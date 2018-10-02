Fafi reabre pré-inscrição para vagas remanescentes em oficinas de arte

A Escola Técnica Municipal de Teatro, Dança e Música Fafi reabriu a pré-inscrição online para vagas remanescentes nas oficinas semestrais. As pré-inscrições podem ser feitas no site Vix Cursos até sexta-feira (5) ou até as vagas acabarem.
Das 85 vagas, restam 46 distribuídas em quatro oficinas: Iniciação a Dança Clássica (6); Consciência Corporal (8); Musicalização com Flauta Doce Barroca (25); Iniciação à dança contemporânea (7). As aulas acontecerão no período vespertino e atendem o público a partir de 6 anos de idade.
Para realizar o agendamento, os interessados devem acessar o site, selecionar o curso que deseja fazer, preencher o cadastro e confirmar a pré-inscrição. Quando forem chamados, eles devem apresentar documento de identidade ou certidão de nascimento, uma foto 3x4 atual e declaração escolar com série e turno (somente para alunos menores de 18 anos).
As informações detalhadas sobre as oficinas e documentação necessária para efetuar as inscrições podem ser acessadas aqui. Outras informações podem ser obtidas através dos telefones 3381-6921 e 3381-6922.