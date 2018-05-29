Fames abre 363 vagas em cursos em bairros da Grande Vitória e Cachoeiro

A Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames) está com 363 vagas para cursos em seis bairros atendidos pelo programa Ocupação Social. As inscrições vão até o dia 10 de junho, com o link do formulário disponível no site . As vagas são remanescentes do projeto Fames nas Comunidades, cujas inscrições foram abertas em janeiro deste ano, e abrangem oficinas de canto, violão e percussão.

As chances para o Bairro das Laranjeiras, na Serra, foram totalmente preenchidas, sobrando cadeiras nas seguintes comunidades: Central Carapina e Novo Horizonte, na Serra; Bairro da Penha, em Vitória; Barramares, em Vila Velha; Nova Esperança, em Cariacica; e bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim.

REQUISITOS E VAGAS

Com o objetivo de facilitar o acesso à educação musical para crianças, adolescentes e jovens de baixa renda, o curso é voltado para pessoas de 10 a 24 anos, que morem no município onde será realizado o curso. Cada oficina terá um limite de 60 vagas disponíveis, e não será possível participar de mais de uma.

As 363 vagas remanescentes estão distrubídas da seguinte forma: 48 em Central Carapina e 27 vagas em Novo Horizonte, os dois na Serra; 77 vagas em Bairro da Penha, na região do Território do Bem, em Vitória; 52 vagas para Barramares, em Vila Velha; também tem 64 vagas, em Nova Esperança, Cariacica; e mais 95 vagas no bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim.

RESULTADOS E INÍCIO DAS AULAS

O resultado das inscrições para os cursos gratuitos de música do Ocupação Social, abertas em janeiro, estão disponíveis no link , em Fames nas Comunidades - 2018. A Fames vai entrar em contato confirmando o dia de começo das aulas, quando será agendada uma aula inaugural com todos os selecionados.

Segundo a faculdade, em Nova Esperança, as aulas estão previstas para acontecer na Fundação Fé e Alegria; em Central Carapina, no espaço cedido pelo Projeto Shalom; em Novo Horizonte, no local cedido pelo Centro Comunitário; no Bairro da Penha, as ações serão na Igreja Evangélica Assembleia de Deus Abundante Graça; e em Barramares, na Igreja Batista Renovada Centésima Ovelha.