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Fernanda Gentil também apresentará 'Encontro' em férias de Fátima Bernardes

A Globo confirmou a presença de Fernanda Gentil na atração e informou que o retorno de Fátima Bernardes está previsto para o dia 20 de julho

Publicado em 25 de Junho de 2020 às 15:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jun 2020 às 15:49
Fernanda Gentil anunciou em seu Instagram nesta quinta-feira (25) que apresentará o Encontro com Fátima Bernardes durante alguns dias do mês de julho.
Maquiagem de Fernanda Gentil vira piada após apresentadora surgir como jurada da
Fernanda Gentil trocou a área de esportes pelo entretenimento da Globo no fim de 2018. Crédito: TV Globo/Reprodução
"Fátima Bernardes vai sair de férias [por] duas semanas e a Patrícia Poeta vai cobrir uma semana das férias dela e eu a outra", afirmou a apresentadora, que deve estar à frente da atração entre os dias 13 e 17 do próximo mês. "Vou fazer o Encontro e logo em seguida a Fátima volta de férias. Vou ter cinco dias desse desafio imenso. Se eu não atrapalhar já estou feliz!", concluiu.
Fernanda Gentil trocou a área de esportes pelo entretenimento da Globo no fim de 2018. Desde então, ela esteve no comando do Se Joga, tirado da programação pouco depois do início da pandemia, e atualmente integra o É de Casa, aos sábados.
A Globo confirmou a presença de Fernanda Gentil na atração e informou que o retorno de Fátima Bernardes está previsto para o dia 20 de julho.

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