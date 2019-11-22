Fernanda Brum sofre acidente de carro no Rio de Janeiro

A cantora gospel Fernando Brum Crédito: Instagram / @brumfernanda

A cantora gospel Fernanda Brum e seu marido, Emerson Pinheiro, sofreram um acidente de trânsito no começo da tarde desta sexta-feira, 22, próximo ao bairro de Portogalo, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro.

A MK Music, sua gravadora, informou ao E+ que o homem estaria dirigindo em baixa velocidade, cerca de 60 km/h, mas perdeu o controle do veículo, que subiu num canteiro da rodovia Rio-Santos e "deu uma leve inclinada".

A polícia e os bombeiros chegaram rapidamente ao local e os dois passam bem. Emerson não teve nenhum ferimento, mas Fernanda Brum sentiu dores no pescoço devido ao impacto e foi encaminhada para o Hospital Geral de Japuíba, em Angra dos Reis. Ela já recebeu alta e está usando um colar cervical.

O casal estava voltando de quatro dias de folga na cidade turística. Agora, Fernanda está de repouso em casa.