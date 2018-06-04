Festival de Inverno de Guaçuí termina com show de Ed Motta

Ed Motta cantou com os irmãos Arruda, que nasceram na cidade de Guaçuí Crédito: Leandro Fidelis/Divulgação

A última noite do Festival de Inverno de Guaçuí, na região do Caparaó, que aconteceu neste sábado (02), contou com a participação do cantor Ed Motta. A banda Walking Blues e o músico Lucas Arruda também agitaram o evento. Nascido em Guaçuí, Lucas tem CDs lançados no exterior e fãs como o próprio Ed Motta.

A expectativa do público para apresentação de Lucas era grande. Além dele, outro Arruda brilhou na noite de sábado: o músico Thiago Arruda que integra a banda de Ed Motta há um ano. Lucas e Thiago são irmãos e se apresentaram na mesma noite na cidade natal.

O sobrinho de Tim Maia não deixou passar em branco o momento de consagração dos irmãos guaçuienses e convidou Lucas para tocar junto com a banda a músicas Tem Espaço na Van, levando os fãs ao delírio. Esses irmãos tem um sobrenome de sorte. Não se usa arruda para atrair sorte?, brincou Ed Motta.

Um dos organizadores do Festival, Elias Soares comemora o sucesso da segunda edição. Mais do que um festival, queremos passar um conceito de música de qualidade e diversão para toda a família. Já estamos pensando nas atrações de 2019 com o apoio do público, que apostou mais uma vez na gente, disse.

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FESTIVAL VAI ACONTECER EM 2019

O evento este ano atraiu cerca de 20 mil pessoas ao parque de exposições da cidade de Guaçuí, em cinco dias de festival. O sucesso foi tanto que a organização confirmou que a festa vai se repetir em 2019.