Festival de cinema de Muqui divulga filmes selecionados

A sétima edição do Festival de TV e Cinema do Interior do Espírito Santo (Fecin) acontece em Muqui entre os dias 14 e 16 de novembro. Para este ano, em que o tema é "Memória da Cor", foram selecionadas 35 obras audiovisuais, entre longas e curtas-metragens, e séries para a internet e televisão. A programação do evento também inclui um curso, três seminários e um worskshop voltados para a formação audiovisual.

Festival de TV e Cinema do Interior em Muqui Crédito: Fecin/Divulgação

Para competir, os filmes serão exibidos nas Mostras Nacional e Espírito Santo, além da Mostra Capixaba de Webséries e Séries de TV, e concorrem ao troféu "Catraca", tradicional premiação do Fecin. Além das obras a serem exibidas nas mostras, outros filmes convidados também integram a programação sem competir, como a ficção "Os Incontestáveis", de Alexandre Serafini (ES, 2018) e o documentário "Bando de Teatro Olodum", de Lázaro Ramos e Thiago Gomes (BA, 2018). A seleção deste ano foi realizada sob a coordenação dos moradores de Muqui Cláudia Puget e Ériton Berçaco, e com a participação da artista Monica Nitz e do cineasta Ricardo Sá.

NOVIDADE

Desta vez, o evento também traz como novidade a realização de atividades de formação audiovisual, com profissionais de todo o País, e abre inscrições para o público interessado em aprender mais sobre este mercado, com os temas: "Cinema como Negócio", com André Blak; "Roteiro de Séries de TV e Novas Narrativas", com Lilian Fontes Moreira; "Roteiro e Produção de Conteúdo LGBT", com Viv Schiller; "Criando Conteúdo Audiovisual para WEB", com Bruno Heitor; e "Fontes de financiamento ao audiovisual", com André Blak.

O festival também irá promover a inclusão dos estudantes do Ensino Médio com oficinas de experimentações audiovisuais e, para as crianças que estudam na rede pública de ensino de Muqui, haverá sessões especiais com filmes infantis de animação do Instituto Marlin Azul.

Além das mostras de filmes, optamos por incluir na programação do festival ações com foco na formação audiovisual. Entendemos que este é um mercado em constante crescimento no país e no mundo, e acreditamos que fomentar a produção é também um papel dos festivais de cinema, não só exibindo o produto final, como também estimulando a criação, a partir do compartilhamento dessas práticas Leo Alves, representante da Caju Produções

www.fecin.com.br/formacao As atividades de formação têm valores a partir de R$ 80 e as inscrições são feitas por meio de formulário no site

FILMES SELECIONADOS

- MOSTRA CURTA ESPÍRITO SANTO

A Flor Azul, de Roger Ghil (Doc, 14'18", 2018)

Ádito, Renata Ferraz e Rubiane Maia (Fic, 14'54", 2017)

Campo, de Caio Fabricius (Videoarte, 3 min, 2018)

Corpo-Paisagem, de Antonio Carlos Queiroz Filho (Videoarte, 4', 2018)

Catrina, de Marcelo N. Reis (Fic, 11'41", 2016)

Luiz, Paixão Pelo Jazz, de Eurico Scaramussa (Doc, 25', 2018)

Onde você ancora seus silêncios?, de ChArlene Bicalho (Experimental, 3'17", 2017)

Rio das Lágrimas Secas, de Sáskia Sá (Doc, 25', 2018)

Terra Vermelha (ou "o perigo da história única"), de Antonio Carlos Queiroz Filho, (Doc, 6', 2018)

Tríptico, de Lobo Pasolini, (Videoarte, 4'34", 2017)

- MOSTRA CAPIXABA WEB E TV

Categoria TV Espírito Santo

Habitação Social, de André Manfrim [Episódio 09 André Carloni, Serra ES] (Doc, 26', ES, 2018)

Intermundos, de Mariana Preti (Fic, 18'31", ES, 2017)

Categoria Web Diversidade Espírito Santo

Corpo Flor, de Izah Candido & Wanderson Viana, [Episódio 01] (Doc, 11', ES, 2018)

Dona Miúda, de Elda Maria dos Santos, [Episódio 03, Quilombo Linharinho] (Doc, 5'40", ES, 2017)

- MOSTRA CURTA NACIONAL

A Festa dos Encantados, de Masanori Ohashy, (Ani, 13', Brasília, 2016) - Leg Descritiva, Libras, Audiodescrição (AD)

A Mesa no Deserto, de Diego Scarparo, (Fic,15', ES, 2017)

A retirada para um coração bruto, de Marco Antônio Pereira, (Fic, 14', MG, 2017)

A Mulher do Treze, de Rejane Arruda, (Fic,16', ES, 2018)

A Formidável Fabriqueta de Sonhos, de Tiago Ribeiro, (Ani, 7'36", RS, 2017)

Casca de Baobab, de Mariana Luiza, (Fic,11'34", RJ, 2017) - Leg Descritiva

CorpoStyleDanceMachine, de Ulisses Arthur, (Doc, 7', BA, 2017) - Leg Libras

Lipe, Vovô e o Monstro, Felippe Steffens e Carlos Mateus, (Ani, 8'48", Porto Alegre, 2016)

Minha mãe, minha filha, de Alexandre Estevanato, (Fic, 15', SP, 2018)

Mocinho e Bandido, Guto Bozzetti, (Fic,14'/ Porto Alegre, 2018) - Leg descritiva, Leg audiodescritiva (AD), Legenda em libras

O Malabarista, de Iuri Moreno, (Fic, 10'55", Goiânia, 2018) - Leg descritiva, Leg audiodescritiva (AD)

Tá tudo bem, vó, Luiza Quental, (Doc, 14'58", RJ, 2018)

Um jardim singular, Monica Klemz, (Doc, 15'19", RJ, 2017)

Vidas Cinzas, de Leonardo Martinelli, (Doc, 15', RJ, 2017)

Você Conhece Derréis?, de Veruza Guedes, (Doc, 10', PB, 2017)

- MOSTRA LONGA-METRAGEM CONVIDADO

Os Incontestáveis, de Alexandre Serafini, (Fic, 83 min, ES, 2018)

Bando de Teatro Olodum, de Lázaro Ramos e Thiago Gomes, (Doc, 106 min, BA, 2018)

- MOSTRA "FM - FREQUÊNCIA MULHER"

Teresa, videoclipe com direção de Erika Mariano, ES, 2'35", 2017

Ceca, videoclipe com direção de Suellen Vasconcelos e Tati Franklin, ES, 4'35", 2017

Pão de Rosas, curta metragem de Daniela Camila, (Fic, ES, 2018)

Abelha Rainha [pré-estréia], curta metragem de Thayla Fernandes (Fic, ES, 2018)

SERVIÇO

7º Fecin - Memória da Cor

Quando: de 14 a 16 de novembro, em Muqui