Festival de Cinema de Vitória chega à 25ª edição; veja programação

Nos próximos dias, os olhares dos capixabas se voltam para o maior evento de audiovisual do Estado. Começa nesta segunda, dia 3 de setembro, a 25ª edição do Festival de Cinema de Vitória, com sessões gratuitas de filmes, homenagens, atrações musicais, oficinas, lançamentos e debates sobre diferentes temas relacionados à cena audiovisual.

Ao todo, serão mais de 26 horas de exibição ao longo de seis dias de evento, que segue até o próximo sábado (8). A estimativa da organização é de que cerca de 30 mil pessoas assistam aos 89 filmes exibidos, entre ficção, documentário e animação, tanto em curta quanto em longa-metragem.

Neste ano, as atividades vão ser divididas em três espaços diferentes da Grande Vitória: o Teatro Carlos Gomes, no Centro, onde ocorrem as mostras, sessões especiais e homenagens; a Universidade Vila Velha (UVV), com oficinas na parte da manhã e no início da tarde; e o Hotel Senac Ilha do Boi, que receberá debates com os realizadores.

Mostras

A programação do festival inclui dez mostras, como as de longas e de curtas-metragens, além de espaços para exibir produções que abordem questões como diversidade sexual, negritude, cinema ambiental e produções desenvolvidas por mulheres. Este último terá na lista de participantes o documentário (Ex)posta, da diretora Ana Júlia Carvalheiro, sobre pornografia de vingança (ato de expor publicamente fotos os vídeos íntimos de terceiros sem o consentimento dos mesmos).

Com um olhar mais humano e menos técnico, o filme conta histórias de quatro mulheres que foram vítimas do crime, que levanta debates acerca de questões de gênero, sexualidade, privacidade e a objetificação dos corpos femininos.

Construímos uma composição mais poética para abordar esse tema, que é ligado a práticas éticas e de direitos humanos. Procuramos dar voz às mulheres sem vitimizá-las, construindo histórias de mulheres que estão inteiras mesmo após passar por um processo violento, explica a diretora.

Homenagens

Três ícones do cinema e das artes serão homenageados durante o evento. Nesta segunda (3), o capixaba Cláudio Tovar, renomado cenógrafo e figurinista, é quem recebe o abraço do público. Tovar interpretou recentemente os personagens Evandro, na novela Êta Mundo Bom!, e Pedro Agostini, na série O Mecanismo, da Netflix.

Já na quarta-feira (5), quem terá a carreira festejada no palco do Teatro Carlos Gomes é Neville DAlmeida, que teve a trajetória registrada no documentário Neville DAlmeida  Cronista da Beleza e do Caos, de Mario Abbade.

Principal homenageado da edição, o produtor Luiz Carlos Barreto, o Barretão, é o último prestigiado a dar o ar da graça no Carlos Gomes, na quinta-feira (6). Um dos nomes mais expressivos do Cinema Novo, Barreto dirigiu as fotografias de Vidas Secas (Nelson Pereira dos Santos, 1963) e Terra em Transe (Glauber Rocha, 1967).

A programação do festival ainda inclui atrações musicais como a dupla Chico Chico (filho de Cássia Eller) e João Mantuano, Zezé Motta, o coletivo BatuQdellas, além de Melanina MCs, Rafa Cisne, Xá da Índia e Rita Cadillac, também responsável pela apresentação do primeiro dia do evento. Os shows serão realizados no lounge anexo ao teatro.

Programação

Segunda-Feira  3 de setembro

9h  Oficina de Crítica Cinematográfica com André Dib  UVV

14h  Oficina de Realização em Cinema e Vídeo com Luiz Carlos Lacerda - UVV

14h  Oficina de Roteiro com José Roberto Torero  UVV

14h  Oficina de Animação com Otto Guerra  UVV

14h  Oficina de Atuação Cinematográfica com Anselmo Vasconcellos  UVV

14h  Oficina de Montagem com Eva Randolph  UVV

14h  Oficina de Elaboração e Gestão de Projetos Culturais com Daniel Morelo e Simone Marçal - UVV

19h - Abertura do 25º Festival de Cinema de Vitória e entrega da Homenagem Capixaba a Claudio Tovar  Teatro Carlos Gomes

19h30 - 7ª Mostra Foco Capixaba - Teatro Carlos Gomes

A Mulher do Treze (Rejane Kasting Arruda, FIC, 17, ES)

Água Viva (Bárbara Ribeiro, DOC, 13, ES) *com tradução em Libras

A hidra de Pilares (Lucas Bonini, FIC, 10, ES) *com tradução em Libras

Meninas (Ana Cristina Murta e André Erlich Lucas, FIC, 10, ES) *com legendagem descritiva

Rio das lágrimas secas (Saskia Sá, DOC, 25 ,ES) *com legendagem descritiva

21h00 - 8ª Mostra Competitiva Nacional de Longas  Teatro Carlos Gomes.

