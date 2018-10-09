Festa da Polenta comemora 40 anos com Luan Santana e Gusttavo Lima

Faixa da Festa da Polenta na BR 262 Crédito: Afepol/Divulgação

Há 40 anos, a tradicional Festa da Polenta começou tímida nos salões da igreja de Venda Nova do Imigrante. Na ocasião, o público foi recorde, com 150 visitantes no único dia de evento. Desde aquele episódio, a ideia era promover um encontro que pudesse divulgar e reviver a cultura italiana, valorizando os costumes cultivados desde os imigrantes que chegaram ao Espírito Santo no início do século passado.

Atualmente, a festa já contabiliza um público de mais de 70 mil pessoas, vende até 20 toneladas de polenta, 5 mil garrafas de vinho e traz artistas nacionais. Neste ano, os escolhidos são Luan Santana e Gusttavo Lima.

Gusttavo Lima é atração no dia 20 de outubro Crédito: Reprodução/Instagram

O presidente da Associação Festa da Polenta (Afepol), Camilo Meneguetti, lembra que, em três anos à frente da organização, viu a festa crescer. "A cada ano é mais gente que vem nos visitar, mais famílias que prestigiam o evento. E é nítido que cada vez mais as pessoas, tanto daqui como de fora, levam mais a sério o grande objetivo da festa, que é valorizar a cultura italiana", comemora.

Para ele, a cada edição também é importante que novas atrações sejam agregadas à festa. "Nesse ponto, em 1991, foi uma bola dentro a organização ter criado o concurso Rainha e Princesas da Festa da Polenta. De lá para cá centenas de meninas tentam a vaga todos os anos e elas carregam, durante um ano, o título com muito orgulho", enaltece.

Para esta edição, o presidente adianta que estão sendo programadas mais apresentações de danças típicas além da novidade gastronômica que é o pastel de polenta.

A expectativa desse ano não poderia ser melhor. Além de tudo o que já fazemos todos os anos, queremos que os turistas e voluntários abracem os 40 anos da Festa da Polenta e a transformem, cada vez mais, em um símbolo de cultura e tradição do Espírito Santo Camilo Meneguetti, presidente da Associação da Festa da Polenta (Afepol)

"As pessoas que vêm à festa e esperam, também, que a gente apresente cada vez mais da cultura italiana para elas. Muita gente já sai conhecendo e disseminando esses costumes, o que é ótimo. E, geralmente, o público é bastante fiel, eles visitam uma vez e nunca mais deixam de vir aqui", brinca. Camilo acredita que é justamente essa atmosfera de resgate que gera o conforto das pessoas estarem ali. "Tem gente que espera o portão abrir e só sai no último minuto", conta, às gargalhadas.

FESTA DA POLENTA 2018

Para este ano, a Festa da Polenta terá show de Luan Santana e Gusttavo Lima. Além deles, outras dezenas de artistas regionais se apresentarão nos dias de evento. Espera-se receber um público estimado de 70 mil pessoas e devem ser feitas 20 toneladas de polenta. "Nós já estamos nos preparativos finais, já que a festa já é neste fim de semana. Mas tudo só fica 100% pronto um dia antes ou até mesmo na manhã do primeiro dia de evento", frisa.

De acordo com o presidente, o número de tombos de polenta também vai aumentar: "Ano passado foram 15 tombos de 1,3 mil quilos de polenta cada um. Para este ano já estamos projetando 18 tombos de 1,3 mil quilos cada", revela.

Além disso, como em todos os outros anos, o dinheiro arrecadado com evento, depois de abater os custos, é doado a instituições carentes. No ano passado, a festa inteira rendeu R$ 2,2 milhões. Destes, são retirados os cachês das atrações, os custos de estrutura e dinheiro para manter a Afepol até o ano seguinte. "Todo o restante é doado. Neste ano, as principais instituições são a Apae e o hospital da cidade", destaca.

PROGRAMAÇÃO

SEXTA-FEIRA (12)

21h  Abertura da 40º Festa da Polenta

21h30  Eleição da 28º Rainha da Festa da Polenta

23h30  Show com New Place Band

SÁBADO (13)

10h  Desfile tradicional das famílias de Venda Nova do Imigrante

11h  Almoço Típico

11h  Show com Toni Boni

13h30  Apresentação de dança com Dei Bambini

14h  Show com Deco Dalponte

15h  Tombo da Polenta

17h  Pausa Técnica

20h  Show com Uz Anônimos

22h  Show com Ragazzi dei Monti

00h  Show Nacional com Luan Santana

02h  Show com a Banda Badallados

DOMINGO (14)

09h  Missa na Igreja Matriz

11h  Almoço Típico

11h  Show com Leandro Bellumat

13h  Apresentação do coral Sol da Manhã

13h30  Apresentação de dança com Granello Giallo

14h20  Show com Ragazzi dei Monti

16h  Tombo da Polenta

16h30  Apresentação de dança com Sempre Avanti

17:00h  Apresentação de dança com Blumen der Erde Volkstanzgruppe

17h30  Show com Deco Dalponte

19h30  Show com a Banda Groove

QUINTA-FEIRA (18)

19h30  Show com Ragazzi dei Monti e Tombo da Polenta

21h30  Show com a Banda Rastelo

SEXTA-FEIRA (19)

20h  Show com Toni Boni

22h  Show com Saulo Simonassi

00h  Show com Dom Américo e seus Comparsas

SÁBADO (20)

10h  Desfile Cultural Italiano

11h  Almoço Típico

11h  Show com Brasitalia

13h30  Apresentação de dança com Dei Bambini

14h  Show com Toni Boni

15h  Tombo da Polenta

17h  Pausa Técnica

20h  Show com a Banda Moustache

22h  Show com Ragazzi dei Monti

00h  Show Nacional com Gusttavo Lima

02h  Show com a Banda Black Set

DOMINGO (21)

09h  Missa na Igreja Matriz

11h  Almoço Típico

11h  Show com Mirano Schuler

13h  Apresentação do coral Sol da Manhã

13h30  Apresentação de dança com Granello Giallo

14h20  Show com Ragazzi dei Monti

16h  Tombo da Polenta

16h30  Apresentação de dança com Sempre Avanti

17h  Show com Toni Boni

19h  Show com Marcos e Willian

SERVIÇO

40ª Festa da Polenta

Onde: Polentão - Centro de Eventos Padre Cleto Caliman (Av. Pedro Minete, 59, Venda Nova do Imigrante)

Quando: de 12, 13, 14 e 18 a 21 de outubro

Ingressos: de R$ 10 a R$ 70 - Vendas por meio do superticket.com.br de R$ 10 a R$ 70 - Vendas por meio do