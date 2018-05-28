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Festivais culturais são adiados devido à greve dos caminhoneiros

Eventos culturais também estão sendo afetados pela greve dos caminhoneiros

Publicado em 28 de Maio de 2018 às 13:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mai 2018 às 13:27
Caminhoneiros ganham apoio de ciclistas, motociclistas e fazem missa em Viana Crédito: Vitor Jubini
A edição 2018 do Cine PE, mostra de cinema no Recife, foi adiada "diante das circunstâncias adversas que afligem o país neste momento", segundo uma nota divulgada ontem, 27. O evento estava marcado para ocorrer entre 29 de maio e 4 de junho. Uma nova data será anunciada na segunda-feira, 28. Ingressos e convites já adquiridos continuarão valendo para as novas datas, segundo a produção.
A 34.ª Feira Internacional do Livro de Brasília de Brasília foi adiada em uma semana, e agora será realizada de 8 a 17 de junho, no mesmo local, o Pátio Brasil Shopping. Segundo um comunicado, vários livreiros disseram que não conseguiriam fazer com que os livros chegassem em Brasília em tempo por causa da falta de combustíveis e da dificuldade de locomoção. "Fomos obrigados a fazer a mudança para garantir que o evento mantenha o brilho e não corra riscos desnecessários", avaliou o presidente da Câmara do Livro do DF, Ivan Valério.
A Campus Party Brasília também adiou sua realização. O evento que reúne experiência tecnológica e cultura geek foi remarcado para ocorrer entre os dias 27/6 e 1/7. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

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