Pastor Cláudio (Beth Formaggini, DOC, 76, RJ)

22h  Chico Chico E João Mantuano - Lounge do Festival

Terça-Feira  4 de setembro

8h  Oficina de Realização em Cinema e Vídeo com Luiz Carlos Lacerda - UVV

9h  Oficina de Crítica Cinematográfica com André Dib  UVV

9h - 19º Festivalzinho de Cinema de Vitória  Teatro Carlos Gomes

Dia das Nações (Iuli Gerbase, FIC, 12, RS)

8 Patas (Fabrício Eduardo Rabachim, ANI, 2, SP)

O Menino Leão e a Menina Coruja (Renan Montenegro, FIC, 16, DF)

A Formidável Fabriqueta de Sonhos Menina Betina (Tiago Ribeiro, ANI, 7, PA)

Pobre Yurinho (João Ademir, FIC, 15, RJ)

Meu Melhor Amigo (Laly Cataguases, ANI, 14, MG)

O Espírito do Bosque (Carla Saavedra Brychy, FIC, 15, SP)

10h  Debate com os realizadores da 7ª Mostra Foco Capixaba e 8ª Mostra Competitiva Nacional de Longas  Hotel Senac Ilha do Boi

14h  Oficina de Realização em Cinema e Vídeo com Luiz Carlos Lacerda - UVV

14h  Oficina de Roteiro com José Roberto Torero  UVV

14h  Oficina de Animação com Otto Guerra  UVV

14h  Oficina de Atuação Cinematográfica com Anselmo Vasconcellos  UVV

14h  Oficina de Montagem com Eva Randolph  UVV

14h  Oficina de Elaboração e Gestão de Projetos Culturais com Daniel Morelo e Simone Marçal - UVV

14h  5ª Mostra Outros Olhares - Teatro Carlos Gomes

Se você contar (Roberta Fernandes, DOC, 29, ES)

Ainda não (Julia Leite, FIC, 21, SP)

Carne (Mariana Jaspe, FIC, 12, RJ)

De volta para o passado (Diego de Jesus, DOC, 13, ES)

Cana (Giovani Beloto, FIC, 15, SP)

16h - 7ª Mostra Corsária  Teatro Carlos Gomes

Os que se vão (Clarissa Campolina e Luiz Pretti, EXP, 23', MG)

Atalanta (Fernanda Brasileiro, 11', FIC, CE)

Boca de Loba (Bárbara Cabeça, FIC, 19', CE)

Wide awake (Rafael de Almeida, EXP, 7, GO)

A flor azul (Roger Ghil, DOC, 15, RJ/ES)

19h - 22ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas  Teatro Carlos Gomes

BR3 (Bruno Ribeiro, FIC, 23, RJ)

Tentei (Laís Melo, FIC, 15, PR)

Alma Bandida (Marco Antônio Pereira, FIC, 15, MG)

Você, morto (Raphael Araújo, FIC, 19, ES)

20h30 - 8ª Mostra Competitiva Nacional de Longas  Teatro Carlos Gomes

A Mata Negra (Rodrigo Aragão, FIC, 99, ES)

22h  Rita Cadillac - Lounge do Festival

- DJ Ursula Pussynail - Lounge do Festival

Quarta-Feira - 5 de setembro

8h  Oficina de Realização em Cinema e Vídeo com Luiz Carlos Lacerda - UVV

9h  Oficina de Crítica Cinematográfica com André Dib  UVV

10h  Debate com os realizadores da 22ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas e 8ª Mostra Competitiva Nacional de Longas  Hotel Senac Ilha do Boi

14h  Oficina de Realização em Cinema e Vídeo com Luiz Carlos Lacerda - UVV

14h  Oficina de Roteiro com José Roberto Torero  UVV

14h  Oficina de Animação com Otto Guerra  UVV

14h  Oficina de Atuação Cinematográfica com Anselmo Vasconcellos  UVV

14h  Oficina de Montagem com Eva Randolph  UVV

14h  1ª Mostra Nacional de Cinema Ambiental  Sessão Especial Petrobras  Teatro Carlos Gomes

Plantae (Guilherme Gehr, ANI, 10, RJ)

Rio das Lágrimas Secas (Saskia Sá, DOC, 25, ES)

O Sonho de Eder (Sofia Amaral, DOC, 13, SP)

Entremarés (Anna Andrade, DOC, 20, PE)

