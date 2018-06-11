MÚSICA

Festival de jazz movimenta Jardim da Penha, em Vitória

2º Jardins Jazz Festival começa nesta quarta-feira (13), com Chico Chagas na programação

Publicado em 11 de Junho de 2018 às 20:20

Redação de A Gazeta

O músico Chico Chagas vai encerrar o festival Crédito: Reprodução/Youtube
Quem ainda tá com saudades de curtir um jazz no friozinho, como aconteceu no último mês em Santa Teresa, pode aproveitar as temperaturas mais baixas na Capital capixaba e comparecer no 2º Jardins Jazz Festival. O evento acontece de quarta-feira (13) a sábado (16), das 19h às 22h30, na Praça de Alimentação do Shopping Jardins, em Jardim da Penha, Vitória.
Entre as atrações confirmadas está o consagrado artista e multi-instrumentista da Música Popular Brasileira (MPB), Chico Chagas, que fará o show de encerramento, na noite de sábado, dia 16. Até lá, serão quatro dias de shows com artistas que são referência no estilo musical no Estado.
O instrumentista, cantor e compositor Saulo Simonassi e Quarteto fará a abertura do evento, na quarta-feira (13). Já no dia 14, quinta-feira, as apresentações ficam por conta de Jeremy Naud & Wanderson Lopez (19h). A continuidade da noite será comandada por Tom & Jazz (21h). Na sexta-feira, o festival começa com Fábio Calazans & Roger Bezerra (19h) e segue com a banda Jazz & Bossa com Elas (21h).
Finalizando a programação, no sábado, tem Combo Jazz (19h), grupo formado por alunos e ex-alunos do curso de Música da UFES, especializado em jazz e música brasileira instrumental, e a partir das 21h é a vez do artista Chico Chagas, a grande atração da noite que finaliza o festival 2018. Vale a pena conferir.
SERVIÇO
2º Jardins Jazz Festival
Quando: de quarta (13) a sábado (16), das 19h às 22h30
Onde: Shopping Jardins - Rua Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, nº 262, Jardim da Penha, Vitória - Tel.: (27) 3314 5000.
Entrada franca
Programação:
Quarta-feira (13): Saulo Simonassi e Quarteto  (19h às 22h)
Quinta-feira (14): Jeremy Naud & Wanderson Lopez (19h) e Tom & Jazz (21h)
Sexta-feira (15): Fábio Calazans & Roger Bezerra (19h) e Jazz & Bossa com Elas (21h)
Sábado (16): Combo Jazz (19h) e Chico Chagas (21h)

Recomendado para você

Vascorrida agita capital capixaba neste domingo
Vascorrida agita capital e leva milhares de torcedores para as ruas
Imagem Edicase Brasil
Aplicativo ajuda bares e restaurantes a reduzir desperdícios no ES
Imagem de destaque
Tarot semanal: previsão para os signos de 20 a 26 de abril de 2026

