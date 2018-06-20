Fecin, em Muqui, acontece em novembro; veja como se inscrever

Última edição do Fecin, em Muqui, reuniu mais de 180 produções inscritas Crédito: Reprodução/Facebook Fecin

Em novembro deste ano, Muqui vai sediar a sétima edição do Festival de Cinema do Interior do Espírito Santo (Fecin). O evento serve para valorizar produções que promovam um diálogo entre produtores e artistas que acabe fomentando, ainda mais, esse tipo de trabalho no Estado. Desta vez, também serão aceitos materiais na categoria "Séries" ou "Pilotos Inéditos" - pela primeira vez.

De acordo com o organizador do Fecin, Léo Alves, o evento acabou se transformando ao longo dos anos e o público foi valorizando, a cada edição, mais e mais desde a inscrição até à seleção das obras. "O nível foi aumentando, bem como o número de inscrições. Me lembro do ano passado, que contabilizamos 188 inscrições. Neste ano, elas abriram na última segunda-feira (18) e, em três dias, recebemos 145 inscrições. Ou seja, neste ano, nossa expectativa é até ultrapassar a marca de 200 produções", conclui.

"Nós decidimos incluir a categoria séries, desta vez, porque percebemos que por mais que as cidades do interior tenha, agora, mais acesso à internet, a televisão é na maioria das vezes o primeiro contato da comunidade com o audiovisual", dispara.

Nesta edição, o festival carrega o tema "Memória da Cor". Apesar das obras e produções não serem obrigadas a seguir essa linha de inspiração, a curadoria orienta que algum elemento acompanhe essa vertente. "O que mais pega essa inspiração é a produção do festival. A gente acaba pensando na programação com essa dinâmica. Por exemplo, desta vez, esse tema foi inspirado no trabalho da artista multimídia Monica Nitz, do Espírito Santo. O Fecin também decidiu adotar as sete cores do arco-íris em sua sétima edição, para fazer essa alusão ao número sete", detalha.

Além disso, as cores do arco-íris também serão responsáveis por representar as cores da tradição de Muqui. "A cidade tem uma identidade e ações de intercâmbio cultural que fazem parte de todo o contexto que põe Muqui à frente. Provas disso são os eventos Folia de Reis e Boi Pintadinho", justifica.

SERVIÇO

Festival de Cinema do Interior do Espírito Santo (Fecin)

Previsto para novembro

As inscrições vão até o dia 30 de julho