Festival de Cinema de Vitória terá shows de Zezé Motta e Rita Cadillac

A atriz e cantora Zezé Motta Crédito: Steph Munnier/Divulgação

Homenageada no ano passado, Zezé Motta retorna ao Festival de Cinema de Vitória em 2018. Diferente da 24ª edição, a atriz não vem para mostrar seu trabalho nas telas mas sim para cantar. O pocket-show "Atendendo a Pedidos" faz parte da programação do lounge do evento, que vai receber atrações durante os seis dias de festival, que será realizado no Teatro Carlos Gomes, entre os dias 3 e 8 de setembro.

Na apresentação, a atriz revisita seus 40 anos de carreira nos palcos, cantando clássicos da música brasileira como Trocando em Miúdos (Chico Buarque e Francis Hime) e Pecado Original (Caetano Veloso), além de faixas compostas especialmente para ela por Rita Lee, Roberto Carlos, Luiz Melodia, Moraes Moreira, entre outros artistas que figuram ao longo de seus 14 discos gravados. O encontro de Zezé com o público está marcado para a sexta-feira de feriado, dia 07 de setembro, a partir das 22 horas.

Além do show de Zezé Motta, a produção do festival confirmou a dupla Chico Chico e João Mantuano na programação do Festival de Cinema de Vitória. Eles se apresentam na noite de abertura, no dia 3 de setembro. Todos os shows têm entrada franca.

Chico Chico e João Mantuano prometem um show intimista, com um punhado de canções que compõem um universo de influências em comum, com composições, que vão do rock ao frevo, do blues, forró, samba e folk ao baião.

Outras atrações confirmadas são o coletivo BatuQdellas, que anima o ambiente após as exibições da 3ª Mostra Mulheres no Cinema, a partir das 16h30, também na sexta-feira (7 de setembro), Xá da Índia e Melanina MCs.

O ESPAÇO

Assim como nas últimas edições, o lounge do Festival de Cinema de Vitória é um espaço para as apresentações musicais e atividades paralelas às exibições e homenagens que acontecem no palco do Teatro Carlos Gomes. Neste ano, além dos shows, o lounge também terá lançamentos de livros, estande com lojinha do festival e vai integrar a programação do Viradão Vitória, no sábado (7).

No espaço, os frequentadores das inúmeras sessões do Festival também poderão adquirir produtos com a temática cinematográfica que foram criadas especialmente para esta edição.

25º FESTIVAL DE CINEMA DE VITÓRIA

Quando: 3 a 8 de setembro.

Onde: Teatro Carlos Gomes, Centro de Vitória.

Entrada gratuita.

Programação Musical Confirmada

Dia 03 de Setembro (Segunda)

Abertura às 17h

22h: Show com Chico Chico e João Mantuano (RJ)

Dia 04 de Setembro (Terça)

Abertura às 17h

22h: Apresentação de Rita Cadillac + DJ Úrsula Pussynail

Dia 05 de Setembro (Quarta)

Abertura às 17h

22h: Karaokê do Festival

Dia 06 de Setembro (Quinta)

Abertura às 17h

17h30: DJ Murilo Caldas

Dia 07 de Setembro (Sexta // Viradão)

Abertura às 14h

16h30: BatuQdellas

22h: Show com Zezé Motta + Melanina MCs

Dia 08 de Setembro (Sábado // Viradão)

Abertura às 14h