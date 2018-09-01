Festival de Cinema de Vitória chega à 25ª edição; veja programação

Nos próximos dias, os olhares dos capixabas se voltam para o maior evento de audiovisual do Estado. Começa nesta segunda, dia 3 de setembro, a 25ª edição do Festival de Cinema de Vitória, com sessões gratuitas de filmes, homenagens, atrações musicais, oficinas, lançamentos e debates sobre diferentes temas relacionados à cena audiovisual.
Ao todo, serão mais de 26 horas de exibição ao longo de seis dias de evento, que segue até o próximo sábado (8). A estimativa da organização é de que cerca de 30 mil pessoas assistam aos 89 filmes exibidos, entre ficção, documentário e animação, tanto em curta quanto em longa-metragem.
Neste ano, as atividades vão ser divididas em três espaços diferentes da Grande Vitória: o Teatro Carlos Gomes, no Centro, onde ocorrem as mostras, sessões especiais e homenagens; a Universidade Vila Velha (UVV), com oficinas na parte da manhã e no início da tarde; e o Hotel Senac Ilha do Boi, que receberá debates com os realizadores.
Mostras
A programação do festival inclui dez mostras, como as de longas e de curtas-metragens, além de espaços para exibir produções que abordem questões como diversidade sexual, negritude, cinema ambiental e produções desenvolvidas por mulheres. Este último terá na lista de participantes o documentário (Ex)posta, da diretora Ana Júlia Carvalheiro, sobre pornografia de vingança (ato de expor publicamente fotos os vídeos íntimos de terceiros sem o consentimento dos mesmos).
Com um olhar mais humano e menos técnico, o filme conta histórias de quatro mulheres que foram vítimas do crime, que levanta debates acerca de questões de gênero, sexualidade, privacidade e a objetificação dos corpos femininos.
Construímos uma composição mais poética para abordar esse tema, que é ligado a práticas éticas e de direitos humanos. Procuramos dar voz às mulheres sem vitimizá-las, construindo histórias de mulheres que estão inteiras mesmo após passar por um processo violento, explica a diretora.
Homenagens
Três ícones do cinema e das artes serão homenageados durante o evento. Nesta segunda (3), o capixaba Cláudio Tovar, renomado cenógrafo e figurinista, é quem recebe o abraço do público. Tovar interpretou recentemente os personagens Evandro, na novela Êta Mundo Bom!, e Pedro Agostini, na série O Mecanismo, da Netflix.
Já na quarta-feira (5), quem terá a carreira festejada no palco do Teatro Carlos Gomes é Neville DAlmeida, que teve a trajetória registrada no documentário Neville DAlmeida Cronista da Beleza e do Caos, de Mario Abbade.
Principal homenageado da edição, o produtor Luiz Carlos Barreto, o Barretão, é o último prestigiado a dar o ar da graça no Carlos Gomes, na quinta-feira (6). Um dos nomes mais expressivos do Cinema Novo, Barreto dirigiu as fotografias de Vidas Secas (Nelson Pereira dos Santos, 1963) e Terra em Transe (Glauber Rocha, 1967).
A programação do festival ainda inclui atrações musicais como a dupla Chico Chico (filho de Cássia Eller) e João Mantuano, Zezé Motta, o coletivo BatuQdellas, além de Melanina MCs, Rafa Cisne, Xá da Índia e Rita Cadillac, também responsável pela apresentação do primeiro dia do evento. Os shows serão realizados no lounge anexo ao teatro.
Programação
Segunda-Feira 3 de setembro
9h Oficina de Crítica Cinematográfica com André Dib UVV
14h Oficina de Realização em Cinema e Vídeo com Luiz Carlos Lacerda - UVV
14h Oficina de Roteiro com José Roberto Torero UVV
14h Oficina de Animação com Otto Guerra UVV
14h Oficina de Atuação Cinematográfica com Anselmo Vasconcellos UVV
14h Oficina de Montagem com Eva Randolph UVV
14h Oficina de Elaboração e Gestão de Projetos Culturais com Daniel Morelo e Simone Marçal - UVV
19h - Abertura do 25º Festival de Cinema de Vitória e entrega da Homenagem Capixaba a Claudio Tovar Teatro Carlos Gomes
19h30 - 7ª Mostra Foco Capixaba - Teatro Carlos Gomes
A Mulher do Treze (Rejane Kasting Arruda, FIC, 17, ES)
Água Viva (Bárbara Ribeiro, DOC, 13, ES) *com tradução em Libras
A hidra de Pilares (Lucas Bonini, FIC, 10, ES) *com tradução em Libras
Meninas (Ana Cristina Murta e André Erlich Lucas, FIC, 10, ES) *com legendagem descritiva
Rio das lágrimas secas (Saskia Sá, DOC, 25 ,ES) *com legendagem descritiva
21h00 - 8ª Mostra Competitiva Nacional de Longas Teatro Carlos Gomes.
