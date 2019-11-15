Festival de Música Erudita continua com concertos e óperas em Vitória

Elenco da montagem "De Amores e Versos" Crédito: Divulgação

Com casa cheia em todas as sessões durante o primeiro fim de semana, o 7º Festival de Música Erudita do Espírito Santo acontece em Vitória até 30 de novembro, com recitais, óperas, cursos e mesas redondas. A programação é gratuita.

Nesta sexta (15), o Palácio Sônia Cabral recebe o Gala Lírica, com o tenor Paulo Mandarino e a mezzo-soprano Ana Lúcia Benedetti. O concerto apresenta árias românticas de consagrados compositores do século XIX, como Verdi, Bellini, Mascagni, Carlos Gomes e Bizet, em um período marcado pela exaltação e expressão dos sentimentos, abordando temas associados à natureza, ao amor e às tragédias amorosas.

De Amores e Versos é a atração de sábado (16), também no Sônia Cabral, com a soprano Maristela Araújo, o tenor Renato Gonçalves, e baixo-barítono Alessandro Santana entre os convidados.

O recital traz músicas eruditas brasileiras que têm o amor como tema, passeando por obras de Villa Lobos, Guilherme Bernstein, Ronaldo Miranda, Villani Côrtes, Homero de Sá Barreto e Carlos Gomes.

O Grupo TRIO é uma das atrações do 7º Festival de Música Erudita Crédito: Divulgação

TRIO é o destaque de domingo, também no prédio da antiga Assembleia Legislativa do Espírito Santo. O concerto marca o lançamento do CD TRio  Trios Brasileiros, que vem recebendo muitos elogios.

O repertório comemora os aniversários dos compositores Ricardo Tacuchian (80 anos) e Nestor de Hollanda Cavalcanti (70). A obra mescla também obras de Mozart e Bruch com brasileiros contemporâneos como Liudino Pitombeira e Vitor Santos. O grupo é formado por Fernando Thebaldi (viola), Cristiano Alves (clarinete) e Yuka Shimizu (piano).

BELEZA

Além dos concertos deste fim de semana, a programação segue com concertos nos dias 21, 22 e 23 de novembro; oficinas de 24 a 29; e apresentação do Quinteto de Sopros Capixaba no dia 29.

Uma das montagens mais aguardadas do 7º Festival de Música Erudita, a ópera O Barbeiro de Sevilha será apresentada no Sônia Cabral de 28 a 30 de novembro, encerrando o evento. Famosa pelo trecho "Fígaro.../ Fígaro", que vêm à mente de muitas pessoas quando se pensa em ópera, a obra de Gioacchino Rossini, uma das mais conhecidas de todos os tempos, estreou em 1816. Com libreto do escritor italiano Cesare Sterbini, o texto é inspirado em uma peça homônima do francês Pierre Beaumarchais.

A trama é cheia de intrigas, interesses e disputas por ascensão social. Fígaro é um barbeiro que faz de tudo em sua cidade: arranja casamentos, ouve confissões e espalha boatos. Esperto, resolve ajudar o Conde Almaviva a conquistar a jovem Rosina, mas o nobre não quer que ela saiba que ele é um nobre. Rosina, por sua vez, é pupila de um velho médico, Dr. Bartolo, que tem planos para se casar com sua protegida, mas ele está de olho mesmo é na fortuna da mocinha.

Janette Dornellas vive Rosina em O Barbeiro de Sevilha Crédito: Divulgação

Ambições desmedidas à parte, o "Divirta-se" conversou com a mezzo-soprano Janette Dornellas que, na ópera, vive a disputada Rosina. A cantora lírica deu detalhes sobre a montagem de O Barbeiro de Sevilha que será apresentada em Vitória.

Será uma versão reduzida da história de Rossini, mas sem perder sua essência. Fizemos algumas adaptações. Os recitativos, que geralmente são cantados, transformamos em diálogos. Além disso, a ópera ganhou uma versão em português, adiantou, dizendo que o objetivo desta versão é aproximar a ópera do público infantojuvenil.

"Quando essa versão foi apresentada pela primeira vez, na década de 1990, atingimos esse ponto, fazendo muito sucesso entre os jovens. Isso é ótimo para a iniciativa de formação de novas plateias".

Apesar das mudanças, Janette adianta que sua Rosina não é muito diferente da anti-heroína pensada por Gioacchino Rossini. É um papel muito bem-definido. Uma moça astuta, inteligente e empoderada, que não se aceita submeter aos caprichos do tutor. É uma mulher acima de seu tempo, complementa.

7º Festival de Música Erudita do Espírito Santo