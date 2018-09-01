Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Confira

Festival de Cinema de Vitória chega à 25ª edição; veja programação

Evento começa na segunda-feira (3) e segue até o dia 8
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 ago 2018 às 23:33

Publicado em 31 de Agosto de 2018 às 23:33

Nos próximos dias, os olhares dos capixabas se voltam para o maior evento de audiovisual do Estado. Começa nesta segunda, dia 3 de setembro, a 25ª edição do Festival de Cinema de Vitória, com sessões gratuitas de filmes, homenagens, atrações musicais, oficinas, lançamentos e debates sobre diferentes temas relacionados à cena audiovisual.
Ao todo, serão mais de 26 horas de exibição ao longo de seis dias de evento, que segue até o próximo sábado (8). A estimativa da organização é de que cerca de 30 mil pessoas assistam aos 89 filmes exibidos, entre ficção, documentário e animação, tanto em curta quanto em longa-metragem.
Neste ano, as atividades vão ser divididas em três espaços diferentes da Grande Vitória: o Teatro Carlos Gomes, no Centro, onde ocorrem as mostras, sessões especiais e homenagens; a Universidade Vila Velha (UVV), com oficinas na parte da manhã e no início da tarde; e o Hotel Senac Ilha do Boi, que receberá debates com os realizadores.
Mostras
A programação do festival inclui dez mostras, como as de longas e de curtas-metragens, além de espaços para exibir produções que abordem questões como diversidade sexual, negritude, cinema ambiental e produções desenvolvidas por mulheres. Este último terá na lista de participantes o documentário (Ex)posta, da diretora Ana Júlia Carvalheiro, sobre pornografia de vingança (ato de expor publicamente fotos os vídeos íntimos de terceiros sem o consentimento dos mesmos).
Com um olhar mais humano e menos técnico, o filme conta histórias de quatro mulheres que foram vítimas do crime, que levanta debates acerca de questões de gênero, sexualidade, privacidade e a objetificação dos corpos femininos.
Construímos uma composição mais poética para abordar esse tema, que é ligado a práticas éticas e de direitos humanos. Procuramos dar voz às mulheres sem vitimizá-las, construindo histórias de mulheres que estão inteiras mesmo após passar por um processo violento, explica a diretora.
Homenagens
Três ícones do cinema e das artes serão homenageados durante o evento. Nesta segunda (3), o capixaba Cláudio Tovar, renomado cenógrafo e figurinista, é quem recebe o abraço do público. Tovar interpretou recentemente os personagens Evandro, na novela Êta Mundo Bom!, e Pedro Agostini, na série O Mecanismo, da Netflix.
Já na quarta-feira (5), quem terá a carreira festejada no palco do Teatro Carlos Gomes é Neville DAlmeida, que teve a trajetória registrada no documentário Neville DAlmeida  Cronista da Beleza e do Caos, de Mario Abbade.
Principal homenageado da edição, o produtor Luiz Carlos Barreto, o Barretão, é o último prestigiado a dar o ar da graça no Carlos Gomes, na quinta-feira (6). Um dos nomes mais expressivos do Cinema Novo, Barreto dirigiu as fotografias de Vidas Secas (Nelson Pereira dos Santos, 1963) e Terra em Transe (Glauber Rocha, 1967).
A programação do festival ainda inclui atrações musicais como a dupla Chico Chico (filho de Cássia Eller) e João Mantuano, Zezé Motta, o coletivo BatuQdellas, além de Melanina MCs, Rafa Cisne, Xá da Índia e Rita Cadillac, também responsável pela apresentação do primeiro dia do evento. Os shows serão realizados no lounge anexo ao teatro.
Programação
Segunda-Feira  3 de setembro
9h  Oficina de Crítica Cinematográfica com André Dib  UVV
14h  Oficina de Realização em Cinema e Vídeo com Luiz Carlos Lacerda - UVV
14h  Oficina de Roteiro com José Roberto Torero  UVV
14h  Oficina de Animação com Otto Guerra  UVV
14h  Oficina de Atuação Cinematográfica com Anselmo Vasconcellos  UVV
14h  Oficina de Montagem com Eva Randolph  UVV
14h  Oficina de Elaboração e Gestão de Projetos Culturais com Daniel Morelo e Simone Marçal - UVV
19h - Abertura do 25º Festival de Cinema de Vitória e entrega da Homenagem Capixaba a Claudio Tovar  Teatro Carlos Gomes
19h30 - 7ª Mostra Foco Capixaba - Teatro Carlos Gomes
A Mulher do Treze (Rejane Kasting Arruda, FIC, 17, ES)
Água Viva (Bárbara Ribeiro, DOC, 13, ES) *com tradução em Libras
A hidra de Pilares (Lucas Bonini, FIC, 10, ES) *com tradução em Libras
Meninas (Ana Cristina Murta e André Erlich Lucas, FIC, 10, ES) *com legendagem descritiva
Rio das lágrimas secas (Saskia Sá, DOC, 25 ,ES) *com legendagem descritiva
21h00 - 8ª Mostra Competitiva Nacional de Longas  Teatro Carlos Gomes.
