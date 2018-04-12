Feira reúne gastronomia, design, moda e workshops de inovação na Serra

De sexta (13) a segunda (15), Vitória vai receber o Molaa Criativo. Trata-se de evento com feira de gastronomia, design e moda, além de workshops e conversas com temas relacionados à criatividade, inovação, empreendedorismo e economia colaborativa. Durante os três dias, o meeting vai apresentar, ainda, uma feira criativa com produtos de edição limitada, como bolsas, almofadas, acessórios e cosméticos. Os encontros vão acontecer no Shopping Mestre Álvaro, na Serra.
Confira a programação completa:
TALKS E WORKSHOPS
Além dos expositores comercializando seus produtos autorais, vão rolar workshops, talks e lives com temas relacionados à criatividade, inovação, empreendedorismo e economia colaborativa.
Talk# 1: "O que diabos é Bitcoin e por que os criptoativos vão mudar sua vida" com Gabriel Laender
Data: 14/04 (sábado)
Horário: 19h às 21h
Inscrições Gratuítas: https://goo.gl/B3Ba3k
Sinopse da atividade: Se você tivesse investido R$1.000 em Bitcoin em 2013, hoje você teria R$ 46.420. Por que o Bitcoin valorizou tanto? Essas e outras questões sobre blokchain serão abordados por Gabriel Laender nesteTalk que integra a programação do Molaa Criativo - edição abril. Venha conhecer o que está por trás da tecnologia que faz com que muitos acreditem que o Bitcoin vai ser o fundamento da economia digital, e como essa nova economia pode impactar a sua vida. A atividade é gratuita e será transmitida ao vivo pela Internet.
Talk# 2: "Empreendedorismo social" com Thiago Sudré
Data: 15/04 (domingo)
Horário: 19h às 21h
Inscrições Gratuítas: https://goo.gl/CcZYLB
Sinopse da atividade: Como tornar sua Organização sustentável por meio dos Negócios Sociais? Neste Talk que integra a programação do Molaa Criativo - edição abril, Thiago Sudré aborda alguns temas que permeiam a ideia de negócios sociais. Ficção Científica x Ficção Social; O que são os Negócios Sociais? E Negócios de Impacto Social? Diferenciais e benefícios de um Negócio Social. Valores x Lucro. O empreendedor social. O investidor social. ONGs e empresas. Serão apresentados alguns cases de sucesso da área e os primeiros direcionamentos para quem quer seguir esse caminho. A atividade é gratuita e será transmitida ao vivo pela Internet.
WORKSHOPS
Workshop #1: "Aromas e sensações, com Emanuela Chequer
Data: 14/04 (sábado)
Horário: 16h às 19h
Vagas: 15 vagas.
Inscrições Gratuítas: https://goo.gl/oFYFCY
Resumo da atividade: Emanuela apresenta o workshop "Aromas e Sensações", dentro da programação do Molaa Criativo - edição abril. A proposta é demonstrar que o aroma possui o poder de despertar as mais variadas sensações na vida de uma pessoa, tais como aconchego, leveza, felicidade, bem estar, acolhimento, paixões e isso de forma muito intensa. Você é capaz de reconhecer as sensações provocados pelos aromas? Durante o workshop será utilizado material de mídia e serão realizadas dinâmicas a fim de promover uma integração entre o participante e o seu sentido olfativo e consequentemente aguçar sensações. A atividade é gratuita.
Workshop# 2: "Composição poética de Arranjos Florais, com Bárbara Carnielli
Data: 15/04 (domingo)
Horário: 16h às 19h
Vagas: 15 vagas
Inscrições Gratuítas: https://goo.gl/zto3Q3
Contribuição sugerida: R$30 (valor simbólico)
Resumo da atividade: No curso prático de "Composição Poética de Arranjos Florais" serão ensinadas técnicas de montagens de arranjos em diversos estilos mediante a uma pesquisa poética sensorial, que visa aprendermos um pouco sobre as flores e seus significados, cores, formatos e texturas. Além de como armazenar as flores de maneira apropriada, formas de conservação, como escolher e limpar, e tipos de flores mais utilizadas. Os participantes irão montar 1 arranjo floral, aplicando técnicas de proporção e harmonia das cores de maneira lúdica, intuitiva. Os participantes deverão trazer: 01 tesoura de poda (ou 01 uma tesoura grande resistente), 01 uma flanela ou pano de limpeza pequeno.