Pastor Cláudio (Beth Formaggini, DOC, 76, RJ)
22h Chico Chico E João Mantuano - Lounge do Festival
Terça-Feira 4 de setembro
8h Oficina de Realização em Cinema e Vídeo com Luiz Carlos Lacerda - UVV
9h Oficina de Crítica Cinematográfica com André Dib UVV
9h - 19º Festivalzinho de Cinema de Vitória Teatro Carlos Gomes
Dia das Nações (Iuli Gerbase, FIC, 12, RS)
8 Patas (Fabrício Eduardo Rabachim, ANI, 2, SP)
O Menino Leão e a Menina Coruja (Renan Montenegro, FIC, 16, DF)
A Formidável Fabriqueta de Sonhos Menina Betina (Tiago Ribeiro, ANI, 7, PA)
Pobre Yurinho (João Ademir, FIC, 15, RJ)
Meu Melhor Amigo (Laly Cataguases, ANI, 14, MG)
O Espírito do Bosque (Carla Saavedra Brychy, FIC, 15, SP)
10h Debate com os realizadores da 7ª Mostra Foco Capixaba e 8ª Mostra Competitiva Nacional de Longas Hotel Senac Ilha do Boi
14h Oficina de Realização em Cinema e Vídeo com Luiz Carlos Lacerda - UVV
14h Oficina de Roteiro com José Roberto Torero UVV
14h Oficina de Animação com Otto Guerra UVV
14h Oficina de Atuação Cinematográfica com Anselmo Vasconcellos UVV
14h Oficina de Montagem com Eva Randolph UVV
14h Oficina de Elaboração e Gestão de Projetos Culturais com Daniel Morelo e Simone Marçal - UVV
14h 5ª Mostra Outros Olhares - Teatro Carlos Gomes
Se você contar (Roberta Fernandes, DOC, 29, ES)
Ainda não (Julia Leite, FIC, 21, SP)
Carne (Mariana Jaspe, FIC, 12, RJ)
De volta para o passado (Diego de Jesus, DOC, 13, ES)
Cana (Giovani Beloto, FIC, 15, SP)
16h - 7ª Mostra Corsária Teatro Carlos Gomes
Os que se vão (Clarissa Campolina e Luiz Pretti, EXP, 23', MG)
Atalanta (Fernanda Brasileiro, 11', FIC, CE)
Boca de Loba (Bárbara Cabeça, FIC, 19', CE)
Wide awake (Rafael de Almeida, EXP, 7, GO)
A flor azul (Roger Ghil, DOC, 15, RJ/ES)
19h - 22ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas Teatro Carlos Gomes
BR3 (Bruno Ribeiro, FIC, 23, RJ)
Tentei (Laís Melo, FIC, 15, PR)
Alma Bandida (Marco Antônio Pereira, FIC, 15, MG)
Você, morto (Raphael Araújo, FIC, 19, ES)
20h30 - 8ª Mostra Competitiva Nacional de Longas Teatro Carlos Gomes
A Mata Negra (Rodrigo Aragão, FIC, 99, ES)
22h Rita Cadillac - Lounge do Festival
- DJ Ursula Pussynail - Lounge do Festival
Quarta-Feira - 5 de setembro
8h Oficina de Realização em Cinema e Vídeo com Luiz Carlos Lacerda - UVV
9h Oficina de Crítica Cinematográfica com André Dib UVV
10h Debate com os realizadores da 22ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas e 8ª Mostra Competitiva Nacional de Longas Hotel Senac Ilha do Boi
14h Oficina de Realização em Cinema e Vídeo com Luiz Carlos Lacerda - UVV
14h Oficina de Roteiro com José Roberto Torero UVV
14h Oficina de Animação com Otto Guerra UVV
14h Oficina de Atuação Cinematográfica com Anselmo Vasconcellos UVV
14h Oficina de Montagem com Eva Randolph UVV
14h 1ª Mostra Nacional de Cinema Ambiental Sessão Especial Petrobras Teatro Carlos Gomes
Plantae (Guilherme Gehr, ANI, 10, RJ)
Rio das Lágrimas Secas (Saskia Sá, DOC, 25, ES)
O Sonho de Eder (Sofia Amaral, DOC, 13, SP)
Entremarés (Anna Andrade, DOC, 20, PE)
16h - 7ª Mostra Corsária Teatro Carlos Gomes
A ilha do farol (Jo Sefarty e Mariana Kaufman, FIC, 22, RJ)
Domingo (Henrique do Carmo, EXP, 5, ES)
Materializações Luminosas (Victor Neves, DOC, 17, ES)
Os suspiros primários (Jucélio Matos, EXP, 20, PE)
Bup (Dandara de Morais, EXP, 7, PE)
19h Homenagem aos 50 anos da Carreira de Neville DAlmeida Teatro Carlos
Gomes
19h30 - 22ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas - Teatro Carlos Gomes
Entre pernas (Ayla de Oliveira, FIC, 20, PE)
Cravo, lírio e rosa (Maju de Paiva, RJ, 20, FIC)
Maria (Elen Linth e Riane Nascimento, DOC, 17, AM)
Braços Vazios (Daiana Rocha, FIC, 16, ES)
20h30 Sessão Especial - Homenagem aos 50 anos da Carreira de Neville DAlmeida
Teatro Carlos Gomes
Neville DAlmeida - Cronista da Beleza e do Caos (Mario Abbade, DOC, 106, RJ)
22h - Karaokê do Festival - Lounge do Festival
Quinta-feira - 6 de setembro
8h Oficina de Realização em Cinema e Vídeo com Luiz Carlos Lacerda - UVV
9h Oficina de Crítica Cinematográfica com André Dib UVV
10h Debate com os realizadores da 22ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas Hotel Senac Ilha do Boi
14h Oficina de Realização em Cinema e Vídeo com Luiz Carlos Lacerda - UVV
14h Oficina de Roteiro com José Roberto Torero UVV
14h Oficina de Animação com Otto Guerra UVV
14h Oficina de Atuação Cinematográfica com Anselmo Vasconcellos UVV
14h Oficina de Montagem com Eva Randolph UVV
15h Coletiva de Imprensa do Homenageado Nacional Luiz Carlos Barreto Hotel Senac Ilha do Boi
16h00 - 2ª Mostra Nacional de Videoclipes - Teatro Carlos Gomes
Manda a Benção, de Carlos Itaiguara (ES, 05, performance de Conceito Periférico) (FORA DE COMPETIÇÃO)
Playboy entra em Choque, de Karen Valentim e Diego Cunha (ES, 05, performance de Conceito Periférico (FORA DE COMPETIÇÃO)
A Cidade, de Artur Miranda (RJ, 04, performance de Cícero & Albatroz)
É com Jabá, de André Wofchuk (RS, 03, performance de Tonho Crocco)
Desencontro, de Jackson Abacatu (MG, 03, performance de Aqueles que não sabem de nada)
La Dôtu Lado, de Eduardo Zunza (MG, 04, performance de Coladera)
Frio, de Marina Lima (DF, 05, performance de San Lunes)
Mistérios, de Eduardo Christofoli (RS, 04, performance de Leandro Zen)
Samurai do Rap, de Marcos Antônio Rodrigues (ES, 03, performance de Adikto)
Cherry Blossom, de Junior Batista (ES, 04, performance de Solveris)
Imagem, de Artur Miranda (RJ, 04, performance de Mahmundi)
Mulher do Fim do Mundo, de Paula Gaitán (RJ, 05, performance de Elza Soares)
Andei Muito, de Fabrício Koltermann (RS, 5, performance de Cuscobayo)
Teresa, de Erika Mariano (ES, 3, performance de Whatever Happened To Baby Jane)
Seguindo o Pastor, de Fabrício Koltermann (RS, 4, performance de Extratelurianos)
17h30 - DJ Murilo Caldas - Lounge do Festival
19h - Homenagem nacional - Luiz Carlos Barreto Teatro Carlos Gomes
19h30 - 22ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas - Teatro Carlos Gomes
Maré (Amaranta César, DOC/FIC, 22, BA)
Terra Vermelha (ou O Perigo da História Única) (Carlos Queiroz, DOC, 7, ES)
Estamos todos aqui (Chico Santos e Rafael Mellim, FIC, 19, SP)
Peripatético (Jéssica Queiroz, FIC, 15, SP)
21h - 8ª Mostra Competitiva Nacional de Longas Teatro Carlos Gomes
A Chave do Vale Encantado (Oswaldo Montenegro, FIC, 90, RJ)
23h - 7ª Mostra Quatro Estações Teatro Carlos Gomes
Sair do Armário (Marina Pontes, DOC, 3, SP)
Lésbica (Marina Pontes, EXP, 5, BA)
Netuno (Daniel Nolasco, FIC, 17, GO)
Azul Vazante (Júlia Alquéres, FIC, 16, SP)
Sam (Miguel Moura e Julia Souza, FIC, 8, RJ)
Inconfissões (Ana Galizia, DOC, 21, RJ)
Yomango (Alexandre Guena e Rafaela Uchôa, FIC, 12, BA)
Sexta-Feira - 7 de setembro
8h Oficina de Realização em Cinema e Vídeo com Luiz Carlos Lacerda Hotel Senac Ilha do Boi
10h Debate com os realizadores da 22ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas e 8ª Mostra Competitiva Nacional de Longas Hotel Senac Ilha do Boi
14h 3ª Mostra Mulheres no Cinema Teatro Carlos Gomes
MC Jess (Carla Villa-Lobos, FIC, 20, RJ)
(Ex)posta (Ana Júlia Carvalheiro, DOC, 11, SP)
Fechadura (Caroline Lucena e Ana Carolina Resende, FIC, 6, DF)
Fofa (Flora Pappalardo, FIC, 14, SP)
Em busca de Lélia (Beatriz Vieirah, DOC, 15, BA)
16h30 - BatuQdellas Lounge do Festival
18h30 Cortejo com Banda de Congo Amores da Lua e Banda de Congo Panela de
Barro Saída da Casa Porto das Artes Plásticas em direção ao Teatro Carlos Gomes
19h - 22ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas Teatro Carlos Gomes
Apenas o que você precisa saber sobre mim (Maria Augusta V. Nunes, FIC, 15, SC)
Da curva pra cá (João Oliveira, FIC, 19, ES)
Vaca Profana (René Guerra, FIC, 16, SP)
Esperando o sábado (Erica Sansil, DOC, 14, RJ)
20h - 8ª Mostra Competitiva Nacional de Longas Teatro Carlos Gomes
A Cidade dos Piratas (Otto Guerra, ANI, 90, RS/SP)
22h00 - Show Zezé Motta Atendendo a Pedidos - Lounge do Festival
00h30 - Melanina Mcs - Lounge do Festival
- DJ Rafa Cisne - Lounge do Festival
Sábado - 8 de setembro
8h Oficina de Realização em Cinema e Vídeo com Luiz Carlos Lacerda Hotel Senac Ilha do Boi
10h Debate com os realizadores da 22ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas e 8ª Mostra Competitiva Nacional de Longas Hotel Senac Ilha do Boi
13h Sessão com Audiodescrição - A Mulher do Treze (Rejane Kasting Arruda, FIC, 17, ES)
14h 3ª Mostra Cinema e Negritude - Teatro Carlos Gomes
Maria (Vinicius Campos, FIC, 12, SP)
Onde você ancora seus silêncios? (Charlene Bicalho, EXP, 3, ES)
Eu sou o super-homem (Rodrigo Batista, FIC, 19, SP)
Òpárá de òsún: quando tudo nasce (Pâmela Peregrino, ANI, 4, BA)
Algum romance transitório (Caio Casagrande, FIC, 15, RJ)
Quem perdeu o telhado em troca recebe as estrelas (Henrique Zanoni, FIC, 14, SP)
16h30 Sessão Especial Somos Capixabas - Teatro Carlos Gomes
17h30 Lançamento de Livros Lounge do Festival
Os Incontestáveis (Saulo Ribeiro, Editora Cousa/Patuá, 138 páginas, 2018)
Temporária ( Aline Prúcoli, Editora Cousa, 119 páginas, 2018)
O Breviário do Silêncio ( Anaximandro Amorim, Editora Cousa, 80 páginas, 2018)
Reis de Paus (Luiz Carlos Lacerda, Editora Mariposa Cartonera, 66 páginas, 2017)
Memórias das Ruínas de Creta (Bernardette Lyra, Editora a lápis, 63 páginas, 2018)
19h 8ª Mostra Competitiva Nacional de Longas Teatro Carlos Gomes
Diante dos Meus Olhos (André Félix, DOC, 81, ES)
20h30 Exibição do Filme produzido na Oficina de Realização em Cinema e Vídeo ministrada por Luiz Carlos Lacerda Teatro Carlos Gomes
20h45 - Sessão Especial de Encerramento Teatro Carlos Gomes
Boca de Fogo (Luciano Pérez Fernández, DOC, 9, RJ)
Nova Iorque (Léo Tabosa, FIC, 24, PE)
21h30 Premiação e Encerramento do 25º Festival de Cinema de Vitória Teatro Carlos Gomes
22h - Show da banda Tuyo - Lounge do Festival
00h - Show do Xá da Índia - Lounge do Festival
- DJ Jesus Dread - Lounge do Festival