Festival de Inverno de Domingos Martins abre inscrições para oficinas

Festival de Inverno de Domingos Martins Crédito: Divulgação/Prefeitura de Domingos Martins

A 25ª edição do Festival de Inverno de Música Erudita e Popular de Domingos Martins abre nesta quarta-feira (11) as inscrições para oficinas de música e dança. A meta é ultrapassar os 400 alunos. Para este ano, o evento começa mais cedo, no dia 30 de junho, e contará até com show da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (Oses) e a banda Big Beatles.

Assim como em 2017, a organização aposta novamente na qualidade das aulas e das apresentações, trazendo grandes nomes da música brasileira para as oficinas e para os palcos do festival. As atrações artísticas devem ser divulgadas nas próximas semanas.

Mais uma vez a cidade de Domingos Martins vai receber instrumentistas que fazem sucesso em todo o mundo para ensinar centenas de alunos de todas as regiões do Brasil. Nomes como Ivo Meirelles (percussão), Toninho Horta (violão), Carlos Bala (bateria), Arthur Maia (contrabaixo) e o americano Kliff Korman (piano) estão entre as estrelas que vão ministrar as aulas durante uma semana.

"Mais uma vez estamos determinados a realizar um festival de altíssima qualidade, tanto nas oficinas, quanto nas apresentações artísticas. Em 2017 tivemos mais de 300 alunos estudando aqui. Para esse ano, nossa meta é ultrapassarmos 400 alunos", destaca a secretária de Turismo de Domingos Martins, Rejane Entringer.

Para realizar a inscrição, os interessados devem entrar em contato com a Secretaria de Cultura e Turismo de Domingos Martins pelos telefones: (27) 3268-1471, (27) 99971-7410 ou pelo e-mail [email protected] . A taxa de inscrição é de R$60.

FESTIVAL COMEÇA EM JUNHO

A edição deste ano do Festival de Inverno começará mais cedo, no dia 30 de junho, com a realização de oficinas de danças italiana e alemã, concertina e prática de metais. O Palco Livre terá início na mesma data, com uma novidade: será realizado um processo seletivo para que as três melhores bandas inscritas se apresentem também na programação artística do festival, que terá início no dia 13 de julho, com um show imperdível: Big Beatles e Orquestra Sinfônica do Espírito Santo.

OFICINAS E PROFESSORES DO FESTIVAL

30/06 a 01/07

Dança Italiana (Pedra Azul)  Patrick Campos/RS

02 a 06 julho

Dança Alemã (Sede) - Patrick Campos/RS

Concertina (Tijuco Preto) - Angelino Zaager/ES

09 a 13 julho

Prática de Metais (Melgaço) - Louis Illenseer/RS

16 a 21 julho

Prática de Conjunto 1 - Dino Rangel/RJ

Prática de Conjunto 2 - Ney Conceição/RJ

Prática de Orquestra - Helder Trefzger/ES

Canto Popular - Fátima Guedes/RJ

Improvisação - Nelson Faria/RJ

Bateria - Carlos Bala/AL

Contrabaixo Elétrico - Arthur Maia/RJ

Flauta - Carlos Malta/RJ

Guitarra - Bernardo Bosisio

Percussão (samba) - Ivo Meirelles/RJ

Piano - Cliff Korman/EUA - Nova Iorque

Saxofone - Paulo Levi/PA

Trombone - Gilmar Ferreira/RJ

Trompete - José Arimatéa/RJ

Violão - Toninho Horta/MG

Violino - Carla Rincón/VEM

Violoncelo - Paulo Santoro/RJ