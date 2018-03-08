Fala de Rubens Ewald Filho no Oscar gera polêmica e crítico se defende

Rubens Ewald Filho Crédito: Divulgação

O Oscar foi no domingo (4), mas a premiação ainda está dando o que falar. Além do assunto do roubo da estatueta de Frances McDormand , a polêmica sobre o comentarista da TNT, o crítico de Rubens Ewald Filho, 73, está repercutindo até esta quinta-feira (8), nas redes sociais.

Rubens fez um comentário tido como transfóbico, quando a atriz transgênero Daniela Vega, do longa chileno "Uma Mulher Fantástica", vencedor do Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, subiu ao palco. "Essa moça, na verdade, é um rapaz", disse o crítico.

Foi o suficiente para os internautas se manifestarem contra Rubens. Uma enxurrada de mensagens, citando o canal e o crítico, tomou conta das redes sociais. "'Essa moça é um rapaz'. Alguém tira o microfone do Rubens Edwald e fala pra ele que a hora de se aposentar já passou", disse um internauta.

"É verdade que o Rubens Edwald Filho falou 'Essa moça, na verdade, é um rapaz' sobre Uma Mulher Fantástica????? Gente, alguém bane esse homem de comentar qualquer coisa", disse outro, em seguida.

Independente do comentário de Rubens, Vega fez história. Ela é a primeira atriz trans a apresentar o Oscar. Ela anunciou a performance da canção "Mystery of Love", do filme "Me Chame Pelo Seu Nome".

Durante a transmissão, o TNT ainda tentou colocar panos quentes ao fazer uma publicação dizendo que Vega é uma mulher e tanto.

Mas a postagem do canal não fez muito efeito e os internautas pediram até que o canal não convidasse mais Rubens para suas transmissões: "Apenas troquem de comentarista no próximo ano", disse Vinícius Ferreira, no Twitter.

Mesmo após a postagem no Twitter, o canal pago produziu uma nota de repúdio à fala de Rubens Ewald Filho. "A TNT repudia toda ação e/ou manifestação preconceituosa de qualquer natureza. A marca valoriza, incentiva a respeita a inclusão, a diversidade em todas suas iniciativas para levar o melhor conteúdo e entretenimento para seus fãs", declarou a emissora, ao site da revista Veja.

"Alinhado a esse propósito, a direção da TNT já conversou com o comentarista Rubens Ewald Filho para evitar que episódios como os comentários feitos durante a transmissão do Oscar no último domingo se repitam, e decidirá nas, próximas semanas, o futuro de sua participação nas transmissões e conteúdos digitais da marca", divulgou a emissora.

Vendo todo a polêmica em torno de sua fala, Rubens se manifestou: "Tenho 50 anos de carreira e 35 anos como comentarista do Oscar. Nunca fui reacionário, sexista, racista. Ao contrário, sempre lutei a favor daquilo que é certo, do indivíduo, das minorias e da liberdade de expressão. O que aconteceu com relação à atriz Daniela Vega, foi, no fundo, uma confusão minha de termos técnicos de expressão, mas nunca, em hipótese alguma, uma atitude sexista e transfóbica", disse à revista Veja.

"Que tudo isso que aconteceu sirva para se falar ainda mais sobre o assunto, para se promover ainda mais esta causa. Que pessoas leigas aprendam os termos técnicos, e me coloco neste caso, aprimorem seu vocabulário nesse sentido", finalizou.