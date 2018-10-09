Festa da Polenta comemora 40 anos com Luan Santana e Gusttavo Lima

Há 40 anos, a tradicional Festa da Polenta começou tímida nos salões da igreja de Venda Nova do Imigrante. Na ocasião, o público foi recorde, com 150 visitantes no único dia de evento. Desde aquele episódio, a ideia era promover um encontro que pudesse divulgar e reviver a cultura italiana, valorizando os costumes cultivados desde os imigrantes que chegaram ao Espírito Santo no início do século passado.
Atualmente, a festa já contabiliza um público de mais de 70 mil pessoas, vende até 20 toneladas de polenta, 5 mil garrafas de vinho e traz artistas nacionais. Neste ano, os escolhidos são Luan Santana e Gusttavo Lima.
O presidente da Associação Festa da Polenta (Afepol), Camilo Meneguetti, lembra que, em três anos à frente da organização, viu a festa crescer. "A cada ano é mais gente que vem nos visitar, mais famílias que prestigiam o evento. E é nítido que cada vez mais as pessoas, tanto daqui como de fora, levam mais a sério o grande objetivo da festa, que é valorizar a cultura italiana", comemora.
Para ele, a cada edição também é importante que novas atrações sejam agregadas à festa. "Nesse ponto, em 1991, foi uma bola dentro a organização ter criado o concurso Rainha e Princesas da Festa da Polenta. De lá para cá centenas de meninas tentam a vaga todos os anos e elas carregam, durante um ano, o título com muito orgulho", enaltece.
Para esta edição, o presidente adianta que estão sendo programadas mais apresentações de danças típicas além da novidade gastronômica que é o pastel de polenta.
A expectativa desse ano não poderia ser melhor. Além de tudo o que já fazemos todos os anos, queremos que os turistas e voluntários abracem os 40 anos da Festa da Polenta e a transformem, cada vez mais, em um símbolo de cultura e tradição do Espírito Santo
"As pessoas que vêm à festa e esperam, também, que a gente apresente cada vez mais da cultura italiana para elas. Muita gente já sai conhecendo e disseminando esses costumes, o que é ótimo. E, geralmente, o público é bastante fiel, eles visitam uma vez e nunca mais deixam de vir aqui", brinca. Camilo acredita que é justamente essa atmosfera de resgate que gera o conforto das pessoas estarem ali. "Tem gente que espera o portão abrir e só sai no último minuto", conta, às gargalhadas.
FESTA DA POLENTA 2018
Para este ano, a Festa da Polenta terá show de Luan Santana e Gusttavo Lima. Além deles, outras dezenas de artistas regionais se apresentarão nos dias de evento. Espera-se receber um público estimado de 70 mil pessoas e devem ser feitas 20 toneladas de polenta. "Nós já estamos nos preparativos finais, já que a festa já é neste fim de semana. Mas tudo só fica 100% pronto um dia antes ou até mesmo na manhã do primeiro dia de evento", frisa.
De acordo com o presidente, o número de tombos de polenta também vai aumentar: "Ano passado foram 15 tombos de 1,3 mil quilos de polenta cada um. Para este ano já estamos projetando 18 tombos de 1,3 mil quilos cada", revela.
Além disso, como em todos os outros anos, o dinheiro arrecadado com evento, depois de abater os custos, é doado a instituições carentes. No ano passado, a festa inteira rendeu R$ 2,2 milhões. Destes, são retirados os cachês das atrações, os custos de estrutura e dinheiro para manter a Afepol até o ano seguinte. "Todo o restante é doado. Neste ano, as principais instituições são a Apae e o hospital da cidade", destaca.
PROGRAMAÇÃO
SEXTA-FEIRA (12)
21h Abertura da 40º Festa da Polenta
21h30 Eleição da 28º Rainha da Festa da Polenta
23h30 Show com New Place Band
SÁBADO (13)
10h Desfile tradicional das famílias de Venda Nova do Imigrante
11h Almoço Típico
11h Show com Toni Boni
13h30 Apresentação de dança com Dei Bambini
14h Show com Deco Dalponte
15h Tombo da Polenta
17h Pausa Técnica
20h Show com Uz Anônimos
22h Show com Ragazzi dei Monti
00h Show Nacional com Luan Santana
02h Show com a Banda Badallados
DOMINGO (14)
09h Missa na Igreja Matriz
11h Almoço Típico
11h Show com Leandro Bellumat
13h Apresentação do coral Sol da Manhã
13h30 Apresentação de dança com Granello Giallo
14h20 Show com Ragazzi dei Monti
16h Tombo da Polenta
16h30 Apresentação de dança com Sempre Avanti
17:00h Apresentação de dança com Blumen der Erde Volkstanzgruppe
17h30 Show com Deco Dalponte
19h30 Show com a Banda Groove
QUINTA-FEIRA (18)
19h30 Show com Ragazzi dei Monti e Tombo da Polenta
21h30 Show com a Banda Rastelo
SEXTA-FEIRA (19)
20h Show com Toni Boni
22h Show com Saulo Simonassi
00h Show com Dom Américo e seus Comparsas
SÁBADO (20)
10h Desfile Cultural Italiano
11h Almoço Típico
11h Show com Brasitalia
13h30 Apresentação de dança com Dei Bambini
14h Show com Toni Boni
15h Tombo da Polenta
17h Pausa Técnica
20h Show com a Banda Moustache
22h Show com Ragazzi dei Monti
00h Show Nacional com Gusttavo Lima
02h Show com a Banda Black Set
DOMINGO (21)
09h Missa na Igreja Matriz
11h Almoço Típico
11h Show com Mirano Schuler
13h Apresentação do coral Sol da Manhã
13h30 Apresentação de dança com Granello Giallo
14h20 Show com Ragazzi dei Monti
16h Tombo da Polenta
16h30 Apresentação de dança com Sempre Avanti
17h Show com Toni Boni
19h Show com Marcos e Willian
SERVIÇO
40ª Festa da Polenta
Onde: Polentão - Centro de Eventos Padre Cleto Caliman (Av. Pedro Minete, 59, Venda Nova do Imigrante)
Quando: de 12, 13, 14 e 18 a 21 de outubro
Ingressos: de R$ 10 a R$ 70 - Vendas por meio do superticket.com.br
Informações: (28) 3546-2112