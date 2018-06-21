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VENENO OU MEDICINA?

Fãs de Anitta poderão acompanhar escolha de nova música em tempo real

Artista vai usar a nova plataforma IGTV para mostrar os detalhes do seu trabalho

Publicado em 21 de Junho de 2018 às 20:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jun 2018 às 20:51
'Veneno' ou 'Medicina'? Anitta vai dividir o processo de escolha da nova música com seus fãs Crédito: Instagram/ @anitta
Sempre anteta às novidades, a cantora Anitta aproveitou o lançamento da IGTV (abreviatura para Instagram Television), nova plataforma do Instagram, nesta quarta-feira, 20, para anunciar sua nova música.
Em um vídeo postado pela cantora no canal, ela aparece em uma reunião com a sua equipe para definir qual canção será tema do seu próximo clipe: Veneno ou Medicina.
"Bom, é isso, o Instagram lançou a sua nova plataforma incrível. Eu amei. Amei todas essas novidades. E a gente tem uma grande coincidência: dia 20 de junho, o Instagram lança sua novidade e daqui a um mês, dia 20 de julho, eu lanço o meu novo clipe. Sabe qual é o nome? Nem a gente sabe, porque a gente ainda não escolheu", explicou a cantora.
Vale lembrar que nesse processo de escolha os fãs não poderão votar na sua música preferida. Essa função ficará à cargo dos empresários dela e da gravadora. Mas, os seguidores de Anitta poderão ver e comentar tudo por meio da IGTV. "E a gente decidiu mostrar para vocês. Eu acho que vocês nunca viram um processo de escolha de single. Então vocês vão acompanhar, em tempo real, durante um mês, aqui na nova plataforma do Instagram, essa escolha do novo single", completou.
TIME DE CRIADORES
Além de Anitta, Cleo [Pires] e Luísa Sonza também integram o time de 'creators' (criadores de conteúdo) para a IGTV. Cleo, por exemplo, vai falar em seu canal sobre feminismo, dará dicas de maquiagem, tags e música. Já Luísa Sonza vai produzir conteúdo para dois canais e abordar temas como astrologia, ufologia e homeopatia, além de dicas de beleza e estilo.

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