Festival de jazz movimenta Jardim da Penha, em Vitória

Quem ainda tá com saudades de curtir um jazz no friozinho, como aconteceu no último mês em Santa Teresa, pode aproveitar as temperaturas mais baixas na Capital capixaba e comparecer no 2º Jardins Jazz Festival. O evento acontece de quarta-feira (13) a sábado (16), das 19h às 22h30, na Praça de Alimentação do Shopping Jardins, em Jardim da Penha, Vitória.
Entre as atrações confirmadas está o consagrado artista e multi-instrumentista da Música Popular Brasileira (MPB), Chico Chagas, que fará o show de encerramento, na noite de sábado, dia 16. Até lá, serão quatro dias de shows com artistas que são referência no estilo musical no Estado.
O instrumentista, cantor e compositor Saulo Simonassi e Quarteto fará a abertura do evento, na quarta-feira (13). Já no dia 14, quinta-feira, as apresentações ficam por conta de Jeremy Naud & Wanderson Lopez (19h). A continuidade da noite será comandada por Tom & Jazz (21h). Na sexta-feira, o festival começa com Fábio Calazans & Roger Bezerra (19h) e segue com a banda Jazz & Bossa com Elas (21h).
Finalizando a programação, no sábado, tem Combo Jazz (19h), grupo formado por alunos e ex-alunos do curso de Música da UFES, especializado em jazz e música brasileira instrumental, e a partir das 21h é a vez do artista Chico Chagas, a grande atração da noite que finaliza o festival 2018. Vale a pena conferir.
Onde: Shopping Jardins - Rua Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, nº 262, Jardim da Penha, Vitória - Tel.: (27) 3314 5000.
Entrada franca
Programação:
