Festas para comemorar o Saint Patrick's Day pelo Espírito Santo

Todo dia 17 de março é um dia de celebração para os irlandeses. Neste dia, eles comemoram o Saint Patrick's Day, o dia de São Patrício, santo padroeiro do país. Segundo as lendas, o santo teria levado o cristianismo para a ilha no século V e ensinado sobre a Santíssima Trindade utilizando um trevo de três folhas, sendo assim a origem do símbolo irlandês.
A tradição de comemorar o Saint Patricks Day é irlandesa. Mas isso se espalhou pelo mundo inteiro e o Espírito Santo terá vários lugares celebrando a tradição. Confira a programação abaixo de festas que acontecem no Estado nesta sexta (16) e sábado (17).
ST. Patrick's DAY
Atrações: Show com a banda MMZ e Adriano Faquini (tributo à Led Zeppelin).
Quando: sexta (16), às 22h.
Onde: Stone Pub. Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória.
Quanto: R$ 10 (para quem for com alguma peça de roupa verde ou levar caneca); R$ 15 (lista/ até 23h); R$ 20 (após 23h ou sem nome na lista).
Informações: (27) 3019-8178 ou https://www.grupoantimofo.com.br/.
St. Patrick's Friday
Atrações: Edésio Fabbri.
Quando: sexta (16), às 17h.
Onde: Mestre-Cervejeiro.com (Vitória). Av. Rio Branco, 1726, Praia do Canto, Vitória.
Quanto: couvert voluntário.
Informações: (27) 3315-8908.
St Patrick Week
Atrações: Raphael Morais (sexta) e Luiz Magnago (sábado).
Quando: sexta (16) e sábado (17), às 20h.
Onde: Emporium Mr Art. Rua José Pena Medina, 216, Loja 16, Praia da Costa, Vila Velha.
Quanto: R$ 10.
Informações: (27) 3534-7415.
Saint Patrick' Day 2018
Atrações: Show com a banda Hey!
Quando: sábado (17), às 15h.
Onde: Botekim Sem Nome. R. Archilau Vivacqua, 26, Castelo.
Quanto: Entrada gratuita. Camisa à venda por R$ 30, que dá desconto no chope.
Informações: (27) 3019-8178 ou https://www.grupoantimofo.com.br/.
St. Patrick's Day - Centro de Vitória #VaiQueGama
Atrações: No Grappino RangoBar, banda MMZ; na Casa de Bamba, Sassarico Samba Club; no Doca 183, The Gas Station.
Quando: sábado (17), às 19h.
Onde: Bares da rua Gama Rosa. Rua Gama Rosa, Centro, Vitória.
Quanto: R$ 20 (pulseira que dá direito a entrada nos três bares).
St. Patrick´s Day no Garagem
Atrações: Barba Negra, Usados & Seminovos e uRock.
Quando: sábado (17), às 22h.
Onde: Garagem Vitória. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 85, Praia do Canto, Vitória.
Quanto: R$ 15 (lista até 23h30); R$ 20 (até 23h30); R$ 25 (após 23h30).
Informações: (27) 99850-3469.
St. Patrick's Day do Liverpub
Atrações: Over Jam (cover de Pearl Jam).
Quando: sábado (17), às 22h.
Onde: Liverpub Vitória. Rua Joaquim Lírio, 820, Praia do Canto, Vitória.
Quanto: R$ 35 (até 0h); R$ 40 (após 0h).
Informações: (27) 99944-1204.
St Patrick's Day em Montanha
Atrações: Banda D'Luar.
Quando: sábado (17), às 17h.
Onde: Na Fazenda. Rua José Caboclo, 555, Lagedo, Montanha.
Quanto: R$ 25.
Informações: (27) 99777-8597 ou https://pag.ae/bgvZgnY.
St. Patrick's Day no Victoria Pub
Atrações: Santria, Mustang 66 e Lizzard (cover de Thin Lizzy).
Quando: sábado (17), às 18h.
Onde: Victoria Pub. Rua Judith Leão Castelo Ribeiro, 445, Jardim Camburi, Vitória.
Quanto: R$ 15.
Informações: (27) 99751-2970.
St. Patrick's Day Na Beer Factory
Atrações: Spocks.
Quando: sábado (17), às 16h.
Onde: Beer Factory Tap Bar. Avenida Ranulpho Santos Barbosa, 777, Jardim Camburi, Vitória.
Quanto: couvert voluntário.
St. Patrick's Day na Casa do Cervejeiro
Atrações: Lu Nogueira e Gutto Gouvêa.
Quando: sábado (17), às 13h.
Onde: Casa do Cervejeiro, Hortomercado. R. Licínio dos Santos Conte, 51, Enseada do Suá, Vitória.
Informações: (27) 3315-5891.
Saint Patrick's GAY
Quando: sábado (17), às 22h.
Onde: Fluente. Av Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória.
Quanto: R$ 25 (primeiro lote/ somente online); R$ 30 (na porta).
Informações: (27) 3311-5216 ou https://www.feshow.com.br/e/st-patricks-gay-fluente_489.