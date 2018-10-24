Festa solidária terá música de Mariana Coelho e Big Bat Blues Band

A banda Big Bat Blues Band e a cantora Mariana Coelho, semifinalista do programa The Voice Brasil em 2017, comandam a música do Espírito Rosa, evento beneficente que rola neste sábado, 3 de novembro, em Vitória. O evento teria sido realizado na semana passada, mas acabou adiado por conta das fortes chuvas. Além dos shows, a festa terá churrascada com carnes nobres. Toda a renda arrecadada será revertida para a Associação Feminina de Prevenção e Combate ao Câncer (Afecc), como parte das ações do Outubro Rosa.

Em ascensão, Mariana assinou recentemente contrato com a gravadora Midas Music, do produtor musical Rick Bonadio. A jovem já tem duas músicas de trabalho, Alguém e Tranquila, lançadas neste ano. Além dos singles próprios, a cantora promete um repertório bastante eclético para o show de sábado.

No show canto de tudo um pouco, músicas americanas, brasileiras, tem um pouco de reggae, músicas minhas de trabalho, os hits atuais, jazz, rock pra animar a galera, enumera a capixaba.

Mariana Coelho Crédito: Reprodução/Instagram @marianacoelho_

Para a cantora, a apresentação terá um fator especial: ajudar quem precisa. Inclusive esse mês recebi vários convites para fazer eventos com objetivo de ajudar e foi muito bom, porque eu acho que a gente sempre tem que olhar para a causa. Para mim, fazer show é uma maravilha de qualquer jeito e ajudando as outras pessoas, é muito mais importante, afirma.

MAIS MÚSICA

Outra atração é a banda veterana Big Bat Blues Band. Segundo o vocalista Eugênio Goulart, o grupo vai priorizar as músicas do terceiro álbum, #3. Canções do segundo disco também devem entrar no repertório, como Condition of Living, composta pelo vocalista. O show terá ainda exemplares dos clássicos do gênero, os chamados standards blues.

A Banda Big Bat Blues Band ganhou o passaporte para a final na categoria Original Band Crédito: CIRO TRIGO / Divulgação

Vai ser um som mais intimista. A gente pede para as pessoas que já conhecem a banda, que cantem com a gente e participem do show. Como vai ser um show mais acústico, temos a possibilidade de a galera interagir e cantar junto, afirma.

Eugênio também destaca a importância de participar de um evento integrante da campanha Outubro Rosa. Eu acho prazeroso, muito válido a gente participar. Colaborar para essa causa é algo que eu acho muito legal, avalia. Quem for ao evento, também poderá comprar o terceiro disco da banda, que acabou de passar por uma reedição de 500 cópias.

SERVIÇO

ESPÍRITO ROSA

Shows com Big Bat Blues Band e Mariana Coelho

Quando: sábado (3), das 12h às 18h.

Onde: Vitória Harley Davidson, Rua Humberto Martins de Paula, 30, loja 1, Enseada do Suá, Vitória.

Ingressos: R$ 100 (crianças de até 8 anos não pagam; crianças de 9 a 11 anos pagam meia). À venda na loja e no site www.superticket.com.br.