas. A programação é gratuita.
Nesta sexta (15), o Palácio Sônia Cabral recebe o Gala Lírica, com o tenor Paulo Mandarino e a mezzo-soprano Ana Lúcia Benedetti. O concerto apresenta árias românticas de consagrados compositores do século XIX, como Verdi, Bellini, Mascagni, Carlos Gomes e Bizet, em um período marcado pela exaltação e expressão dos sentimentos, abordando temas associados à natureza, ao amor e às tragédias amorosas.
De Amores e Versos é a atração de sábado (16), também no Sônia Cabral, com a soprano Maristela Araújo, o tenor Renato Gonçalves, e baixo-barítono Alessandro Santana entre os convidados.
O recital traz músicas eruditas brasileiras que têm o amor como tema, passeando por obras de Villa Lobos, Guilherme Bernstein, Ronaldo Miranda, Villani Côrtes, Homero de Sá Barreto e Carlos Gomes.
O Grupo TRIO é uma das atrações do 7º Festival de Música Erudita Crédito: Divulgação
TRIO é o destaque de domingo, também no prédio da antiga Assembleia Legislativa do Espírito Santo. O concerto marca o lançamento do CD TRio  Trios Brasileiros, que vem recebendo muitos elogios.
O repertório comemora os aniversários dos compositores Ricardo Tacuchian (80 anos) e Nestor de Hollanda Cavalcanti (70). A obra mescla também obras de Mozart e Bruch com brasileiros contemporâneos como Liudino Pitombeira e Vitor Santos. O grupo é formado por Fernando Thebaldi (viola), Cristiano Alves (clarinete) e Yuka Shimizu (piano).

BELEZA

Além dos concertos deste fim de semana, a programação segue com concertos nos dias 21, 22 e 23 de novembro; oficinas de 24 a 29; e apresentação do Quinteto de Sopros Capixaba no dia 29.
Uma das montagens mais aguardadas do 7º Festival de Música Erudita, a ópera O Barbeiro de Sevilha será apresentada no Sônia Cabral de 28 a 30 de novembro, encerrando o evento. Famosa pelo trecho "Fígaro.../ Fígaro", que vêm à mente de muitas pessoas quando se pensa em ópera, a obra de Gioacchino Rossini, uma das mais conhecidas de todos os tempos, estreou em 1816. Com libreto do escritor italiano Cesare Sterbini, o texto é inspirado em uma peça homônima do francês Pierre Beaumarchais.
A trama é cheia de intrigas, interesses e disputas por ascensão social. Fígaro é um barbeiro que faz de tudo em sua cidade: arranja casamentos, ouve confissões e espalha boatos. Esperto, resolve ajudar o Conde Almaviva a conquistar a jovem Rosina, mas o nobre não quer que ela saiba que ele é um nobre. Rosina, por sua vez, é pupila de um velho médico, Dr. Bartolo, que tem planos para se casar com sua protegida, mas ele está de olho mesmo é na fortuna da mocinha.
Janette Dornellas vive Rosina em O Barbeiro de Sevilha Crédito: Divulgação
Ambições desmedidas à parte, o "Divirta-se" conversou com a mezzo-soprano Janette Dornellas que, na ópera, vive a disputada Rosina. A cantora lírica deu detalhes sobre a montagem de O Barbeiro de Sevilha que será apresentada em Vitória.
Será uma versão reduzida da história de Rossini, mas sem perder sua essência. Fizemos algumas adaptações. Os recitativos, que geralmente são cantados, transformamos em diálogos. Além disso, a ópera ganhou uma versão em português, adiantou, dizendo que o objetivo desta versão é aproximar a ópera do público infantojuvenil.

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"Quando essa versão foi apresentada pela primeira vez, na década de 1990, atingimos esse ponto, fazendo muito sucesso entre os jovens. Isso é ótimo para a iniciativa de formação de novas plateias".
Apesar das mudanças, Janette adianta que sua Rosina não é muito diferente da anti-heroína pensada por Gioacchino Rossini. É um papel muito bem-definido. Uma moça astuta, inteligente e empoderada, que não se aceita submeter aos caprichos do tutor. É uma mulher acima de seu tempo, complementa.

7º Festival de Música Erudita do Espírito Santo

  • ONDE: No Palácio da Cultura Sônia Cabral. Praça João Clímaco, Centro, Vitória
  • INGRESSO: Entrada franca
  • INFORMAÇÕES:  www.festivaldemusicaerudita.com.br


  • PROGRAMAÇÃO DE CONCERTOS E ÓPERA
  • "GALA LÍRICA"
  • ELENCO: Com o trio Ana Lúcia Benedeth (mezzo-soprano), Paulo Mandarino (tenor) e André dos Santos (piano)
  • QUANDO:  Sexta (15), às 20h

  • "DE AMORES E VERSOS"
  • ELENCO:  Maristela Araújo (soprano),  Renato Gonçalves (tenor), Alessandro Santana (baixo-barítono),  Janne Gonçalves (piano), Conceição Milanez (concepção poética e declamante), Juliana Souza (soprano),  Fábio Bezuti (consultoria musical),  Marcelo Ferreira  (diretor cênico)
  • QUANDO: Sábado (16), às 20h

  • "T'RIO"
  • ELENCO: Fernando Thebaldi (viola), Cristiano Alves (clarinete) e Yuka Shimizu (piano)
  • QUANDO: Domingo (17), às 18h

  • "CONCERTO SOCIAL"
  • ELENCO: Orquestra Jovem Vale Música, com o regente Lucas Anísio
  • QUANDO:  21 de novembro, às 20h

  • "DUO LUCATELLE-BARTOLONI"
  • ELENCO: Fábio Bartoloni  (violão) e Daniela Lucatelle (piano)
  • QUANDO:  22 de novembro, às 20h

  • "CONCERTO CORALÍSTICO ARCELORMITTAL"
  • ELENCO: Coral ArcelorMital Tubarão, com  Adolfo Alves e Wilson Olmo (regentes) e Elenísio Rodrigues Jr (piano)
  • QUANDO: 23 de novembro, às 20h

  • "QUINTETO DE SOPROS CAPIXABA"
  • ELENCO: Luiza Braga (flauta), Jonathan Yoshikawa (oboé), Cristiano Alves (clarinete), Deyvissom Vasconcelos (fagote),  Ricardo Lepre (trompa)
  • QUANDO: 29 de novembro, às 18h30

  • "O BARBEIRO DE SEVILHA"
  • ELENCO: Janette Dornellas, Daniel Menezes, Phill Moura, Alessandro Santana, Willian Donizetti, Maristela Araújo, Lucas Sena, Hemerick Xavier e Vinícius Marques, Trio de Câmara da COES, Orquestra de Câmara da COES e Fábio Bezuti (regente).

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