Festival de Domingos Martins entra na última semana com shows diários

Banda Big Beatles se apresentou durante o XXV Festival Internacional de Inverno de Música Erudita e Popular de Domingos Martins Crédito: LEANDRO FIDELIS/ASSCOM FESTIVAL

O XXV Festival Internacional de Inverno de Música Erudita e Popular de Domingos Martins conta ainda com mais sete dias de programação nas ruas da cidade. De segunda-feira (16) até o próximo domingo (22), serão mais dezenas de apresentações no palco principal, Praça de Alimentação, Palco Livre da Rua de Lazer e coreto da praça central.

Dentre os destaques, alunos e professores da Escola de Música "Helena Gerhardt Brickwedde" e da Faculdade de Música do ES (Fames) - dois dos mais importantes projetos de ensino musical do Estado - abrirão a segunda semana de festividades. Serão show realizados no Coreto e no palco principal.

"O Festival de Inverno de Domingos Martins permite se apresentar para um público bem qualificado, com músicos e professores do Brasil todo. É muito importante esse espaço na programação do evento", ressalta o diretor da Fames, Paulo Pelissari.

Segundo a professora e coordenadora da Escola de Música "Helena Gerhardt Brickwedde", Eva Alexandra Thomes, 60 músicos, entre alunos e professores, terão a oportunidade de se apresentar nesta edição do Festival. "A expectativa de todos é grande de poder se apresentar ao público do evento", diz.

A semana também marca o início de algumas oficinas musicais. Instrumentistas que fazem sucesso em todo o mundo estarão em Domingos Martins para ensinar centenas de alunos de todas as regiões do Brasil. Nomes como Ivo Meirelles (percussão), Carlos Bala (bateria), Arthur Maia (contrabaixo) e o americano Kliff Korman (piano) vão ministrar aulas durante a semana.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO

16/07 (Segunda-feira)





18h às 22h: Palco Livre - Rua de Lazer

18h: Dixieland  FAMES - Coreto

20h: Coro Jovem da Escola de Música Helena Gerhardt Brickwedde  Palco Principal

21h: Orquestra e Sexteto da Escola de Música Helena Gerhardt Brickwedde  Praça de Alimentação

22h: Diego Lyra com a participação do Musical Hair - Palco Principal

17/07 (Terça-feira)

18h às 22h: Palco Livre - Rua de Lazer

19h: Palestra "Edu Martins Aprendendo a Compor", com a participação do maestro Eduardo Lucas - Auditório EMEFM Mariano Ferreira de Nazareth

19h: Coro Curumins  FAMES - Palco Principal

20h: Grupo Edelweiss  Coreto

21h: Show dos Professores do Festival - Praça de Alimentação

22h: Viva Alex  Noite Blues - Palco Principal

18/07 (Quarta-feira)

18h às 22h: Palco Livre - Rua de Lazer

18h: Orquestra Sinfônica  FAMES - Palco Principal

19h: Big Band da Escola de Música Helena Gerhardt Brickwedde  Coreto

20h: Grupo Cultural Martinense  Itinerante - Praça de Alimentação

21h: Grupo Aroeira - Coreto

23h: Marcelo Ribeiro 35 anos de Música, com a participação especial de Zé Geraldo - Palco Principal

19/07 (Quinta-feira)

18h às 20h: Palco Livre - Rua de Lazer

19h: Edu Martins Trio & Mary Amaral  Coreto

20h30: Gafieira nas Montanhas  Praça de Alimentação

23h30: Amaro Lima Acústico  Noite Manimal - Palco Principal

20/07 (Sexta-feira)

18h à 00h: Audição dos alunos - Rua de Lazer

18h: Audição dos alunos - Oficina Prática de Orquestra - Palco Principal

19h: Audição dos alunos - Oficina Prática de Conjunto  Coreto

20h: Concerto de Cordas - Professores do Festival - Palco Principal

21h: Banda do Concurso Palco Livre  Coreto

22h: Zé Maholics - Praça de Alimentação

0h: Luau do Casanova - Palco Principal

21/07 (Sábado)

9h às 12h: Audição dos Alunos - Rua de Lazer

12h: Pop & Jazz Orquestra  IFES - Palco Principal

13h às 23h: Palco Livre - Rua de Lazer

14h: Tony Ribeiro - Praça de Alimentação

16h: Brasileirísso  FAMES - Palco Principal

18h: Banda do Concurso Palco Livre - Palco Coreto

20h: Orquestra Sinfônica SUL Espírito Santo - Palco Principal

22h: Saulo Simonassi - Praça de Alimentação

0h: Projeto Feijoada com Ivo Meireles - Palco Principal

22/07 (Domingo)

11h30: Grupo de Dança Alemã Rheinland  Coreto

12h às 18h: Palco livre - Rua de Lazer

12h: Orquestra Capixaba de Sopros  Cariacica - Palco Principal

14h: Banda do Concurso Palco Livre - Praça de Alimentação

15h: Grupo de Dança Alemã Blumen der Erde Volkstanzgruppe  Coreto

16h: Eden Acordeon e Trio Cantos Brasileiros - Praça de Alimentação

18h: Zero28 Band  Coreto

20h: Banda da Polícia Militar do ES - Palco Principal