Pastor Cláudio (Beth Formaggini, DOC, 76, RJ)
22h  Chico Chico E João Mantuano - Lounge do Festival
Terça-Feira  4 de setembro
8h  Oficina de Realização em Cinema e Vídeo com Luiz Carlos Lacerda - UVV
9h  Oficina de Crítica Cinematográfica com André Dib  UVV
9h - 19º Festivalzinho de Cinema de Vitória  Teatro Carlos Gomes
Dia das Nações (Iuli Gerbase, FIC, 12, RS)
8 Patas (Fabrício Eduardo Rabachim, ANI, 2, SP)
O Menino Leão e a Menina Coruja (Renan Montenegro, FIC, 16, DF)
A Formidável Fabriqueta de Sonhos Menina Betina (Tiago Ribeiro, ANI, 7, PA)
Pobre Yurinho (João Ademir, FIC, 15, RJ)
Meu Melhor Amigo (Laly Cataguases, ANI, 14, MG)
O Espírito do Bosque (Carla Saavedra Brychy, FIC, 15, SP)
10h  Debate com os realizadores da 7ª Mostra Foco Capixaba e 8ª Mostra Competitiva Nacional de Longas  Hotel Senac Ilha do Boi
14h  Oficina de Realização em Cinema e Vídeo com Luiz Carlos Lacerda - UVV
14h  Oficina de Roteiro com José Roberto Torero  UVV
14h  Oficina de Animação com Otto Guerra  UVV
14h  Oficina de Atuação Cinematográfica com Anselmo Vasconcellos  UVV
14h  Oficina de Montagem com Eva Randolph  UVV
14h  Oficina de Elaboração e Gestão de Projetos Culturais com Daniel Morelo e Simone Marçal - UVV
14h  5ª Mostra Outros Olhares - Teatro Carlos Gomes
Se você contar (Roberta Fernandes, DOC, 29, ES)
Ainda não (Julia Leite, FIC, 21, SP)
Carne (Mariana Jaspe, FIC, 12, RJ)
De volta para o passado (Diego de Jesus, DOC, 13, ES)
Cana (Giovani Beloto, FIC, 15, SP)
16h - 7ª Mostra Corsária  Teatro Carlos Gomes
Os que se vão (Clarissa Campolina e Luiz Pretti, EXP, 23', MG)
Atalanta (Fernanda Brasileiro, 11', FIC, CE)
Boca de Loba (Bárbara Cabeça, FIC, 19', CE)
Wide awake (Rafael de Almeida, EXP, 7, GO)
A flor azul (Roger Ghil, DOC, 15, RJ/ES)
19h - 22ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas  Teatro Carlos Gomes
BR3 (Bruno Ribeiro, FIC, 23, RJ)
Tentei (Laís Melo, FIC, 15, PR)
Alma Bandida (Marco Antônio Pereira, FIC, 15, MG)
Você, morto (Raphael Araújo, FIC, 19, ES)
20h30 - 8ª Mostra Competitiva Nacional de Longas  Teatro Carlos Gomes
A Mata Negra (Rodrigo Aragão, FIC, 99, ES)
22h  Rita Cadillac - Lounge do Festival
- DJ Ursula Pussynail - Lounge do Festival
Quarta-Feira - 5 de setembro
8h  Oficina de Realização em Cinema e Vídeo com Luiz Carlos Lacerda - UVV
9h  Oficina de Crítica Cinematográfica com André Dib  UVV
10h  Debate com os realizadores da 22ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas e 8ª Mostra Competitiva Nacional de Longas  Hotel Senac Ilha do Boi
14h  Oficina de Realização em Cinema e Vídeo com Luiz Carlos Lacerda - UVV
14h  Oficina de Roteiro com José Roberto Torero  UVV
14h  Oficina de Animação com Otto Guerra  UVV
14h  Oficina de Atuação Cinematográfica com Anselmo Vasconcellos  UVV
14h  Oficina de Montagem com Eva Randolph  UVV
14h  1ª Mostra Nacional de Cinema Ambiental  Sessão Especial Petrobras  Teatro Carlos Gomes
Plantae (Guilherme Gehr, ANI, 10, RJ)
Rio das Lágrimas Secas (Saskia Sá, DOC, 25, ES)
O Sonho de Eder (Sofia Amaral, DOC, 13, SP)
Entremarés (Anna Andrade, DOC, 20, PE)
16h - 7ª Mostra Corsária  Teatro Carlos Gomes
A ilha do farol (Jo Sefarty e Mariana Kaufman, FIC, 22, RJ)
Domingo (Henrique do Carmo, EXP, 5, ES)
Materializações Luminosas (Victor Neves, DOC, 17, ES)
Os suspiros primários (Jucélio Matos, EXP, 20, PE)
Bup (Dandara de Morais, EXP, 7, PE)
19h  Homenagem aos 50 anos da Carreira de Neville DAlmeida  Teatro Carlos
