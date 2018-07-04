Festival de cerveja entra em clima de festa junina em Vila Velha

Para a galera que ainda está no clima de festa junina, tem mais evento por aí. Agora com um plus, dentro de um festival de cerveja. Assim, canjica, quentão, pilsen, weissbier, quadrilhas e comidas típicas estarão reunidos num só local, a área externa e na praça de alimentação do Boulevard Shopping, em Vila Velha.
De quinta (5) a domingo (8) e do dia 12 a 15 deste mês, o local receberá o Arráia Beer, uma versão junina do tradicional Degusta Beer. Estão confirmadas 14 cervejarias renomadas do cenário nacional e as tradicionais barraquinhas com comidas e quitutes para toda a família e é claro, muito tira-gosto e lanches, serão oito tendas de alimentação e nove de cervejas.
A decoração será outro show à parte inspirada nas grandes festividades nordestinas. Lógico que música não irá faltar. Serão 10 bandas, 7 quadrilhas, 2 Trios de forró e um arraiá Pet.
Ainda em comemoração ao mês junino, o shopping fará uma edição do Experiências Gastronômicas especial com receitas típicas. No dia 05, a chef Livia Vicentini vai ensinar: Pé de Moleque, Pé de Moça e Amendoim Doce e no dia 13, a chef Evelize Fraga ensina: Cupcake de Amendoim com recheio de brigadeiro de paçoca e Pipoca Gourmet de leite ninho com nutella. As aulas são gratuitas e limitadas, é necessário se inscrever no SAC do Boulevard.
SERVIÇO:
I Arráia Beer
Quando: 05 a 08 e 12 a 15 de julho de 2018.
Horários: quintas e sextas, das 17h às 24h. Sábados e domingos, das 15h às 24h
Onde: Boulevard Shopping Vila Velha, ao lado do Jockey Club em Itaparica.
Entrada: Gratuita
Pratos: R$10 a R$60
Bebidas: R$4 a R$30
Bandas área externa:
Quinta (5) - Versão Pirata (20h)
Sexta (6) - Duets (21h)
Sábado (7) - Trio Clandestino (19h); Sheep & Parafina (22h)
Domingo (8) - Trio Mafuá (19h)
12/07 Trio Arrumadinho (20h)
13/07 - Cláudio Bocca (21h)
14/07 - Trio Havengar (19h) e Dona Fran (22h)
15/07 - Forró Raiz (19h)
Quadrilha no Arraiá Beer Boulevard
Onde: Praça de Alimentação do Boulevard Shopping Vila Velha
Quadrilhas:
06/07 20h Arrastapé
07/07 21h30 Gonzagão
08/07 18h Gabiraba Gabshow
08/07 20h Junina é Babado
13/07 21h Estrela
14/07 - 21h Paixão Junina
15/07 19h Amor Caipira
14/07 15h - Aurraiá PET (Entrada A)
Música ao Vivo na Praça de Alimentação
07/07 19h30 Trio Bacurau
14/07 19h30 Trio Bota pra Roer
Arraiá Experiências Gastronômicas Junino
05/07 19h30 Chef Livia Vicentini
Receitas: Pé de Moleque, Pé de Moça e Amendoim Doce.
13/07 19h30 Chef Evelize Fraga
Receitas: Cupcake de Amendoim com recheio de brigadeiro de paçoca e Pipoca Gourmet de leite ninho com nutella.