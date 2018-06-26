'Fahrenheit 451' leva às telas romance distópico de Ray Bradbury

Fahrenheit 451 Crédito: HBO/Divulgação

E a saga dos remakes, reboots e adaptações continua. Este ano tivemos o remake do policial Desejo de Matar, com Bruce Willis fazendo as vezes de Charles Bronson, o reboot de Tomb Raider, com a oscarizada Alicia Vikander, e a adaptação de Operação Red Sparrow, livro de Matthews Jason, para o filme estrelado por Jennifer Lawrence. Fahrenheit 451, telefilme produzido pela HBO, acaba sendo um pouco de cada: é um remake do longa de 1966 dirigido pelo lendário François Truffaut que, por sua vez, é uma adaptação do clássico literário homônimo de Ray Bradbury.

Na trama, em um futuro distópico em que todos os livros são proibidos, Michael B. Jordan (Creed) vive Guy Montag, um bombeiro responsável por queimar as obras  451º Fahrenheit é a temperatura de combustão do papel.

Tratando de temas complexos como alienação e o poder da cultura, o filme conta com uma boa equipe de produção, um diretor promissor (Ramin Bahrani, de 99 Casas) e um bom elenco (Michael B. Jordan, Michael Shannon e Sofia Boutella). Mesmo com tudo isso a seu favor, Fahrenheit 451 não vai além da mediocridade.

Dito isso, vamos começar pelos pontos positivos: a direção de fotografia é fenomenal. Nicolas Roeg imprime muito neon nas cenas, dando contraste entre ambientes escuros e as cores vivas, o que resulta numa atmosfera densa. O cuidado dado à cinematografia, porém, não foi dado ao roteiro desleixado e pobre que atrapalha o trabalho dos atores.

Fahrenheit 451 Crédito: HBO/Divulgação

Desleixado porque traz momentos expositivos baratos nos quais os personagens falam de seus sentimentos e não os demonstram , e pobre trazer revelações das formas mais batidas possíveis, em que cada reviravolta é mais telegrafada que a anterior, um festival de soluções narrativas preguiçosas..

Fahrenheit 451 é um longa de potencial desperdiçado, com uma boa premissa destroçada por um roteiro atroz. Premissa essa que comenta problemas presenciados hoje pela sociedade, de como governos ditatoriais usam a cultura para manipular a população, o poder da informação e do conhecimento, e tudo isso acaba por virar frases de efeito e argumentos repetitivos no meio de um filme bagunçado.