16h - 7ª Mostra Corsária  Teatro Carlos Gomes

A ilha do farol (Jo Sefarty e Mariana Kaufman, FIC, 22, RJ)

Domingo (Henrique do Carmo, EXP, 5, ES)

Materializações Luminosas (Victor Neves, DOC, 17, ES)

Os suspiros primários (Jucélio Matos, EXP, 20, PE)

Bup (Dandara de Morais, EXP, 7, PE)

19h  Homenagem aos 50 anos da Carreira de Neville DAlmeida  Teatro Carlos

Gomes

19h30 - 22ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas - Teatro Carlos Gomes

Entre pernas (Ayla de Oliveira, FIC, 20, PE)

Cravo, lírio e rosa (Maju de Paiva, RJ, 20, FIC)

Maria (Elen Linth e Riane Nascimento, DOC, 17, AM)

Braços Vazios (Daiana Rocha, FIC, 16, ES)

20h30  Sessão Especial - Homenagem aos 50 anos da Carreira de Neville DAlmeida

 Teatro Carlos Gomes

Neville DAlmeida - Cronista da Beleza e do Caos (Mario Abbade, DOC, 106, RJ)

22h - Karaokê do Festival - Lounge do Festival

Quinta-feira - 6 de setembro

8h  Oficina de Realização em Cinema e Vídeo com Luiz Carlos Lacerda - UVV

9h  Oficina de Crítica Cinematográfica com André Dib  UVV

10h  Debate com os realizadores da 22ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas  Hotel Senac Ilha do Boi

14h  Oficina de Realização em Cinema e Vídeo com Luiz Carlos Lacerda - UVV

14h  Oficina de Roteiro com José Roberto Torero  UVV

14h  Oficina de Animação com Otto Guerra  UVV

14h  Oficina de Atuação Cinematográfica com Anselmo Vasconcellos  UVV

14h  Oficina de Montagem com Eva Randolph  UVV

15h  Coletiva de Imprensa do Homenageado Nacional Luiz Carlos Barreto  Hotel Senac Ilha do Boi

16h00 - 2ª Mostra Nacional de Videoclipes - Teatro Carlos Gomes

 Manda a Benção, de Carlos Itaiguara (ES, 05, performance de Conceito Periférico) (FORA DE COMPETIÇÃO)

 Playboy entra em Choque, de Karen Valentim e Diego Cunha (ES, 05, performance de Conceito Periférico (FORA DE COMPETIÇÃO)

 A Cidade, de Artur Miranda (RJ, 04, performance de Cícero & Albatroz)

 É com Jabá, de André Wofchuk (RS, 03, performance de Tonho Crocco)

 Desencontro, de Jackson Abacatu (MG, 03, performance de Aqueles que não sabem de nada)

 La Dôtu Lado, de Eduardo Zunza (MG, 04, performance de Coladera)

 Frio, de Marina Lima (DF, 05, performance de San Lunes)

 Mistérios, de Eduardo Christofoli (RS, 04, performance de Leandro Zen)

 Samurai do Rap, de Marcos Antônio Rodrigues (ES, 03, performance de Adikto)

 Cherry Blossom, de Junior Batista (ES, 04, performance de Solveris)

 Imagem, de Artur Miranda (RJ, 04, performance de Mahmundi)

 Mulher do Fim do Mundo, de Paula Gaitán (RJ, 05, performance de Elza Soares)

 Andei Muito, de Fabrício Koltermann (RS, 5, performance de Cuscobayo)

 Teresa, de Erika Mariano (ES, 3, performance de Whatever Happened To Baby Jane)

 Seguindo o Pastor, de Fabrício Koltermann (RS, 4, performance de Extratelurianos)

17h30 - DJ Murilo Caldas - Lounge do Festival

19h - Homenagem nacional - Luiz Carlos Barreto  Teatro Carlos Gomes

19h30 - 22ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas - Teatro Carlos Gomes

Maré (Amaranta César, DOC/FIC, 22, BA)

Terra Vermelha (ou O Perigo da História Única) (Carlos Queiroz, DOC, 7, ES)

Estamos todos aqui (Chico Santos e Rafael Mellim, FIC, 19, SP)

Peripatético (Jéssica Queiroz, FIC, 15, SP)

21h - 8ª Mostra Competitiva Nacional de Longas  Teatro Carlos Gomes

A Chave do Vale Encantado (Oswaldo Montenegro, FIC, 90, RJ)

23h - 7ª Mostra Quatro Estações  Teatro Carlos Gomes

Sair do Armário (Marina Pontes, DOC, 3, SP)

Lésbica (Marina Pontes, EXP, 5, BA)

Netuno (Daniel Nolasco, FIC, 17, GO)

