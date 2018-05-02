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Inédito

Festival de Cannes terá linha telefônica para denunciar assédio sexual

A organização uniu forças com o governo francês pela primeira vez em 71 anos para proteger as mulheres durante o festival anual

Publicado em 02 de Maio de 2018 às 11:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 mai 2018 às 11:59
. Crédito: GloboNews
O Festival de Cannes deste ano vai entrar na luta contra o assédio sexual. O evento, que começa no próximo dia 8 de maio, terá uma linha telefônica para que vítimas ou testemunhas possam denunciar agressores.
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A organização uniu forças com o governo francês pela primeira vez em 71 anos para proteger as mulheres durante o festival anual. A linha telefônica foi criada em consequência dos movimentos #MeToo e Time's Up, resultados das acusações contra o produtor de cinema Harvey Weinstein. Atualmente, ele é investigado por mais de 60 acusações de assédio sexual, e alguns casos teriam ocorrido em Cannes.

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