Festival de Inverno de Guaçuí termina com show de Ed Motta

A última noite do Festival de Inverno de Guaçuí, na região do Caparaó, que aconteceu neste sábado (02), contou com a participação do cantor Ed Motta. A banda Walking Blues e o músico Lucas Arruda também agitaram o evento. Nascido em Guaçuí, Lucas tem CDs lançados no exterior e fãs como o próprio Ed Motta.
A expectativa do público para apresentação de Lucas era grande. Além dele, outro Arruda brilhou na noite de sábado: o músico Thiago Arruda que integra a banda de Ed Motta há um ano. Lucas e Thiago são irmãos e se apresentaram na mesma noite na cidade natal.
O sobrinho de Tim Maia não deixou passar em branco o momento de consagração dos irmãos guaçuienses e convidou Lucas para tocar junto com a banda a músicas Tem Espaço na Van, levando os fãs ao delírio. Esses irmãos tem um sobrenome de sorte. Não se usa arruda para atrair sorte?, brincou Ed Motta.
Um dos organizadores do Festival, Elias Soares comemora o sucesso da segunda edição. Mais do que um festival, queremos passar um conceito de música de qualidade e diversão para toda a família. Já estamos pensando nas atrações de 2019 com o apoio do público, que apostou mais uma vez na gente, disse.
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FESTIVAL VAI ACONTECER EM 2019
O evento este ano atraiu cerca de 20 mil pessoas ao parque de exposições da cidade de Guaçuí, em cinco dias de festival. O sucesso foi tanto que a organização confirmou que a festa vai se repetir em 2019.
A fisioterapeuta Núbia Moraes (28) e o namorado, o empresário Marcus Lessa (37) apostam na permanência do Festival de Inverno. O Festival veio para ficar. Organização impecável, com uma enorme variedade gastronômica e musical. O Caparaó merece um evento desse porte. Esperamos que a cada ano fique ainda melhor, disse o casal.