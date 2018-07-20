Fernanda Souza apresenta 'Meu Passado Não Me Condena' em Vitória

Fernanda Souza está acostumada com a fama e a exposição. A atriz e apresentadora de 34 anos começou aos cinco fazendo comerciais e teve sua vida assistida pelo grande público. Participou do fenômeno infantil Chiquititas, trabalhou em novelas, casou-se com o cantor Thiaguinho e mergulhou de cabeça na carreira de apresentadora. Este mês estreou o programa musical Só Toca Top, ao lado de Luan Santana.

Mas por trás de tanto trabalho existem muitas curiosidades dos bastidores dessa carreira precoce e extensa. É sobre isso a peça Meu Passado Não Me Condena, que Fernanda apresenta em Vitória no dia 28 de julho, próximo sábado, na Arena Vitória. Aretha Oliveira, a Pata de Chiquititas, participa do espetáculo no Espírito Santo para relembrar os bastidores de Chiquititas. Em entrevista ao C2 Fernanda conta sobre a peça, a exposição e o desafio do novo programa.

Por que decidiu montar esse espetáculo?

Quando eu vi a peça do ator Marcelo Serrado falando sobre os bastidores dos seus personagens na televisão achei interessante. As redes sociais cresceram, e ela mostra esses bastidores, o público quer cada vez mais consumir esse conteúdo. Achei que renderia um conteúdo legal com minha história. Conversei com o Léo Fuchs, produtor dessa peça e meu amigo e decidimos compilar as melhores histórias, as mais difíceis e desafiadoras.

Você fala da vida de uma celebridade, que todo mundo acha que é só glamour. Tem muito perrengue?

Acho que o grande lance é humanizar todo mundo que trabalha na minha profissão. Parece que a vida é um de rosas mas existe muita luta, perseverança, muito não. Existe um glamour, mas não que isso seja a maior coisa e o tempo inteiro.

Você é famosa e casada com uma celebridade também. Você compartilha muita coisa na peça e nas redes sociais com seu público. Tem alguma área da sua vida que gosta de preservar?

Minha família. Minha mãe não gosta muito de aparecer e eu respeito. A escolha dessa profissão foi minha, eu escolhi ser famosa, minha família não. Minha mãe é superenvergonhada, minha irma também.

Desta vez você vem com a Aretha (Pata). Vocês ainda mantêm essa amizade?

A Aretha é amiga antes de Chiquititas. Somos amigas há 30 anos. Sempre tento bater a agenda pra levar as meninas.

Depois de tanto tempo em cartaz, você vai acrescentando coisas novas?

Tem que ir alterando, tirando coisinhas, em cinco anos muita coisa aconteceu e eu acrescentei uma profissão nova á minha carreira.

Você é muito comunicativa. Esse caminho como apresentadora foi natural?

Depois da peça isso me comunicar com o público foi ficando mais natural porque não interpreto personagem. Eu apresento essa peça e essa experiência em cima do palco, contando histórias, também me deu essa vontade. Depois do The Voice, o Thiago Leifert me colocou pilha dizendo que eu tinha que investir nisso. Quando alguém que você é fã diz que você é capaz de fazer algo, você fica mais motivado.

E como surgiu o convite do Só Toca Top?

O convite veio do Ricardo Waddington. A gente já tinha trabalhado junto em Malhação, há 20 anos. Ele marcou uma reunião e me chamou, eu nem sabia desse programa e que estavam pensando no meu nome. Quando ele me contou achei incrível a história do ranking, os mais tocados com números específicos. O programa tem uma condução diferente do que eu sei fazer. Mas é gostoso falar de outro jeito com o público. Achei genial! Quando fiquei sabendo do Luan Santana fiquei ainda mais feliz.

Como é trabalhar com o Luan?

Ele é um querido! Conheci o Luan no meu programa Vai, Fernandinha. Ele gravou comigo e nos divertimos horrores. Ele é muito generoso. Nós dois estamos aprendendo a fazer, é algo novo pros dois.

E quais as músicas tops que estão atualmente no seu ranking?

Meu ranking tem de tudo. Música velha, música nova...Neste momento estou ouvindo muito o novo álbum da Beyoncé com o Jay-Z, mas também escuto Corinne Bailey Rae, Michael Bublé e Shakira. Minha playlist é muito variada, que nem o programa.

MEU PASSADO NÃO ME CONDENA

Com Fernanda Souza

Quando: 28 de julho, às 20h.

Onde: Arena Vitória. Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 2100, Bento Ferreira, Vitória.

Ingressos: cadeira VIP R$ 50 (meia) ; arquibancada cor cinza: R$ 45 (meia); arquibancada cor preta: R$ 25. Assinantes de A GAZETA têm 50% de desconto nos ingressos de arquibancada. Ingressos à venda no site www.blueticket.com.br .