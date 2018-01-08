Fantasias para os desfiles do Carnaval de Vitória podem ser divididas no cartão

Desfile da Boa Vista no Carnaval de Vitória em 2017 Crédito: Fernando Madeira

Nem só de luxo vivem as escolas de samba da Grande Vitória. Além de concordarem que fevereiro é a melhor época do ano, elas também entraram em um consenso de que a crise baqueou fortemente o mercado da folia. Neste ano, a ordem dos carnavalescos foi reduzir plumas e penas, que são importadas e caras, e apostar em materiais que deixassem as customizações mais baratas. A medida, que é uma saída para democratizar a participação dos foliões nos desfiles, acaba deixando as criações mais sustentáveis.

Com preços a partir de R$ 80, as fantasias das agremiações do grupos de acesso e especial já estão à venda nas quadras das agremiações. Desta vez, o incentivo é que elas estão sendo divididas, no cartão de crédito, em até quatro parcelas. A Jucutuquara também criou um carnê próprio em que a fantasia pode ser dividida em até duas parcelas.

"É tirar da cabeça o que não tem no bolso. O que eu quero dizer com isso? Criatividade. Não tem jeito: o carnaval não sairia neste ano se não fosse pé no chão e ideias inovadoras", dispara o carnavalesco da Jucutuquara Peterson Alves.

Ele conta que as fantasias por lá já começaram a serem produzidas há algum tempo. A agremiação apostou na composição rústica para dar mais valor ao que é feito à mão. "Tudo artesanal. Até porque, a gente buscou formas de facilitar a comercialização das fantasias, então elas não podiam ficar muito caras", explica.

O carnavalesco adianta que a Jucutuquara está apostando no resgate às cores da escola para também fazer uma associação com o quê artesanal que está sendo dado às criações. "É um projeto dentro das condições da escola, mas com requinte que pede o carnaval. Dá para trabalhar com TNT, por exemplo, que é barato, e deixar a fantasia muito bacana", conclui.

FORÇA TAREFA NA PRODUÇÃO

Na Pega no Samba, o presidente da agremiação, Alex Santos, exclama que as fantasias começaram na linha de produção em novembro e a previsão é de que, até o dia 30 deste mês, elas estejam todas prontas. Para ele, o diferencial é o planejamento para não deixar que a agenda atrapalhe a confecção. "Têm, mais ou menos, 30 pessoas trabalhando com a gente", completa.

Alex destaca que, com o agravo da crise e a onda de sustentabilidade tomando conta da moda, a ideia da escola foi aliar isso tudo com o centenário da produção de Cacau, matéria-prima do chocolate, no Espírito Santo. "Conseguimos pensar em fantasias que brindam essa data e associam sustentabilidade com materiais mais baratos, alternativos", avalia.

TABELA DE PREÇOS

GRUPO DE ACESSO

Tradição Serrana

De R$ 80 a R$ 100 à vista; para grupos ou alas fechadas, a agremiação dá desconto

Barreiros

R$ 150 à vista por pessoa; para grupos de 10 ou mais pessoas a escola consegue fazer por R$ 100 cada fantasia

Imperatriz do Forte

De R$ 90 a R$ 120; divide em até 2X no cartão

Chegou o Que Faltava

Preço único de R$ 100; divide em até 3X no cartão

GRUPO ESPECIAL

Unidos de Jucutuquara

Preço único de R$ 250 e divide em até 3X no cartão; a escola criou um carnê de duas parcelas para vender as fantasias, e, nesse caso, o valor cai para R$ 225; para grupos de 15 ou mais pessoas, a agremiação tem pacotes especiais

Andaraí

Preço único de R$ 150; divide em até 3X no cartão e para grupos de 10 ou mais pessoas a escola dá desconto

Novo Império

R$ 120 para fantasias de ala à vista ou R$ 400 para fantasia de composição de carro em até 2X no cartão

Unidos da Piedade

De R$ 120 a R$ 150; divide em até 3X no cartão

Boa Vista

R$ 250 (alas comerciais); R$ 300 (ala de passistas) e R$ 800 (composição de carros); valores são divididos em até 3X no cartão

MUG

Preço único de R$ 199,99 em até 4X no cartão

Pega no Samba