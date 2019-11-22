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Fernanda Brum sofre acidente de carro no Rio de Janeiro

Cantora gospel foi encaminhada a hospital e agora está de repouso em sua casa; seu marido não teve ferimentos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 nov 2019 às 20:32

Publicado em 22 de Novembro de 2019 às 20:32

A cantora gospel Fernando Brum Crédito: Instagram / @brumfernanda
A cantora gospel Fernanda Brum e seu marido, Emerson Pinheiro, sofreram um acidente de trânsito no começo da tarde desta sexta-feira, 22, próximo ao bairro de Portogalo, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro.
A MK Music, sua gravadora, informou ao E+ que o homem estaria dirigindo em baixa velocidade, cerca de 60 km/h, mas perdeu o controle do veículo, que subiu num canteiro da rodovia Rio-Santos e "deu uma leve inclinada".
A polícia e os bombeiros chegaram rapidamente ao local e os dois passam bem. Emerson não teve nenhum ferimento, mas Fernanda Brum sentiu dores no pescoço devido ao impacto e foi encaminhada para o Hospital Geral de Japuíba, em Angra dos Reis. Ela já recebeu alta e está usando um colar cervical.

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O casal estava voltando de quatro dias de folga na cidade turística. Agora, Fernanda está de repouso em casa.
A MK Music ainda não confirmou se a agenda de shows dela será mantida.

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