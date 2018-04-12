Feira reúne gastronomia, design, moda e workshops de inovação na Serra

Evento traz oficinas e conversas sobre economia e inovação, na Serra Crédito: Molaa/Divulgação

De sexta (13) a segunda (15), Vitória vai receber o Molaa Criativo. Trata-se de evento com feira de gastronomia, design e moda, além de workshops e conversas com temas relacionados à criatividade, inovação, empreendedorismo e economia colaborativa. Durante os três dias, o meeting vai apresentar, ainda, uma feira criativa com produtos de edição limitada, como bolsas, almofadas, acessórios e cosméticos. Os encontros vão acontecer no Shopping Mestre Álvaro, na Serra.

Confira a programação completa:

TALKS E WORKSHOPS

Além dos expositores comercializando seus produtos autorais, vão rolar workshops, talks e lives com temas relacionados à criatividade, inovação, empreendedorismo e economia colaborativa.

Talk# 1: "O que diabos é Bitcoin e por que os criptoativos vão mudar sua vida" com Gabriel Laender

Data: 14/04 (sábado)

Horário: 19h às 21h

Sinopse da atividade: Se você tivesse investido R$1.000 em Bitcoin em 2013, hoje você teria R$ 46.420. Por que o Bitcoin valorizou tanto? Essas e outras questões sobre blokchain serão abordados por Gabriel Laender nesteTalk que integra a programação do Molaa Criativo - edição abril. Venha conhecer o que está por trás da tecnologia que faz com que muitos acreditem que o Bitcoin vai ser o fundamento da economia digital, e como essa nova economia pode impactar a sua vida. A atividade é gratuita e será transmitida ao vivo pela Internet.

Talk# 2: "Empreendedorismo social" com Thiago Sudré

Data: 15/04 (domingo)

Horário: 19h às 21h

Sinopse da atividade: Como tornar sua Organização sustentável por meio dos Negócios Sociais? Neste Talk que integra a programação do Molaa Criativo - edição abril, Thiago Sudré aborda alguns temas que permeiam a ideia de negócios sociais. Ficção Científica x Ficção Social; O que são os Negócios Sociais? E Negócios de Impacto Social? Diferenciais e benefícios de um Negócio Social. Valores x Lucro. O empreendedor social. O investidor social. ONGs e empresas. Serão apresentados alguns cases de sucesso da área e os primeiros direcionamentos para quem quer seguir esse caminho. A atividade é gratuita e será transmitida ao vivo pela Internet.

WORKSHOPS

Workshop #1: "Aromas e sensações, com Emanuela Chequer

Data: 14/04 (sábado)

Horário: 16h às 19h

Vagas: 15 vagas.

Resumo da atividade: Emanuela apresenta o workshop "Aromas e Sensações", dentro da programação do Molaa Criativo - edição abril. A proposta é demonstrar que o aroma possui o poder de despertar as mais variadas sensações na vida de uma pessoa, tais como aconchego, leveza, felicidade, bem estar, acolhimento, paixões e isso de forma muito intensa. Você é capaz de reconhecer as sensações provocados pelos aromas? Durante o workshop será utilizado material de mídia e serão realizadas dinâmicas a fim de promover uma integração entre o participante e o seu sentido olfativo e consequentemente aguçar sensações. A atividade é gratuita.

Workshop# 2: "Composição poética de Arranjos Florais, com Bárbara Carnielli

Data: 15/04 (domingo)

Horário: 16h às 19h

Vagas: 15 vagas

Contribuição sugerida: R$30 (valor simbólico)