'Fahrenheit 451' leva às telas romance distópico de Ray Bradbury

E a saga dos remakes, reboots e adaptações continua. Este ano tivemos o remake do policial Desejo de Matar, com Bruce Willis fazendo as vezes de Charles Bronson, o reboot de Tomb Raider, com a oscarizada Alicia Vikander, e a adaptação de Operação Red Sparrow, livro de Matthews Jason, para o filme estrelado por Jennifer Lawrence. Fahrenheit 451, telefilme produzido pela HBO, acaba sendo um pouco de cada: é um remake do longa de 1966 dirigido pelo lendário François Truffaut que, por sua vez, é uma adaptação do clássico literário homônimo de Ray Bradbury.
Na trama, em um futuro distópico em que todos os livros são proibidos, Michael B. Jordan (Creed) vive Guy Montag, um bombeiro responsável por queimar as obras 451º Fahrenheit é a temperatura de combustão do papel.
Tratando de temas complexos como alienação e o poder da cultura, o filme conta com uma boa equipe de produção, um diretor promissor (Ramin Bahrani, de 99 Casas) e um bom elenco (Michael B. Jordan, Michael Shannon e Sofia Boutella). Mesmo com tudo isso a seu favor, Fahrenheit 451 não vai além da mediocridade.
Dito isso, vamos começar pelos pontos positivos: a direção de fotografia é fenomenal. Nicolas Roeg imprime muito neon nas cenas, dando contraste entre ambientes escuros e as cores vivas, o que resulta numa atmosfera densa. O cuidado dado à cinematografia, porém, não foi dado ao roteiro desleixado e pobre que atrapalha o trabalho dos atores.
Desleixado porque traz momentos expositivos baratos nos quais os personagens falam de seus sentimentos e não os demonstram , e pobre trazer revelações das formas mais batidas possíveis, em que cada reviravolta é mais telegrafada que a anterior, um festival de soluções narrativas preguiçosas..
Fahrenheit 451 é um longa de potencial desperdiçado, com uma boa premissa destroçada por um roteiro atroz. Premissa essa que comenta problemas presenciados hoje pela sociedade, de como governos ditatoriais usam a cultura para manipular a população, o poder da informação e do conhecimento, e tudo isso acaba por virar frases de efeito e argumentos repetitivos no meio de um filme bagunçado.
A produção da HBO não é digna do longa de 1966 e tampouco do clássico literário de Ray Bradbury. Em resumo: medíocre no amplo sentido da palavra.