Gomes
19h30 - 22ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas - Teatro Carlos Gomes
Entre pernas (Ayla de Oliveira, FIC, 20, PE)
Cravo, lírio e rosa (Maju de Paiva, RJ, 20, FIC)
Maria (Elen Linth e Riane Nascimento, DOC, 17, AM)
Braços Vazios (Daiana Rocha, FIC, 16, ES)
20h30  Sessão Especial - Homenagem aos 50 anos da Carreira de Neville DAlmeida
 Teatro Carlos Gomes
Neville DAlmeida - Cronista da Beleza e do Caos (Mario Abbade, DOC, 106, RJ)
22h - Karaokê do Festival - Lounge do Festival
Quinta-feira - 6 de setembro
8h  Oficina de Realização em Cinema e Vídeo com Luiz Carlos Lacerda - UVV
9h  Oficina de Crítica Cinematográfica com André Dib  UVV
10h  Debate com os realizadores da 22ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas  Hotel Senac Ilha do Boi
14h  Oficina de Realização em Cinema e Vídeo com Luiz Carlos Lacerda - UVV
14h  Oficina de Roteiro com José Roberto Torero  UVV
14h  Oficina de Animação com Otto Guerra  UVV
14h  Oficina de Atuação Cinematográfica com Anselmo Vasconcellos  UVV
14h  Oficina de Montagem com Eva Randolph  UVV
15h  Coletiva de Imprensa do Homenageado Nacional Luiz Carlos Barreto  Hotel Senac Ilha do Boi
16h00 - 2ª Mostra Nacional de Videoclipes - Teatro Carlos Gomes
 Manda a Benção, de Carlos Itaiguara (ES, 05, performance de Conceito Periférico) (FORA DE COMPETIÇÃO)
 Playboy entra em Choque, de Karen Valentim e Diego Cunha (ES, 05, performance de Conceito Periférico (FORA DE COMPETIÇÃO)
 A Cidade, de Artur Miranda (RJ, 04, performance de Cícero & Albatroz)
 É com Jabá, de André Wofchuk (RS, 03, performance de Tonho Crocco)
 Desencontro, de Jackson Abacatu (MG, 03, performance de Aqueles que não sabem de nada)
 La Dôtu Lado, de Eduardo Zunza (MG, 04, performance de Coladera)
 Frio, de Marina Lima (DF, 05, performance de San Lunes)
 Mistérios, de Eduardo Christofoli (RS, 04, performance de Leandro Zen)
 Samurai do Rap, de Marcos Antônio Rodrigues (ES, 03, performance de Adikto)
 Cherry Blossom, de Junior Batista (ES, 04, performance de Solveris)
 Imagem, de Artur Miranda (RJ, 04, performance de Mahmundi)
 Mulher do Fim do Mundo, de Paula Gaitán (RJ, 05, performance de Elza Soares)
 Andei Muito, de Fabrício Koltermann (RS, 5, performance de Cuscobayo)
 Teresa, de Erika Mariano (ES, 3, performance de Whatever Happened To Baby Jane)
 Seguindo o Pastor, de Fabrício Koltermann (RS, 4, performance de Extratelurianos)
17h30 - DJ Murilo Caldas - Lounge do Festival
19h - Homenagem nacional - Luiz Carlos Barreto  Teatro Carlos Gomes
19h30 - 22ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas - Teatro Carlos Gomes
Maré (Amaranta César, DOC/FIC, 22, BA)
Terra Vermelha (ou O Perigo da História Única) (Carlos Queiroz, DOC, 7, ES)
Estamos todos aqui (Chico Santos e Rafael Mellim, FIC, 19, SP)
Peripatético (Jéssica Queiroz, FIC, 15, SP)
21h - 8ª Mostra Competitiva Nacional de Longas  Teatro Carlos Gomes
A Chave do Vale Encantado (Oswaldo Montenegro, FIC, 90, RJ)
23h - 7ª Mostra Quatro Estações  Teatro Carlos Gomes
Sair do Armário (Marina Pontes, DOC, 3, SP)
Lésbica (Marina Pontes, EXP, 5, BA)
Netuno (Daniel Nolasco, FIC, 17, GO)
Azul Vazante (Júlia Alquéres, FIC, 16, SP)
Sam (Miguel Moura e Julia Souza, FIC, 8, RJ)
Inconfissões (Ana Galizia, DOC, 21, RJ)
Yomango (Alexandre Guena e Rafaela Uchôa, FIC, 12, BA)
Sexta-Feira - 7 de setembro
8h  Oficina de Realização em Cinema e Vídeo com Luiz Carlos Lacerda  Hotel Senac Ilha do Boi
