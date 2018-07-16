Festival de Domingos Martins entra na última semana com shows diários

O XXV Festival Internacional de Inverno de Música Erudita e Popular de Domingos Martins conta ainda com mais sete dias de programação nas ruas da cidade. De segunda-feira (16) até o próximo domingo (22), serão mais dezenas de apresentações no palco principal, Praça de Alimentação, Palco Livre da Rua de Lazer e coreto da praça central.
Dentre os destaques, alunos e professores da Escola de Música "Helena Gerhardt Brickwedde" e da Faculdade de Música do ES (Fames) - dois dos mais importantes projetos de ensino musical do Estado - abrirão a segunda semana de festividades. Serão show realizados no Coreto e no palco principal.
"O Festival de Inverno de Domingos Martins permite se apresentar para um público bem qualificado, com músicos e professores do Brasil todo. É muito importante esse espaço na programação do evento", ressalta o diretor da Fames, Paulo Pelissari.
Segundo a professora e coordenadora da Escola de Música "Helena Gerhardt Brickwedde", Eva Alexandra Thomes, 60 músicos, entre alunos e professores, terão a oportunidade de se apresentar nesta edição do Festival. "A expectativa de todos é grande de poder se apresentar ao público do evento", diz.
A semana também marca o início de algumas oficinas musicais. Instrumentistas que fazem sucesso em todo o mundo estarão em Domingos Martins para ensinar centenas de alunos de todas as regiões do Brasil. Nomes como Ivo Meirelles (percussão), Carlos Bala (bateria), Arthur Maia (contrabaixo) e o americano Kliff Korman (piano) vão ministrar aulas durante a semana.
CONFIRA A PROGRAMAÇÃO
16/07 (Segunda-feira)
18h às 22h: Palco Livre - Rua de Lazer
18h: Dixieland FAMES - Coreto
20h: Coro Jovem da Escola de Música Helena Gerhardt Brickwedde Palco Principal
21h: Orquestra e Sexteto da Escola de Música Helena Gerhardt Brickwedde Praça de Alimentação
22h: Diego Lyra com a participação do Musical Hair - Palco Principal
17/07 (Terça-feira)
18h às 22h: Palco Livre - Rua de Lazer
19h: Palestra "Edu Martins Aprendendo a Compor", com a participação do maestro Eduardo Lucas - Auditório EMEFM Mariano Ferreira de Nazareth
19h: Coro Curumins FAMES - Palco Principal
20h: Grupo Edelweiss Coreto
21h: Show dos Professores do Festival - Praça de Alimentação
22h: Viva Alex Noite Blues - Palco Principal
18/07 (Quarta-feira)
18h às 22h: Palco Livre - Rua de Lazer
18h: Orquestra Sinfônica FAMES - Palco Principal
19h: Big Band da Escola de Música Helena Gerhardt Brickwedde Coreto
20h: Grupo Cultural Martinense Itinerante - Praça de Alimentação
21h: Grupo Aroeira - Coreto
23h: Marcelo Ribeiro 35 anos de Música, com a participação especial de Zé Geraldo - Palco Principal
19/07 (Quinta-feira)
18h às 20h: Palco Livre - Rua de Lazer
19h: Edu Martins Trio & Mary Amaral Coreto
20h30: Gafieira nas Montanhas Praça de Alimentação
23h30: Amaro Lima Acústico Noite Manimal - Palco Principal
20/07 (Sexta-feira)
18h à 00h: Audição dos alunos - Rua de Lazer
18h: Audição dos alunos - Oficina Prática de Orquestra - Palco Principal
19h: Audição dos alunos - Oficina Prática de Conjunto Coreto
20h: Concerto de Cordas - Professores do Festival - Palco Principal
21h: Banda do Concurso Palco Livre Coreto
22h: Zé Maholics - Praça de Alimentação
0h: Luau do Casanova - Palco Principal
21/07 (Sábado)
9h às 12h: Audição dos Alunos - Rua de Lazer
12h: Pop & Jazz Orquestra IFES - Palco Principal
13h às 23h: Palco Livre - Rua de Lazer
14h: Tony Ribeiro - Praça de Alimentação
16h: Brasileirísso FAMES - Palco Principal
18h: Banda do Concurso Palco Livre - Palco Coreto
20h: Orquestra Sinfônica SUL Espírito Santo - Palco Principal
22h: Saulo Simonassi - Praça de Alimentação
0h: Projeto Feijoada com Ivo Meireles - Palco Principal
22/07 (Domingo)
11h30: Grupo de Dança Alemã Rheinland Coreto
12h às 18h: Palco livre - Rua de Lazer
12h: Orquestra Capixaba de Sopros Cariacica - Palco Principal
14h: Banda do Concurso Palco Livre - Praça de Alimentação
15h: Grupo de Dança Alemã Blumen der Erde Volkstanzgruppe Coreto
16h: Eden Acordeon e Trio Cantos Brasileiros - Praça de Alimentação
18h: Zero28 Band Coreto
20h: Banda da Polícia Militar do ES - Palco Principal
*Programação sujeita à alterações sem aviso prévio