Festival de Cannes se reencontra com o público; Spike Lee será presidente

Abraços e beijos estarão proibidos por causa da pandemia e, a cada 48 horas, os participantes serão submetidos a testes de Covid-19, mas, a partir desta terça (6), o Festival de Cannes vira a página do evento online do ano passado e volta a ser presencial.

O brilho da montée des marches inaugural está assegurado. Em sua 74.ª edição, Cannes estende o tapete vermelho para abrigar o sempre polêmico e não raro brilhante diretor Leos Carax e seu par central, Marion Cotillard e Adam Driver, para a apresentação do musical "Annette".

Cena do filme "Annette", longa que abre o Festival de Cannes de 2021 Crédito: Festival de Cannes

Dois anos após a premiação de "Bacurau", Kleber Mendonça Filho volta a vestir a tênue de soirée - obrigatória no tapete vermelho -, agora como integrante do júri presidido pelo sempre ousado Spike Lee, primeiro negro a exercer a função.

Karim Aïnouz participa da seleção oficial com a sessão especial de "O Marinheiro das Montanhas", o documentário sobre seu pai argelino que virou, segundo o autor disse em entrevista à reportagem, uma carta de amor à sua mãe. Dos 24 longas que disputam a Palma de Ouro, apenas quatro são dirigidos por mulheres, entre elas duas francesas, Catherine Corsini e Mia Hansen-Love.

Responsável pela seleção, Thierry Frémaux reconhece que ainda é pouco, mas informa que, no processo de escolha, sempre que a dúvida fosse entre dois filmes e um deles assinado por mulher, a preferência era desse. Minoria na disputa pelo prêmio maior, as mulheres são maioria no júri - cinco entre nove, incluindo a atriz Maggie Gyllenhaal. Dois vencedores da Palma voltam à competição - o italiano Nanni Moretti, com "Ter Piani", e o tailandês Apichatpong Weerasethakul, com um filme ambientado na Colômbia dos anos 1970/80, "Memory", sobre as lutas das revolucionárias Farc com grupos paramilitares.

Cena do filme "Ter Piani", do italiano Nanni Moretti Crédito: Festival de Cannes

Apesar dos cuidados especiais para manter a crise sanitária sob controle na Croisette, Thierry Frémaux promete que "a organização e a essência serão de uma edição normal". A tal normalidade manifesta-se na seleção. Cannes sempre teve seus favoritos, que são presenças frequentes na Croisette.

Este ano estão de volta o holandês Paul Verhoeven, com "Benedetta", sobre as pulsões sexuais de uma freira do século 15; o iraniano Asghar Farhadi com "Um Herói", thriller psicológico que ele rodou em seu país de origem; o francês François Ozon (esse bate ponto no festival), com "Tout C'Est Bien Passé", sobre uma filha que ajuda o pai a morrer.

O tema da morte, talvez por causa da pandemia, reaparece em "O Joelho de Ahed", do israelense Nadav Lapid, sobre um cineasta que enfrenta o vazio provocado pela morte de sua mãe.

TALENTO

Duas conhecidas atrizes, a inglesa Tilda Swinton e a francesa Léa Seydoux, estão em dois filmes, cada, da competição. Tilda, no Apichatpong e em "A Crônica Francesa", de Wes Anderson, rodado no Sul da França. Léa em "A História de Minha Esposa", da húngara Ildikó Enyedi, premiada em Berlim por "Corpo e Alma", e em "França", de Bruno Dumont, como jornalista que enfrenta as sequelas de um grave acidente.

Cena do filme "A Crônica Francesa", de Wes Anderson Crédito: Disney

Para permanecer com as atrizes, Céline Sciamma, que tanto sucesso fez com "Retrato de Uma Jovem em Chamas", há dois anos, retorna com "Les Olympiades", de Jacques Audiard - outro premiado com a Palma, por "Deephan" -, que se passa agora num bairro multiétnico de Paris. Um ator, o também diretor Sean Penn, concorre com "Flag Day", sobre a vida dupla de um chefe de família norte-americano.

Quem viu "Asako I e II", com certeza aguarda com ansiedade o novo longa do japonês Ryusuke Hamaguchi. "Drive My Car" baseia-se em Haruki Murakami. E o que dizer do russo Kirill Serebrennikov? Após "Verão, de 2018", sobre o rock na URSS em processo de transformação dos anos 1980, ele conta, em "Febre de Petrov", a vida, entre sonho e realidade, de um quadrinista na Rússia pós-soviética. O processo de criação num mundo hostil também anima o marroquino Nabil Ayouch, que, com "Haut e Fort", retrata a cena de hip-hop em seu país. Atrações não faltarão, e a maior de todas é o retorno à forma presencial.

O Brasil participa da mostra Quinzena dos Realizadores com "Medusa", de Anita Rocha da Silveira, que já foi premiada no Festival do Rio com "Mate-me, Por Favor". O mito grego é incorporado a uma história que busca refletir sobre a opressão das mulheres na atual onda de conservadorismo que assola o Brasil (e o mundo).