Festival de Itaúnas tem duas bandas do ES classificadas

A 18ª Edição do Festival Nacional Forró de Itaúnas (Fenfit) ainda busca o reconhecimento do gênero como um patrimônio da humanidade. Neste ano, o evento provavelmente vai conseguir a presença de um fórum brasileiro de forró que ajudará com o título e, para isso, conta com bandas de dez Estados participando do concurso que premiará inúmeros músicos. Dentre os selecionados, estão dois grupos do Espírito Santo, que se apresentarão durante a festa, que acontece no bar Forró de Itaúnas entre os dias 14 e 21 de julho. Ao todo, o evento reunirá 60 shows nas oito noites.
Caravana, a primeira banda, será o último conjunto a se apresentar no dia 16. Já o Trio Clandestino vai embalar o dia 18, última noite de shows das classificadas. Dos 24 grupos, três serão selecionados para a premiação de primeiro, segunda e terceiro lugar e todas podem concorrer às premiações individuais, que avaliam um aspecto de cada músico. Para as individuais, o prêmio passou de R$ 500, da última edição, para R$ 1.000, em 2018.
FESTA ANTECIPADA
Breno Bricio é o responsável pelo acordeon da Caravana e conta que ficou surpreso quando viu que estava classificado para as apresentações. Formada oficialmente há cerca de três meses, a banda é composta por cinco integrantes que vão começar a festa com um show inédito em um bar do Centro, em Vitória.
"No próximo dia 15, já vamos nos apresentar em Vitória para um aquecimento para o grande dia. Todos nós ficamos muito felizes, porque é difícil se classificar para esse festival", dispara ele, que tentou entrar no evento pela primeira vez neste ano.
Ele, Marcos Boell (triângulo), Diogo Broetto (violão e voz), Rafael Azevedo (zabumba e voz) e William Amaral (contra-baixo) acabam de chegar de uma turnê que fizeram pela Europa. "Passamos por Portugal, França, Alemanha... A gente sempre teve esse sonho e vimos que no exterior essa cultura do pé de serra é extremamente forte", avalia.
Agora, os músicos esperam a oportunidade de se apresentarem no festival e ganharem o reconhecimento. "Nós sabemos que muita gente de fora vem a Itaúnas nessa época e também sabemos que eles chegam com os convites na mão para chamar o pessoal daqui para fora. É o que queremos", pondera.
ESTRANGEIROS
Organizadora do festival desde a primeira edição, Juliana Oliveira Matos completa que realmente muitos estrangeiros valorizam o pé de serra e até desmistificam a ideia de que o gênero é só para gente da terceira idade. "Neste ano, só uma excursão, vai trazer 40 europeus para o festival, que já até confirmaram com a gente na última semana. Essa ideia de que pé de serra é só para gente mais velha também cai por terra aqui no festival, onde o público maior é jovem", conclui.
Ela enxerga que o evento é uma das melhores formas de manter o forró vivo na cultura dos capixabas e dos visitantes, que já são maioria no evento. "Nós recebemos muita gente de todos os Estados e muita gente de fora do país. Agora, as inscrições das bandas também são, em grande parte, de outros locais que não o Espírito Santo", avalia.
Por outro lado, entende que, por ser um palco para novos talentos, uma hora as bandas se esgotam. "Muitos dos grupos do gênero que são do Estado já passaram pelo festival, então realmente não tem para onde correr nesse sentido", diz.
Ainda assim, cresce o interesse pelo festival de todos os lados. "Ano passado foi uma banda capixaba e bandas de outros oito estados. Em 2018, já são duas capixabas e grupos de outros dez estados. Todos os anos têm mais pessoas querendo participar, tanto como banda quanto como espectador", garante, justificando que na primeira edição o evento recebeu pouco mais de 200 visitantes.
Atualmente, esse número supera as 1,8 mil pessoas por noite, além da lotação máxima do bar que sedia o festival na última noite, que é de 2,7 mil. "Isso mostra que quem vem a Itaúnas em julho está interessada no festival. Nesse ponto do ano, já é difícil encontrar vaga em hotel por aqui. A gente marcou nessa data até para melhorar o turismo na vila nesses meses pós-verão", esclarece.
Juliana afirma que Itaúnas sempre foi muito frequentada em dezembro e janeiro, mas que no restante dos meses ficava bastante vazia. "Com o passar dos anos, o festival virou o segundo réveillon de Itaúnas", dispara. E, além de comemorar o sucesso de todas essas edições, a organizadora do Fenfit enxerga muitos obstáculos a serem vencidos: "Desta vez estamos tentando mobilizar um fórum nacional de forró para tornar o gênero daqui patrimônio da humanidade".
