Festival de Cinema de Vitória terá shows de Zezé Motta e Rita Cadillac

Homenageada no ano passado, Zezé Motta retorna ao Festival de Cinema de Vitória em 2018. Diferente da 24ª edição, a atriz não vem para mostrar seu trabalho nas telas mas sim para cantar. O pocket-show "Atendendo a Pedidos" faz parte da programação do lounge do evento, que vai receber atrações durante os seis dias de festival, que será realizado no Teatro Carlos Gomes, entre os dias 3 e 8 de setembro.
Na apresentação, a atriz revisita seus 40 anos de carreira nos palcos, cantando clássicos da música brasileira como Trocando em Miúdos (Chico Buarque e Francis Hime) e Pecado Original (Caetano Veloso), além de faixas compostas especialmente para ela por Rita Lee, Roberto Carlos, Luiz Melodia, Moraes Moreira, entre outros artistas que figuram ao longo de seus 14 discos gravados. O encontro de Zezé com o público está marcado para a sexta-feira de feriado, dia 07 de setembro, a partir das 22 horas.
Além do show de Zezé Motta, a produção do festival confirmou a dupla Chico Chico e João Mantuano na programação do Festival de Cinema de Vitória. Eles se apresentam na noite de abertura, no dia 3 de setembro. Todos os shows têm entrada franca.
Chico Chico e João Mantuano prometem um show intimista, com um punhado de canções que compõem um universo de influências em comum, com composições, que vão do rock ao frevo, do blues, forró, samba e folk ao baião.
Rita Cadillac também está escalada para animar o lounge. Apesar de não ter confirmado a apresentação, durante entrevista ao Gazeta Online no início do mês, a dona do hit "Bom Para o Moral" aparece na programação oficial do evento no Facebook. Segundo a publicação, a ex-chacrete está escalada para se apresentar na terça-feira (4).
Outras atrações confirmadas são o coletivo BatuQdellas, que anima o ambiente após as exibições da 3ª Mostra Mulheres no Cinema, a partir das 16h30, também na sexta-feira (7 de setembro), Xá da Índia e Melanina MCs.
O ESPAÇO
Assim como nas últimas edições, o lounge do Festival de Cinema de Vitória é um espaço para as apresentações musicais e atividades paralelas às exibições e homenagens que acontecem no palco do Teatro Carlos Gomes. Neste ano, além dos shows, o lounge também terá lançamentos de livros, estande com lojinha do festival e vai integrar a programação do Viradão Vitória, no sábado (7).
No espaço, os frequentadores das inúmeras sessões do Festival também poderão adquirir produtos com a temática cinematográfica que foram criadas especialmente para esta edição.
25º FESTIVAL DE CINEMA DE VITÓRIA
Quando: 3 a 8 de setembro.
Onde: Teatro Carlos Gomes, Centro de Vitória.
Entrada gratuita.
Programação Musical Confirmada
Dia 03 de Setembro (Segunda)
Abertura às 17h
22h: Show com Chico Chico e João Mantuano (RJ)
Dia 04 de Setembro (Terça)
Abertura às 17h
22h: Apresentação de Rita Cadillac + DJ Úrsula Pussynail
Dia 05 de Setembro (Quarta)
Abertura às 17h
22h: Karaokê do Festival
Dia 06 de Setembro (Quinta)
Abertura às 17h
17h30: DJ Murilo Caldas
Dia 07 de Setembro (Sexta // Viradão)
Abertura às 14h
16h30: BatuQdellas
22h: Show com Zezé Motta + Melanina MCs
Dia 08 de Setembro (Sábado // Viradão)
Abertura às 14h
22h: Show com Tuyo (PR) + Xá da Índia + DJ Jesus Dread