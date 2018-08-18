Fenômeno Ferrugem, do hit 'Pirata e o Tesouro', faz show em Vitória

Cantor Ferrugem Crédito: Possato Photography

Prestes a completar 30 anos, Jheison Failde de Souza, o Ferrugem, é um dos maiores nomes da nova geração do pagode. Dono do hit Pirata e o Tesouro, ele apresenta no dia 19 de agosto, na Área Verde do Álvares Cabral, o show Ferrugem Sunset, com vista para o mar de Vitória. Fã da moqueca capixaba, o pagodeiro promete um fim de tarde inesquecível. Não posso contar muito pra não estregar as surpresas, mas posso dizer que vai ser um show lindo e muito especial, garante.

Nascido em Campo Grande, no Rio de Janeiro, Ferrugem começou a cantar muito cedo. Depois de muitos anos de estrada, ganhou notoriedade em 2014 e consolidou seu sucesso após o lançamento do DVD Prazer, Eu Sou Ferrugem, em 2018, em que canta ao lado de nomes como Ludmilla e Péricles, seu grande ídolo. Em entrevista ao C2, ele fala um pouco mais sobre esse encontro com o ídolo e, claro, de sua carreira em ascensão.

Você está há 18 anos na estrada. Pensou em desistir em algum momento?

A gente sempre se questiona sobre o que está fazendo, se está no caminho certo, se vai dar certo. Mas sempre tive a certeza do que eu queria, do que eu gostava.

Sua mãe foi backing vocal de grandes nomes da música brasileira (Tim Maia e Elba Ramalho). Como ela te influenciou?

Eu sempre acompanhei a minha mãe. É claro que ela é a minha referência, meu espelho, meu tudo né?

Quem são seus ídolos no samba?

Péricles, Arlindo, Reinaldo, Zeca Pagodinho... Sou fã de muita gente. Tem vários sambistas que me influenciaram, que me ensinaram... Cantar ao lado do Péricles no DVD foi a realização de um sonho. Quando eu penso no menino que eu era quando eu comecei eu não imaginava que eu fosse dividir o palco com um grande ídolo.

A que você atribui o sucesso de Pirata e Tesouro?

A música foi um presente maravilhoso do André Renato e do Marquinho Índio. Acho que o sucesso se deve à identificação com o público.

E você realmente acredita nas bodas de ouro?

As bodas de ouro existem para os amores de verdade. Para as pessoas que se amam acima de qualquer situação. É só pra quem põe o amor verdadeiro em primeiro lugar, sabe? Existem muitos casais que ficam passando uma vida perfeita na rede social, que ficam expondo a intimidade tanto para o bem, quanto para o mal. Acho que se as pessoas vivessem mais o momento, teríamos mais bodas de ouro.

Fiquei sabendo que você é fã de moqueca? É verdade?

Amo muito!! Tem aí uma pra mim?(risos) Adoro!! Fiquei até com água na boca.

Ferrugem Sunset

Quando: Dia 19 de agosto, às 15h.

Onde: Área Verde do Álvares Cabral. Av. Marechal Mascarenhas de Morais, 2100, Bento Ferreira, Vitória.