Azul Vazante (Júlia Alquéres, FIC, 16, SP)

Sam (Miguel Moura e Julia Souza, FIC, 8, RJ)

Inconfissões (Ana Galizia, DOC, 21, RJ)

Yomango (Alexandre Guena e Rafaela Uchôa, FIC, 12, BA)

Sexta-Feira - 7 de setembro

8h  Oficina de Realização em Cinema e Vídeo com Luiz Carlos Lacerda  Hotel Senac Ilha do Boi

10h  Debate com os realizadores da 22ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas e 8ª Mostra Competitiva Nacional de Longas  Hotel Senac Ilha do Boi

14h  3ª Mostra Mulheres no Cinema  Teatro Carlos Gomes

MC Jess (Carla Villa-Lobos, FIC, 20, RJ)

(Ex)posta (Ana Júlia Carvalheiro, DOC, 11, SP)

Fechadura (Caroline Lucena e Ana Carolina Resende, FIC, 6, DF)

Fofa (Flora Pappalardo, FIC, 14, SP)

Em busca de Lélia (Beatriz Vieirah, DOC, 15, BA)

16h30 - BatuQdellas  Lounge do Festival

18h30  Cortejo com Banda de Congo Amores da Lua e Banda de Congo Panela de

Barro  Saída da Casa Porto das Artes Plásticas em direção ao Teatro Carlos Gomes

19h - 22ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas  Teatro Carlos Gomes

Apenas o que você precisa saber sobre mim (Maria Augusta V. Nunes, FIC, 15, SC)

Da curva pra cá (João Oliveira, FIC, 19, ES)

Vaca Profana (René Guerra, FIC, 16, SP)

Esperando o sábado (Erica Sansil, DOC, 14, RJ)

20h - 8ª Mostra Competitiva Nacional de Longas  Teatro Carlos Gomes

A Cidade dos Piratas (Otto Guerra, ANI, 90, RS/SP)

22h00 - Show Zezé Motta Atendendo a Pedidos - Lounge do Festival

00h30 - Melanina Mcs - Lounge do Festival

- DJ Rafa Cisne - Lounge do Festival

Sábado - 8 de setembro

8h  Oficina de Realização em Cinema e Vídeo com Luiz Carlos Lacerda  Hotel Senac Ilha do Boi

10h  Debate com os realizadores da 22ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas e 8ª Mostra Competitiva Nacional de Longas  Hotel Senac Ilha do Boi

13h  Sessão com Audiodescrição - A Mulher do Treze (Rejane Kasting Arruda, FIC, 17, ES)

14h  3ª Mostra Cinema e Negritude - Teatro Carlos Gomes

Maria (Vinicius Campos, FIC, 12, SP)

Onde você ancora seus silêncios? (Charlene Bicalho, EXP, 3, ES)

Eu sou o super-homem (Rodrigo Batista, FIC, 19, SP)

Òpárá de òsún: quando tudo nasce (Pâmela Peregrino, ANI, 4, BA)

Algum romance transitório (Caio Casagrande, FIC, 15, RJ)

Quem perdeu o telhado em troca recebe as estrelas (Henrique Zanoni, FIC, 14, SP)

16h30  Sessão Especial  Somos Capixabas - Teatro Carlos Gomes

17h30  Lançamento de Livros  Lounge do Festival

Os Incontestáveis (Saulo Ribeiro, Editora Cousa/Patuá, 138 páginas, 2018)

Temporária ( Aline Prúcoli, Editora Cousa, 119 páginas, 2018)

O Breviário do Silêncio ( Anaximandro Amorim, Editora Cousa, 80 páginas, 2018)

Reis de Paus (Luiz Carlos Lacerda, Editora Mariposa Cartonera, 66 páginas, 2017)

Memórias das Ruínas de Creta (Bernardette Lyra, Editora a lápis, 63 páginas, 2018)

19h  8ª Mostra Competitiva Nacional de Longas  Teatro Carlos Gomes

Diante dos Meus Olhos (André Félix, DOC, 81, ES)

20h30  Exibição do Filme produzido na Oficina de Realização em Cinema e Vídeo ministrada por Luiz Carlos Lacerda  Teatro Carlos Gomes

20h45 - Sessão Especial de Encerramento  Teatro Carlos Gomes

Boca de Fogo (Luciano Pérez Fernández, DOC, 9, RJ)

Nova Iorque (Léo Tabosa, FIC, 24, PE)

21h30  Premiação e Encerramento do 25º Festival de Cinema de Vitória  Teatro Carlos Gomes

22h - Show da banda Tuyo - Lounge do Festival

00h - Show do Xá da Índia - Lounge do Festival