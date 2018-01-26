Festas no interior e shows movimentam o sábado. Confira a agenda

O sábado tem baladas para todos os gostos. Sertanejo, rock, pagode, axé estão entre os ritmos que vão bombar. Entre os destaques estão o show de Durval Lelys, em Guarapari, e a volta do bloco Esculhambação, em Vila Velha, a Sommerfest, em Domingos Martins, e a Festa do Tomate, em Venda Nova do Imigrante. Confira a agenda.

ESPECIAL

Vem, vem pra cá dançar

André Frateschi e Gabriel Valim. Às 21h30. Praia do Morro (altura do Marlin), Guarapari. Aberto ao público.

André Frateschi canta em show gratuito, em Guarapari Crédito: Reprodução/Globo Play

Volta do Esculhambação

O Esculhambação, bloco de carnaval mais consagrado de Vila Velha está de volta. Com Flavia Mendonça, Bateria da MUG e SambAdm. Às 16h, naÁrea de Eventos Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha. Ingressos: R$ 60 (meia/ 1º lote), R$ 120 (inteira/ 1º lote).

SHOW

Durval Lelys

O baiano leva o "Baile Real" a Guarapari. Abertura de SambAdm e André Lellis, como convidado. Às 22h, noMultiplace Mais. Rua Iriri, Meaípe, Guarapari. Ingressos: 4º lote Front Stage  R$ 90 (meia); 3º lote Camarote 2  R$ 130 (meia); 1º lote Mesa Prata (4 pessoas)  R$ 600. Informações: (27) 3417-0031.

Durval Lelys é atração no Multiplace Mais Crédito: Saulo Kainuma

FESTIVAL

Mar da Música

O último final de semana do projeto "Mar da Música" recebe Zé Maria Redux, Elem Nara, Los Noronha, Adikto e Fusion Dub. Às 18h, na Praia de Camburi. Av. Dante Micheline (altura de Jardim da Penha), Vitória. Aberto ao público.

AUDIOVISUAL

24º Festival de Cinema de Vitória Itinerante em Guriri

Com o filme Como nossos Pais, de Laís Bodanzky. Às 19h. Av. Oceano Atlântico, Guriri, São Mateus.

BALADA

Fluente

Wave com Zemaria DJSET. Às 15h. Party In The USA. Às 21h. Entrada: R$ 15 (lista até 18h); R$ 20 (até 21h); R$ 25 ( no site ); R$ 30. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Informações: (27) 3311-5216.

Bolt

Festa R$ 1,99. Às 23h. Entrada: R$ 1,99 (antecipado); R$ 10 (até 1h); R$ 20. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Informações: (27) 3311-5216.

Stone Pub

Cover Night (The Beatles x The Doors). Às 22h. Entrada: R$ 15 (lista até 23h); R$ 20. Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 3019-8178.

Correria Music Bar

Brothers Metal Fest. Com shows das bandas StinKupuS, Evictus, StillDeath e Mystery. Às 17h. Entrada gratuita. Metallica Day Summer 2018. Show com a banda Letal. Às 22h. Entrada gratuita. Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Informações: (27) 98116-3325.

Liverpub

Show com a Banda 13. Às 22h. Entrada: R$ 20 (até às 23h); R$ 25. Rua Joaquim Lírio, 820, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 99944-1204.

Wanted Pub

Noite do Chapéu com Ivan & Matheus e João Paulo e Gabriel. Às 21h. Entrada: R$ 15 (até 23h); R$ 25 (até 0h); R$ 40. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 3207-6561.

Vitrine Music Bar

Vitrine Classic: Banda 027. Às 20h30. Couvert: gratuito (até 21h); R$ 10 (dependendo da lotação da casa); R$ 30. Rua José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Informações: (27) 3534-9790.

Thale Beach Club

Felguk + Zerb. Ingressos: R$ 70 (meia/ pista/ 2º lote), R$ 140 (inteira/ pista/ 2º lote). Av. Beira Mar, nº 15, Enseada Azul, Guarapari. Informações: (27) 3272-0125.

Burlesqueria

Festa Tu Gosta, Não Gosta?. Às 23h. Entrada: gratuito (para os 20 primeiros confirmados no evento); R$ 5 (até 1h); R$ 9,99. Escadaria do Rosário, Centro, Vitória. Informações: (27) 98127-4687.

Galpão

Festa Apaga a luz e toma. Às 23h. Entrada: gratuita (para os 50 primeiros), R$ 15. Av. Fernando Ferrari, 3357, Goiabeiras, Vitória. Informações: (27) 99788-0017.

FESTA

Grito de Carnaval das Antigas

Baile de carnaval com marchinhas e show da banda FortSom. Às 22h. Clube Arci. Praça Assis Chateaubriand, s/n, Ibes, Vila Velha. Ingressos: R$ 20 (antecipado/ promocional); R$ 80 (mesa/ 4 entradas). Informações: (27) 3229-2352.

Neon Sensation

Jean du PCB, DJ Tainá Felipe, DJ Guga no Beat, DJ Lukinhas e DJ Napa. Matinê (de 12 a 17 anos). Move Music. Av. Adalberto Simão Nader, 387, Mata da Praia, Vitória. Entrada: de R$ 30 (1º lote/ pista) a R$ 80 (1º lote/ Camarote Diamond com boné). Informações: (31) 98606-0200.

Sommerfest

Apresentações com grupos de dança folclórica do estado e de música folclórica alemã. A partir das 8h. Centro de Domingos Martins. Aberto ao público. Informações: (27) 3268-1166.

32ª Festa do Tomate

Sunset com Filipe Fantin (16h), Munhoz & Mariano (19h), Jads & Jadson (22h). Centro de Eventos Tomatão, Alto Caxixe, Venda Nova do Imigrante. Ingressos: R$ 50 (sábado/ 2º lote/ meia).

A dupla Munhoz e Mariano é um dos destaques da Festa do Tomate, em Venda Nova Crédito: Divulgação/Arnaldo Muniz

MÚSICA AO VIVO

Ana Diene e Fabiano Amorim

Pop rock. Às 21h. Mãe Joana Botequim. Av. Judite Leão Castelo Ribeiro, 510, Jardim Camburi, Vitória. Couvert: R$ 9.

Raimundo Machado Trio

Samba de raiz e choro. Às 20h. Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 99663-2104.

Edigar Gusmão

Rock. Às 20h30. Emporium Mr. Art. Rua José Pena Medina, 216, Praia da Costa, Vila Velha. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 3534-7415.

DanBoys

Rock. Às 22h. Ensaio Botequim. Rua Joaquim Lírio, 778, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 99904-5360.

Jeito de Ser

Pagode. Às 22h. Bar 40 Graus. Rua Joaquim Lírio, 811, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 8. Informações: (27) 99904-5360.

Vinicius Tavares e Jura Fernandes

Música nordestina. Às 20h30. Jalapeño Cocina y Cultura. Av. Francisco Generoso da Fonseca, 355, Jardim da Penha, Vitória. Couvert: R$ 7. Informações: (27) 3029-4743.

TEATRO

Uma Viagem no Tempo