Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
CINEMA E MÚSICA

Festival de Cinema de Vitória terá shows de Zezé Motta e Rita Cadillac

Dupla Chico Chico e João Mantuano também é outra atração confirmada no lounge do evento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 ago 2018 às 22:41

Publicado em 27 de Agosto de 2018 às 22:41

A atriz e cantora Zezé Motta Crédito: Steph Munnier/Divulgação
Homenageada no ano passado, Zezé Motta retorna ao Festival de Cinema de Vitória em 2018. Diferente da 24ª edição, a atriz não vem para mostrar seu trabalho nas telas mas sim para cantar. O pocket-show "Atendendo a Pedidos" faz parte da programação do lounge do evento, que vai receber atrações durante os seis dias de festival, que será realizado no Teatro Carlos Gomes, entre os dias 3 e 8 de setembro.
Na apresentação, a atriz revisita seus 40 anos de carreira nos palcos, cantando clássicos da música brasileira como Trocando em Miúdos (Chico Buarque e Francis Hime) e Pecado Original (Caetano Veloso), além de faixas compostas especialmente para ela por Rita Lee, Roberto Carlos, Luiz Melodia, Moraes Moreira, entre outros artistas que figuram ao longo de seus 14 discos gravados. O encontro de Zezé com o público está marcado para a sexta-feira de feriado, dia 07 de setembro, a partir das 22 horas.
Além do show de Zezé Motta, a produção do festival confirmou a dupla Chico Chico e João Mantuano na programação do Festival de Cinema de Vitória. Eles se apresentam na noite de abertura, no dia 3 de setembro. Todos os shows têm entrada franca.
Chico Chico e João Mantuano prometem um show intimista, com um punhado de canções que compõem um universo de influências em comum, com composições, que vão do rock ao frevo, do blues, forró, samba e folk ao baião. 
Rita Cadillac também está escalada para animar o lounge. Apesar de não ter confirmado a apresentação, durante entrevista ao Gazeta Online no início do mês, a dona do hit "Bom Para o Moral" aparece na programação oficial do evento no Facebook. Segundo a publicação, a ex-chacrete está escalada para se apresentar na terça-feira (4).
Outras atrações confirmadas são o coletivo BatuQdellas, que anima o ambiente após as exibições da 3ª Mostra Mulheres no Cinema, a partir das 16h30, também na sexta-feira (7 de setembro), Xá da Índia e Melanina MCs.
O ESPAÇO
Assim como nas últimas edições, o lounge do Festival de Cinema de Vitória é um espaço para as apresentações musicais e atividades paralelas às exibições e homenagens que acontecem no palco do Teatro Carlos Gomes. Neste ano, além dos shows, o lounge também terá lançamentos de livros, estande com lojinha do festival e vai integrar a programação do Viradão Vitória, no sábado (7).
No espaço, os frequentadores das inúmeras sessões do Festival também poderão adquirir produtos com a temática cinematográfica que foram criadas especialmente para esta edição. 
25º FESTIVAL DE CINEMA DE VITÓRIA
Quando: 3 a 8 de setembro.
Onde: Teatro Carlos Gomes, Centro de Vitória.
Entrada gratuita.
Programação Musical Confirmada
Dia 03 de Setembro (Segunda)
Abertura às 17h
22h: Show com Chico Chico e João Mantuano (RJ)
Dia 04 de Setembro (Terça)
Abertura às 17h
22h: Apresentação de Rita Cadillac + DJ Úrsula Pussynail
Dia 05 de Setembro (Quarta)
Abertura às 17h
22h: Karaokê do Festival
Dia 06 de Setembro (Quinta)
Abertura às 17h
17h30: DJ Murilo Caldas
Dia 07 de Setembro (Sexta // Viradão)
Abertura às 14h
16h30: BatuQdellas
22h: Show com Zezé Motta + Melanina MCs
Dia 08 de Setembro (Sábado // Viradão)
Abertura às 14h
22h: Show com Tuyo (PR) + Xá da Índia + DJ Jesus Dread

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Essa é a 9º edição do Festival de Cinema de Santa Teresa
Reta final: últimos dias de inscrições para o Festival de Cinema de Santa Teresa
Cidade de Marilândia, no Noroeste do ES
Mulher é agredida e tem moto roubada pelo ex-companheiro em Marilândia
Vini Júnior parte para cima da marcação em Brasil x França
Diego Ribas, ex-Flamengo, vê Seleção Brasileira longe do ideal para Copa do Mundo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados