Festival de Cinema de Vitória abre inscrições para sua 25ª edição

Festival de Cinema de Vitória no Teatro Carlos Gomes Crédito: Divulgação | Claudio Postay

O Festival de Cinema de Vitória abre as inscrições para sua 25ª edição nesta segunda-feira (26). Podem ser inscritos filmes de todo o Brasil nos formatos de curta e longa-metragem nos diversos gêneros (ficção, documentário, animação, experimental, videoclipe etc).

Para a sua 25ª edição, serão aceitos filmes finalizados em 2017 ou 2018 que tenham sido captados, originalmente, em qualquer tipo de suporte (película, digital etc), porém serão exibidas apenas as produções que possuam cópia formato DCP sem KDM (DCP aberto), MP4 ou MOV H264. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 20 de maio exclusivamente através do site www.festivaldevitoria.com.br

Ao todo, na cerimônia de encerramento do Festival, serão anunciadas as obras contempladas com o Troféu Vitória em cerca de 20 categorias, além de possíveis menções honrosas. A escolha dos filmes premiados serão feitas por júris formados por profissionais com reconhecida inserção e carreira na área audiovisual. O evento será realizado de 03 a 08 de setembro deste ano, em Vitória, e, além das mostras competitivas, contará com lançamentos, debates, oficinas e homenagens.

Mostras diversas

O 25º Festival de Cinema de Vitória contará com diferentes mostras: 8ª Mostra Competitiva Nacional de Longas, 22ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas, a 7ª Mostra Corsária, a 7ª Mostra Foco Capixaba, a 8ª Mostra Quatro Estações, a 5ª Mostra de Filmes de Animação, o 19º Festivalzinho de Cinema, a 3ª Mostra Mulheres no Cinema, a 3ª Mostra Cinema e Negritude, o 2ª Mostra Nacional de Videoclipes.

Completam a programação do 25º FCV o lançamento de longas-metragens nacionais e as aguardadas homenagens a personalidades do Cinema Nacional e do Cinema Capixaba. A direção geral do Festival é de Lucia Caus.

Serviço:

Inscrições para o 25º Festival de Cinema de Vitória

De 26 de março a 20 de maio de 2018 pelo site www.festivaldevitoria.com.br