PROGRAMAÇÃO
Sábado (14)
Genival Lacerda - PB
Bernardete França -SP
Fabiano Santana - MG
Nando Nogueira - BA
Erick Souza - SE
Nos intervalos: DJ Fabrício Bravim - ES
Domingo (15)
Show com Vital Farias - PB
1ª Classificatória com 6 bandas concorrentes:
Trio Malaquias SP
Música: É de levantar o pó
Cainã Araujo BA
Música: Aqui Pertinho
Glauber Santos - SE
Música: Coração Sonhador
Marcio Dedéu SP
Música: Logo Passa
Pirão Catarina SC
Música: Vento, VC e o Mar
Forró Gente da Serra PB
Música: Cego de Amor
Show com Tiziu do Araripe - SP
Show com Trio Borogodó - SP
Show com Trio Cristalino - SP
Nos intervalos: DJ Fabrício Bravim - ES
Segunda (16)
Show com Dorgival Dantas - RN
2ª Classificatória com 06 bandas concorrentes:
Forró kizumba BA
Música: Vem me amar
Trio Faiscada -SP
Música: De castelo do Piaui
Balança Eu SE
Música: Caminho do Forró
Trio Magujé PR
Música: Lua de Islã
Banda Croatá- SP
Música: Tão Pouco
Caravana- ES
Música: Ai de Mim
Show com Trio Sabiá - SP
Show com Trio Alvorada - SP
Show com Fogumano - ES
Nos intervalos: DJ Fabrício Bravim - ES
Terça-feira (17)
Show com Trio Marimbondo - AL
3ª Classificatória com 06 bandas concorrentes:
Laís Marques e Arrumadinho de Menina - BA
Música: Perdoa
Quarteto Pé de Cabra SC
Música: Sonhos e Conquistas
Robson do Rojão SE
Música: Dona Sinhá
Maria Lua SP
Música: Festa no Sertão
Trio Mestre Lua DF
Música: Quando te Ver
Trio Rosa e Carvão RJ
Música: Sertão
Show com Benício Guimaraes - AL
Show com o Projeto Forródaqui - Roda de Forró do RJ com Mariana Mello, Cris Mourão, Marcelo Mimoso, Moisés Marques, Nandinho Barros e Beto Lemos.
Nos intervalos: DJ Messias - RJ
Quarta-feira (18)
Show com Trio Dona Zéfa - SP
4ª Classificatória com 06 bandas concorrentes:
Marcos de Almeida BA
Música: Lembranças do Amor
Dilsinho Medeiros PB
Música: No relento
Trio Kabeça Fria SP
Música: Um Abraço Carente
Trio Clandestino ES
Música: Forró da Alegria
Estrela de Ouro MG
Música: Nem Jagunço, nem soldado
Beto Argolo RJ
Música: Hoje tem
Show com Mariana Aydar - SP
*Resultado dos 12 finalistas
Show com Edson Duarte - AL
Show com Trio Cristalino - SP
Nos intervalos: DJ Fabrício Bravim - ES
Quinta-feira (19)
Show com Trio Virgulino - SP
1ª Semifinal com 06 bandas concorrentes
Show com Petrúcio Amorim - PE
Show com Mestre Marron - PB
Show com Fogumano - ES
Nos intervalos: DJ Fabrício Bravim - ES
Sexta-feira (20)
Show com Lucy Alves - PB
2a Semifinal com 06 bandas concorrentes
Show com Bárbara Gréco - ES
Show com Bernadete França - SP
Show com Xaxado Novo - SP
Nos intervalos: DJ Fabrício Bravim - ES
Sábado (21)
Show com Fabiano Santana - MG
Resultado do Festival
Show com o Campeão Fenfit
Show com Os 3 do Nordeste - PB
Show com Trio Nordestino - BA
Show com Trio Xamego - SP
Show com Tiziu do Araripe - SP
Nos intervalos: DJ Fabrício Bravim - ES
SERVIÇO
18º Festival Nacional Forró de Itaúnas (Fenfit)
Quando: 14 a 21 de julho, a partir das 22h
Onde: Bar Forró (Centro de Itaúnas)
Ingressos: dias 14, 15, 20 e 21 por R$ 70 (meia-entrada); do dia 16 ao 19 por R$ 60 (meia-entrada); vendas pelo www.forrodeitaunas.com ou redes sociais do evento
Classificação: 18 anos
Mais informações: (27) 99819-2863