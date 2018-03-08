Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
POLÊMICA

Fala de Rubens Ewald Filho no Oscar gera polêmica e crítico se defende

Crítico que apresentava a transmissão do prêmio para o TNT fez um comentário considerado transfóbico por internautas

Publicado em 08 de Março de 2018 às 19:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 mar 2018 às 19:26
Rubens Ewald Filho Crédito: Divulgação
O Oscar foi no domingo (4), mas a premiação ainda está dando o que falar. Além do assunto do roubo da estatueta de Frances McDormand, a polêmica sobre o comentarista da TNT, o crítico de Rubens Ewald Filho, 73, está repercutindo até esta quinta-feira (8), nas redes sociais.
Rubens fez um comentário tido como transfóbico, quando a atriz transgênero Daniela Vega, do longa chileno "Uma Mulher Fantástica", vencedor do Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, subiu ao palco. "Essa moça, na verdade, é um rapaz", disse o crítico.
Foi o suficiente para os internautas se manifestarem contra Rubens. Uma enxurrada de mensagens, citando o canal e o crítico, tomou conta das redes sociais. "'Essa moça é um rapaz'. Alguém tira o microfone do Rubens Edwald e fala pra ele que a hora de se aposentar já passou", disse um internauta.
"É verdade que o Rubens Edwald Filho falou 'Essa moça, na verdade, é um rapaz' sobre Uma Mulher Fantástica????? Gente, alguém bane esse homem de comentar qualquer coisa", disse outro, em seguida.
Independente do comentário de Rubens, Vega fez história. Ela é a primeira atriz trans a apresentar o Oscar. Ela anunciou a performance da canção "Mystery of Love", do filme "Me Chame Pelo Seu Nome".
Durante a transmissão, o TNT ainda tentou colocar panos quentes ao fazer uma publicação dizendo que Vega é uma mulher e tanto. 
Mas a postagem do canal não fez muito efeito e os internautas pediram até que o canal não convidasse mais Rubens para suas transmissões:  "Apenas troquem de comentarista no próximo ano", disse Vinícius Ferreira, no Twitter.
>> Leia mais notícias de Entretenimento
Mesmo após a postagem no Twitter, o canal pago produziu uma nota de repúdio à fala de Rubens Ewald Filho.  "A TNT repudia toda ação e/ou manifestação preconceituosa de qualquer natureza. A marca valoriza, incentiva a respeita a inclusão, a diversidade em todas suas iniciativas para levar o melhor conteúdo e entretenimento para seus fãs", declarou a emissora, ao site da revista Veja.
"Alinhado a esse propósito, a direção da TNT já conversou com o comentarista Rubens Ewald Filho para evitar que episódios como os comentários feitos durante a transmissão do Oscar no último domingo se repitam, e decidirá nas, próximas semanas, o futuro de sua participação nas transmissões e conteúdos digitais da marca", divulgou a emissora.
Vendo todo a polêmica em torno de sua fala, Rubens se manifestou: "Tenho 50 anos de carreira e 35 anos como comentarista do Oscar. Nunca fui reacionário, sexista, racista. Ao contrário, sempre lutei a favor daquilo que é certo, do indivíduo, das minorias e da liberdade de expressão. O que aconteceu com relação à atriz Daniela Vega, foi, no fundo, uma confusão minha de termos técnicos de expressão, mas nunca, em hipótese alguma, uma atitude sexista e transfóbica", disse à revista Veja.
"Que tudo isso que aconteceu sirva para se falar ainda mais sobre o assunto, para se promover ainda mais esta causa. Que pessoas leigas aprendam os termos técnicos, e me coloco neste caso, aprimorem seu vocabulário nesse sentido", finalizou.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Hernandez Vitorasse, vereador de Afonso Cláudio
Vereador do ES é alvo de processo por suspeita de monitorar prefeito com sistema da PRF
A CBN Vitória comemora 30 anos com o programa Fim de Expediente
Jornalismo não tem que ser mais rápido, tem que ser mais preciso que as rede sociais, diz Milton Jung
Imagem de destaque
Como foi a negociação para 'ressuscitar' Sherlock Holmes, o detetive mais famoso da literatura universal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados