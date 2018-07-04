Festival de cerveja entra em clima de festa junina em Vila Velha

Festival Degusta Beer, no estacionamento do Boulevard Shopping Vila Velha Crédito: Facebook/Degusta Beer

Para a galera que ainda está no clima de festa junina, tem mais evento por aí. Agora com um plus, dentro de um festival de cerveja. Assim, canjica, quentão, pilsen, weissbier, quadrilhas e comidas típicas estarão reunidos num só local, a área externa e na praça de alimentação do Boulevard Shopping, em Vila Velha.

De quinta (5) a domingo (8) e do dia 12 a 15 deste mês, o local receberá o Arráia Beer, uma versão junina do tradicional Degusta Beer. Estão confirmadas 14 cervejarias renomadas do cenário nacional e as tradicionais barraquinhas com comidas e quitutes para toda a família e é claro, muito tira-gosto e lanches, serão oito tendas de alimentação e nove de cervejas.

A decoração será outro show à parte inspirada nas grandes festividades nordestinas. Lógico que música não irá faltar. Serão 10 bandas, 7 quadrilhas, 2 Trios de forró e um arraiá Pet.

Ainda em comemoração ao mês junino, o shopping fará uma edição do Experiências Gastronômicas especial com receitas típicas. No dia 05, a chef Livia Vicentini vai ensinar: Pé de Moleque, Pé de Moça e Amendoim Doce e no dia 13, a chef Evelize Fraga ensina: Cupcake de Amendoim com recheio de brigadeiro de paçoca e Pipoca Gourmet de leite ninho com nutella. As aulas são gratuitas e limitadas, é necessário se inscrever no SAC do Boulevard.

SERVIÇO:

I Arráia Beer

Quando: 05 a 08 e 12 a 15 de julho de 2018.

Horários: quintas e sextas, das 17h às 24h. Sábados e domingos, das 15h às 24h

Onde: Boulevard Shopping Vila Velha, ao lado do Jockey Club em Itaparica.

Entrada: Gratuita

Pratos: R$10 a R$60

Bebidas: R$4 a R$30

Bandas área externa:

Quinta (5) - Versão Pirata (20h)

Sexta (6) - Duets (21h)

Sábado (7) - Trio Clandestino (19h); Sheep & Parafina (22h)

Domingo (8) - Trio Mafuá (19h)

12/07  Trio Arrumadinho (20h)

13/07 - Cláudio Bocca (21h)

14/07 - Trio Havengar (19h) e Dona Fran (22h)

15/07 - Forró Raiz (19h)

Quadrilha no Arraiá Beer Boulevard

Onde: Praça de Alimentação do Boulevard Shopping Vila Velha

Quadrilhas:

06/07  20h  Arrastapé

07/07  21h30  Gonzagão

08/07  18h  Gabiraba Gabshow

08/07  20h  Junina é Babado

13/07  21h  Estrela

14/07 - 21h  Paixão Junina

15/07  19h  Amor Caipira

14/07  15h - Aurraiá PET (Entrada A)

Música ao Vivo na Praça de Alimentação

07/07  19h30  Trio Bacurau

14/07  19h30  Trio Bota pra Roer

Arraiá Experiências Gastronômicas Junino

05/07  19h30  Chef Livia Vicentini

Receitas: Pé de Moleque, Pé de Moça e Amendoim Doce.

13/07  19h30  Chef Evelize Fraga