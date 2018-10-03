É DIA 3 DE OUTUBRO

Fãs de 'Garotas Malvadas' comemoram nesta quarta #MeanGirlsDay

Internautas estão publicando fotos com roupas rosas nesta quarta-feira; entenda o porquê
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 out 2018 às 16:31

Publicado em 03 de Outubro de 2018 às 16:31

Cena do filme 'Garotas Malvadas' Crédito: Reprodução de ENTITY_apos_ENTITYMean GirlsENTITY_apos_ENTITY (2004) / Paramount Pictures
Os fãs do filme "Meninas Malvadas", lançado em 2004 e estrelado por Lindsay Lohan, aproveitaram esta quarta-feira, dia 3 de outubro, para subir a hashtag #MeanGirlsDay em redes sociais e usar roupas rosas.
A data é considerada importante no filme e lembrada pelos fãs porque é o dia em que Cady (Lindsay Lohan) fala pela primeira vez com Aaron (Jonathan Bennett), por quem se apaixona.
Além disso, há uma cena em que o grupo de amigas composto por Regina George (Rachel McAdams), Karen (Amanda Seyfried) e Gretchen (Lacey Chabert) contam a Cady sua regra de sempre usar roupas rosas às quartas-feiras.
Neste ano, o dia 3 de outubro caiu justamente em uma quarta-feira, o que levou diversos fãs a utilizarem ao menos uma peça de roupa cor-de-rosa e postarem fotos nas redes sociais.


Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Imagem de destaque
Royalties do petróleo: os bastidores do julgamento no STF
Imagem de destaque
Planejamento tributário não é economia, é sobrevivência
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 08/04/2026