10h  Debate com os realizadores da 22ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas e 8ª Mostra Competitiva Nacional de Longas  Hotel Senac Ilha do Boi
14h  3ª Mostra Mulheres no Cinema  Teatro Carlos Gomes
MC Jess (Carla Villa-Lobos, FIC, 20, RJ)
(Ex)posta (Ana Júlia Carvalheiro, DOC, 11, SP)
Fechadura (Caroline Lucena e Ana Carolina Resende, FIC, 6, DF)
Fofa (Flora Pappalardo, FIC, 14, SP)
Em busca de Lélia (Beatriz Vieirah, DOC, 15, BA)
16h30 - BatuQdellas  Lounge do Festival
18h30  Cortejo com Banda de Congo Amores da Lua e Banda de Congo Panela de
Barro  Saída da Casa Porto das Artes Plásticas em direção ao Teatro Carlos Gomes
19h - 22ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas  Teatro Carlos Gomes
Apenas o que você precisa saber sobre mim (Maria Augusta V. Nunes, FIC, 15, SC)
Da curva pra cá (João Oliveira, FIC, 19, ES)
Vaca Profana (René Guerra, FIC, 16, SP)
Esperando o sábado (Erica Sansil, DOC, 14, RJ)
20h - 8ª Mostra Competitiva Nacional de Longas  Teatro Carlos Gomes
A Cidade dos Piratas (Otto Guerra, ANI, 90, RS/SP)
22h00 - Show Zezé Motta Atendendo a Pedidos - Lounge do Festival
00h30 - Melanina Mcs - Lounge do Festival
- DJ Rafa Cisne - Lounge do Festival
Sábado - 8 de setembro
8h  Oficina de Realização em Cinema e Vídeo com Luiz Carlos Lacerda  Hotel Senac Ilha do Boi
10h  Debate com os realizadores da 22ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas e 8ª Mostra Competitiva Nacional de Longas  Hotel Senac Ilha do Boi
13h  Sessão com Audiodescrição - A Mulher do Treze (Rejane Kasting Arruda, FIC, 17, ES)
14h  3ª Mostra Cinema e Negritude - Teatro Carlos Gomes
Maria (Vinicius Campos, FIC, 12, SP)
Onde você ancora seus silêncios? (Charlene Bicalho, EXP, 3, ES)
Eu sou o super-homem (Rodrigo Batista, FIC, 19, SP)
Òpárá de òsún: quando tudo nasce (Pâmela Peregrino, ANI, 4, BA)
Algum romance transitório (Caio Casagrande, FIC, 15, RJ)
Quem perdeu o telhado em troca recebe as estrelas (Henrique Zanoni, FIC, 14, SP)
16h30  Sessão Especial  Somos Capixabas - Teatro Carlos Gomes
17h30  Lançamento de Livros  Lounge do Festival
Os Incontestáveis (Saulo Ribeiro, Editora Cousa/Patuá, 138 páginas, 2018)
Temporária ( Aline Prúcoli, Editora Cousa, 119 páginas, 2018)
O Breviário do Silêncio ( Anaximandro Amorim, Editora Cousa, 80 páginas, 2018)
Reis de Paus (Luiz Carlos Lacerda, Editora Mariposa Cartonera, 66 páginas, 2017)
Memórias das Ruínas de Creta (Bernardette Lyra, Editora a lápis, 63 páginas, 2018)
19h  8ª Mostra Competitiva Nacional de Longas  Teatro Carlos Gomes
Diante dos Meus Olhos (André Félix, DOC, 81, ES)
20h30  Exibição do Filme produzido na Oficina de Realização em Cinema e Vídeo ministrada por Luiz Carlos Lacerda  Teatro Carlos Gomes
20h45 - Sessão Especial de Encerramento  Teatro Carlos Gomes
Boca de Fogo (Luciano Pérez Fernández, DOC, 9, RJ)
Nova Iorque (Léo Tabosa, FIC, 24, PE)
21h30  Premiação e Encerramento do 25º Festival de Cinema de Vitória  Teatro Carlos Gomes
22h - Show da banda Tuyo - Lounge do Festival
00h - Show do Xá da Índia - Lounge do Festival
- DJ Jesus Dread - Lounge do Festival

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Adolescente foge com viatura da PM durante abordagem em Aracruz
Imagem de destaque
7 receitas práticas com frango para a Páscoa
Imagem de destaque
Homem morre após confronto com a PM em Viana

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados