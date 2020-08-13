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Cultura

Festa das Ciatas resiste à pandemia e inicia versão on-line nesta quinta

Evento destaca o trabalho e o valor da mulher negra, além da cultura do samba, por meio de lives no Instagram
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 ago 2020 às 10:48

Publicado em 13 de Agosto de 2020 às 10:48

Após receber quase mil pessoas em 2019, a segunda edição da Festa das Ciatas acontece em fomato on-line Crédito: Marilene Pereira/Divulgação
Encontro que já se tornou tradição no Centro de Vitória, A Festa das Ciatas, organizado pelo grupo Coletivo Afoxé, resiste, inclusive à pandemia do novo coronavírus.  Em sua segunda edição, o encontro será realizado em formato on-line, com início marcado para esta quinta-feira (13), às 17h, com lives transmitidas pelo Instagram
Na edição passada, cerca de mil pessoas compareceram ao evento na Praça Costa Pereira, que misturou culinária e artesanato ao tradicional universo do samba. 
Marilene Pereira, uma das responsáveis pela festa, afirmou que organizar um encontro totalmente on-line foi um grande desafio. "Vamos ter que enfrentar a concorrência das lives. Se você não é um artista famoso, dificilmente consegue chamar a atenção do internauta para a sua causa", lamenta, dizendo que o samba tem dificuldades em se encaixar nesse universo virtual.  
"O samba precisa de um espaço, de aconchego. De qualquer forma, o encontro manteve o seu ideal, que formato nenhum consegue modificar: destacar o trabalho e o valor da mulher negra, além de continuar fazendo um resgate das tradições das paneladas, que sustentavam os antigos carnavais desde a década de 1930", explica.
Tia Ciata: pioneria na história do samba no Brasil Crédito: Wikipédia
Mas, você deve estar se perguntando: o que seria uma ciata? O nome é uma homenagem à Hilária Batista de Almeida, baiana radicada no Rio de Janeiro que, na década de 1930, tornou-se símbolo da resistência negra pós-abolição e uma das principais incentivadoras do samba, especialmente porque abria sua casa para reuniões de sambistas pioneiros, quando a prática ainda era proibida no Brasil.
"Tia Ciata ficou conhecida por ser uma das precursoras da ala das baianas em uma escola da samba.  Hilária, na verdade, lutou pela valorização da mulher negra, promovendo uma espécie de autoconhecimento e reencontro de suas raízes", reflete Marilene. 
Ver essa foto no Instagram

O Coletivo Afoxé apresenta: a 2ª Edição da Festa das Ciatas . . O evento que no ano de 2019 reuniu centenas de pessoas na Praça Costa Pereira, no Centro de Vitória, numa tarde de culinária de morro e rodas de samba vai ganhar neste ano sua versão online. Em sua 2ª Edição, a Festa das Ciatas trará um circuito de lives com a proposta de dar visibilidade às mulheres e à cultura do samba, servindo também como uma brecha para inspiração e resistência feminina negra no meio dessa pandemia. . . Acompanhem e compartilhem . . "Em cada canto uma esperança Cada tristeza, um desejo De ser felize ter na vida Um carinho, um momento Sem pensar em sofrimento." Dona Ivone Lara . . #festadasciatas #tiaciata #mulheresnegras #negritude #centrodevitoria #capixaba #samba #culináriademorro #sambademorro

Uma publicação compartilhada por Coletivo Afoxé (@coletivoafoxees) em

"Nossa festa também serve para refletir sobre a invisibilidade do negro em espaços da sociedade. Essa reflexão leva, inevitavelmente, ao debate sobre a consciência negra, raça e classe, temas muito atuais", debate, dizendo que, indiretamente, a Festa das Ciatas, e o movimento do orgulho negro, por consequência, consegue contribuir na luta de combate ao racismo.

PROGRAMAÇÃO

A primeira live, marcada para esta quinta (13), às 17h, traz como convidada Helena Theodoro, historiadora e especialista em samba. No Carnaval de 2021, Helena será uma das responsáveis pelo enredo da escola carioca Acadêmicos do Salgueiro, "Resistência"
"Entre outros assuntos, ela vai abordar a presença da mulher negra no samba, e também todo um período de transformação e organização do carnaval, desde a década de 1930", ressalta, Marilene Pereira, também destacando a live "Culinária Afro-brasileira: Feijoada", que contará com a participação de Winy Fabiano, idealizadora do Ubuntu Quitutes e presidente do Coletivo Muca.

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"Será uma oportunidade e um incentivo para a mulher negra começar a empreender.  Hoje, temos  negras de vanguarda, em todos os setores da economia. As mulheres negras estão na base do problema da nossa pirâmide social. Queremos reivindicar direitos e respeitos. Encontros como esse é mais uma oportunidade para debatermos esses pontos", complementa.

II FESTA DAS CIATAS 

  • QUANDO: de quinta (13) a domingo (16)
  • COMO ASSISTIR: as lives são gratuitas, e podem ser conferidas pelo Instagram do Coletivo Afoxé
  • DOAÇÕES: durante às lives, o Coletivo Afoxé vai  recolher doações em dinheiro, com a verba destinada para a compra de cestas básicas e máscaras para comunidades que precisam de ajuda durante a pandemia. O dinheiro será recolhido por meio da conta do PicPay do Coletivo, coletivoafoxe.es.

PROGRAMAÇÃO

  • Quinta (13), às 17h: A força feminina do samba. Com Helena Theodoro (RJ) - Griô, filósofa, historiadora e consultora de carnaval

  • Sexta (14), às 19h: Culinária Afro-brasileira: Feijoada. Com Winy Fabiano (ES) - Idealizadora do Ubuntu Quitutes, Presidente do Coletivo Muca, Educadora e Ativista

  • Sexta (14), às 19h: Vivências e um olhar sobre o espaço das mulheres no samba. Com Bruna Medeiros (ES)  Musicista e Produtora Cultural

  • Domingo (16), às 18h: Vivencias Negras Empreendedoras. Com Yasmim Ferreira (ES)  Erveira, Véia do Patuá, Criadora e Mulher Medicina do Ateliê Odé

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