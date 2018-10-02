Fafi reabre pré-inscrição para vagas remanescentes em oficinas de arte

Das 85 vagas, restam 46 distribuídas em quatro oficinas: Iniciação a Dança Clássica (6); Consciência Corporal (8); Musicalização com Flauta Doce Barroca (25); Iniciação à dança contemporânea (7). As aulas acontecerão no período vespertino e atendem o público a partir de 6 anos de idade.